Sheng Jie Tang

TJ TEC

Sheng Jie Tang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
19 Wochen
0 / 0 USD
Für 300 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 74%
MohicansMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
711
Gewinntrades:
440 (61.88%)
Verlusttrades:
271 (38.12%)
Bester Trade:
4 082.36 USD
Schlechtester Trade:
-465.20 USD
Bruttoprofit:
37 556.90 USD (230 500 pips)
Bruttoverlust:
-6 273.11 USD (207 090 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (145.41 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
15 536.28 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
24.23%
Max deposit load:
80.64%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
44.41
Long-Positionen:
349 (49.09%)
Short-Positionen:
362 (50.91%)
Profit-Faktor:
5.99
Mathematische Gewinnerwartung:
44.00 USD
Durchschnittlicher Profit:
85.36 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-23.15 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-552.17 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-702.42 USD (2)
Wachstum pro Monat :
6.86%
Jahresprognose:
83.21%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
704.40 USD (1.34%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.34% (704.40 USD)
Kapital:
10.81% (5 780.65 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 223
EURNZD 176
GBPNZD 157
GBPAUD 155
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 21K
EURNZD 5.6K
GBPNZD 2.2K
GBPAUD 2.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 37K
EURNZD -542
GBPNZD -10K
GBPAUD -2.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4 082.36 USD
Schlechtester Trade: -465 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +145.41 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -552.17 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MohicansMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real6
3.00 × 1
XMGlobal-Real 24
3.17 × 88
2025.12.26 11:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 03:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 12:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.26 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.17 18:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 01:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 14:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
