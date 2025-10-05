- 成长
交易:
708
盈利交易:
438 (61.86%)
亏损交易:
270 (38.14%)
最好交易:
4 082.36 USD
最差交易:
-465.20 USD
毛利:
35 427.15 USD (229 728 pips)
毛利亏损:
-5 984.44 USD (206 869 pips)
最大连续赢利:
16 (145.41 USD)
最大连续盈利:
15 536.28 USD (14)
夏普比率:
0.15
交易活动:
24.23%
最大入金加载:
80.64%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
18 小时
采收率:
41.80
长期交易:
346 (48.87%)
短期交易:
362 (51.13%)
利润因子:
5.92
预期回报:
41.59 USD
平均利润:
80.88 USD
平均损失:
-22.16 USD
最大连续失误:
9 (-552.17 USD)
最大连续亏损:
-702.42 USD (2)
每月增长:
5.00%
年度预测:
60.67%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
704.40 USD (1.34%)
相对跌幅:
结余:
1.34% (704.40 USD)
净值:
10.81% (5 780.65 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|223
|EURNZD
|173
|GBPNZD
|157
|GBPAUD
|155
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|21K
|EURNZD
|3.8K
|GBPNZD
|2.2K
|GBPAUD
|2.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|37K
|EURNZD
|-1.1K
|GBPNZD
|-10K
|GBPAUD
|-2.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
最好交易: +4 082.36 USD
最差交易: -465 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +145.41 USD
最大连续亏损: -552.17 USD
TJ科技量化策略，低风险高收益，月化10%~30%。开单频率较低，一旦开单收益巨大。交流请联系WX：Charles_Tang11
