- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
677
Bénéfice trades:
411 (60.70%)
Perte trades:
266 (39.29%)
Meilleure transaction:
2 087.54 USD
Pire transaction:
-465.20 USD
Bénéfice brut:
10 536.43 USD (189 282 pips)
Perte brute:
-4 910.79 USD (203 435 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (145.41 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 087.54 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
7.99
Longs trades:
331 (48.89%)
Courts trades:
346 (51.11%)
Facteur de profit:
2.15
Rendement attendu:
8.31 USD
Bénéfice moyen:
25.64 USD
Perte moyenne:
-18.46 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-552.17 USD)
Perte consécutive maximale:
-702.42 USD (2)
Croissance mensuelle:
8.26%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
704.40 USD (1.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|208
|EURNZD
|166
|GBPNZD
|153
|GBPAUD
|150
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|4.6K
|EURNZD
|485
|GBPNZD
|294
|GBPAUD
|221
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|6.5K
|EURNZD
|-3.2K
|GBPNZD
|-13K
|GBPAUD
|-4.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +2 087.54 USD
Pire transaction: -465 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +145.41 USD
Perte consécutive maximale: -552.17 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MohicansMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-Real6
|3.00 × 1
|
XMGlobal-Real 24
|3.17 × 88
TJ TEC EA strategy, low risk, high return. 10%~30% income monthly. The efficiency of trading is low，but once the order is opened, the profit will be huge. Please contact WeChat：Charles_Tang11 WhatsApp：
Aucun avis