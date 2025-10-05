- Incremento
Total de Trades:
711
Transacciones Rentables:
440 (61.88%)
Transacciones Irrentables:
271 (38.12%)
Mejor transacción:
4 082.36 USD
Peor transacción:
-465.20 USD
Beneficio Bruto:
37 556.90 USD (230 500 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 273.11 USD (207 090 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (145.41 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
15 536.28 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
24.23%
Carga máxima del depósito:
80.64%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
44.41
Transacciones Largas:
349 (49.09%)
Transacciones Cortas:
362 (50.91%)
Factor de Beneficio:
5.99
Beneficio Esperado:
44.00 USD
Beneficio medio:
85.36 USD
Pérdidas medias:
-23.15 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-552.17 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-702.42 USD (2)
Crecimiento al mes:
7.67%
Pronóstico anual:
93.01%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
704.40 USD (1.34%)
Reducción relativa:
De balance:
1.34% (704.40 USD)
De fondos:
10.81% (5 780.65 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|223
|EURNZD
|176
|GBPNZD
|157
|GBPAUD
|155
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|21K
|EURNZD
|5.6K
|GBPNZD
|2.2K
|GBPAUD
|2.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|37K
|EURNZD
|-542
|GBPNZD
|-10K
|GBPAUD
|-2.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MohicansMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real6
|3.00 × 1
|
XMGlobal-Real 24
|3.17 × 88
