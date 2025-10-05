SeñalesSecciones
Sheng Jie Tang

TJ TEC

Sheng Jie Tang
0 comentarios
Fiabilidad
19 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 74%
MohicansMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
711
Transacciones Rentables:
440 (61.88%)
Transacciones Irrentables:
271 (38.12%)
Mejor transacción:
4 082.36 USD
Peor transacción:
-465.20 USD
Beneficio Bruto:
37 556.90 USD (230 500 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 273.11 USD (207 090 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (145.41 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
15 536.28 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
24.23%
Carga máxima del depósito:
80.64%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
44.41
Transacciones Largas:
349 (49.09%)
Transacciones Cortas:
362 (50.91%)
Factor de Beneficio:
5.99
Beneficio Esperado:
44.00 USD
Beneficio medio:
85.36 USD
Pérdidas medias:
-23.15 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-552.17 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-702.42 USD (2)
Crecimiento al mes:
7.67%
Pronóstico anual:
93.01%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
704.40 USD (1.34%)
Reducción relativa:
De balance:
1.34% (704.40 USD)
De fondos:
10.81% (5 780.65 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 223
EURNZD 176
GBPNZD 157
GBPAUD 155
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 21K
EURNZD 5.6K
GBPNZD 2.2K
GBPAUD 2.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 37K
EURNZD -542
GBPNZD -10K
GBPAUD -2.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4 082.36 USD
Peor transacción: -465 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +145.41 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -552.17 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MohicansMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real6
3.00 × 1
XMGlobal-Real 24
3.17 × 88
TJ TEC EA strategy, low risk, high return. 10%~30% income monthly. The efficiency of trading is low，but once the order is opened, the profit will be huge.  
No hay comentarios
2025.12.26 11:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 03:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 12:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.26 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.17 18:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 01:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 14:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
