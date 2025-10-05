シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / TJ TEC
Sheng Jie Tang

TJ TEC

Sheng Jie Tang
レビュー0件
信頼性
19週間
0 / 0 USD
月額  300  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 74%
MohicansMarkets-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
711
利益トレード:
440 (61.88%)
損失トレード:
271 (38.12%)
ベストトレード:
4 082.36 USD
最悪のトレード:
-465.20 USD
総利益:
37 556.90 USD (230 500 pips)
総損失:
-6 273.11 USD (207 090 pips)
最大連続の勝ち:
16 (145.41 USD)
最大連続利益:
15 536.28 USD (14)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
24.23%
最大入金額:
80.64%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
44.41
長いトレード:
349 (49.09%)
短いトレード:
362 (50.91%)
プロフィットファクター:
5.99
期待されたペイオフ:
44.00 USD
平均利益:
85.36 USD
平均損失:
-23.15 USD
最大連続の負け:
9 (-552.17 USD)
最大連続損失:
-702.42 USD (2)
月間成長:
6.86%
年間予想:
83.21%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
704.40 USD (1.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.34% (704.40 USD)
エクイティによる:
10.81% (5 780.65 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 223
EURNZD 176
GBPNZD 157
GBPAUD 155
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 21K
EURNZD 5.6K
GBPNZD 2.2K
GBPAUD 2.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 37K
EURNZD -542
GBPNZD -10K
GBPAUD -2.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4 082.36 USD
最悪のトレード: -465 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +145.41 USD
最大連続損失: -552.17 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MohicansMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real6
3.00 × 1
XMGlobal-Real 24
3.17 × 88
TJ TEC EA strategy, low risk, high return. 10%~30% income monthly. The efficiency of trading is low，but once the order is opened, the profit will be huge. Please contact WeChat：Charles_Tang11  WhatsApp：  
レビューなし
2025.12.26 11:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 03:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 12:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.26 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.17 18:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 01:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 14:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
