트레이드:
712
이익 거래:
441 (61.93%)
손실 거래:
271 (38.06%)
최고의 거래:
4 082.36 USD
최악의 거래:
-465.20 USD
총 수익:
38 067.16 USD (230 876 pips)
총 손실:
-6 273.11 USD (207 090 pips)
연속 최대 이익:
16 (145.41 USD)
연속 최대 이익:
15 536.28 USD (14)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
24.23%
최대 입금량:
80.64%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
19 시간
회복 요인:
45.14
롱(주식매수):
349 (49.02%)
숏(주식차입매도):
363 (50.98%)
수익 요인:
6.07
기대수익:
44.65 USD
평균 이익:
86.32 USD
평균 손실:
-23.15 USD
연속 최대 손실:
9 (-552.17 USD)
연속 최대 손실:
-702.42 USD (2)
월별 성장률:
3.81%
연간 예측:
46.23%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
704.40 USD (1.34%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.34% (704.40 USD)
자본금별:
10.81% (5 780.65 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|223
|EURNZD
|177
|GBPNZD
|157
|GBPAUD
|155
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|21K
|EURNZD
|6.1K
|GBPNZD
|2.2K
|GBPAUD
|2.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|37K
|EURNZD
|-166
|GBPNZD
|-10K
|GBPAUD
|-2.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
