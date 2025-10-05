- Wachstum
Trades insgesamt:
711
Gewinntrades:
440 (61.88%)
Verlusttrades:
271 (38.12%)
Bester Trade:
4 082.36 USD
Schlechtester Trade:
-465.20 USD
Bruttoprofit:
37 556.90 USD (230 500 pips)
Bruttoverlust:
-6 273.11 USD (207 090 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (145.41 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
15 536.28 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
24.23%
Max deposit load:
80.64%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
44.41
Long-Positionen:
349 (49.09%)
Short-Positionen:
362 (50.91%)
Profit-Faktor:
5.99
Mathematische Gewinnerwartung:
44.00 USD
Durchschnittlicher Profit:
85.36 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-23.15 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-552.17 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-702.42 USD (2)
Wachstum pro Monat :
6.86%
Jahresprognose:
83.21%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
704.40 USD (1.34%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.34% (704.40 USD)
Kapital:
10.81% (5 780.65 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|223
|EURNZD
|176
|GBPNZD
|157
|GBPAUD
|155
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|21K
|EURNZD
|5.6K
|GBPNZD
|2.2K
|GBPAUD
|2.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|37K
|EURNZD
|-542
|GBPNZD
|-10K
|GBPAUD
|-2.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Bester Trade: +4 082.36 USD
Schlechtester Trade: -465 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +145.41 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -552.17 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MohicansMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real6
|3.00 × 1
|
XMGlobal-Real 24
|3.17 × 88
TJ TEC EA strategy, low risk, high return. 10%~30% income monthly. The efficiency of trading is low，but once the order is opened, the profit will be huge.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
300 USD pro Monat
74%
0
0
USD
USD
100K
USD
USD
19
0%
711
61%
24%
5.98
44.00
USD
USD
11%
1:500