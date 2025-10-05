- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
677
Profit Trade:
411 (60.70%)
Loss Trade:
266 (39.29%)
Best Trade:
2 087.54 USD
Worst Trade:
-465.20 USD
Profitto lordo:
10 536.43 USD (189 282 pips)
Perdita lorda:
-4 910.79 USD (203 435 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (145.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 087.54 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
7.99
Long Trade:
331 (48.89%)
Short Trade:
346 (51.11%)
Fattore di profitto:
2.15
Profitto previsto:
8.31 USD
Profitto medio:
25.64 USD
Perdita media:
-18.46 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-552.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-702.42 USD (2)
Crescita mensile:
8.26%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
704.40 USD (1.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|208
|EURNZD
|166
|GBPNZD
|153
|GBPAUD
|150
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|4.6K
|EURNZD
|485
|GBPNZD
|294
|GBPAUD
|221
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.5K
|EURNZD
|-3.2K
|GBPNZD
|-13K
|GBPAUD
|-4.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 087.54 USD
Worst Trade: -465 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +145.41 USD
Massima perdita consecutiva: -552.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MohicansMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real6
|3.00 × 1
|
XMGlobal-Real 24
|3.17 × 88
