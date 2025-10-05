- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
711
利益トレード:
440 (61.88%)
損失トレード:
271 (38.12%)
ベストトレード:
4 082.36 USD
最悪のトレード:
-465.20 USD
総利益:
37 556.90 USD (230 500 pips)
総損失:
-6 273.11 USD (207 090 pips)
最大連続の勝ち:
16 (145.41 USD)
最大連続利益:
15 536.28 USD (14)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
24.23%
最大入金額:
80.64%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
44.41
長いトレード:
349 (49.09%)
短いトレード:
362 (50.91%)
プロフィットファクター:
5.99
期待されたペイオフ:
44.00 USD
平均利益:
85.36 USD
平均損失:
-23.15 USD
最大連続の負け:
9 (-552.17 USD)
最大連続損失:
-702.42 USD (2)
月間成長:
6.86%
年間予想:
83.21%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
704.40 USD (1.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.34% (704.40 USD)
エクイティによる:
10.81% (5 780.65 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|223
|EURNZD
|176
|GBPNZD
|157
|GBPAUD
|155
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|21K
|EURNZD
|5.6K
|GBPNZD
|2.2K
|GBPAUD
|2.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|37K
|EURNZD
|-542
|GBPNZD
|-10K
|GBPAUD
|-2.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4 082.36 USD
最悪のトレード: -465 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +145.41 USD
最大連続損失: -552.17 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MohicansMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real6
|3.00 × 1
|
XMGlobal-Real 24
|3.17 × 88
