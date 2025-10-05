- Прирост
Всего трейдов:
708
Прибыльных трейдов:
438 (61.86%)
Убыточных трейдов:
270 (38.14%)
Лучший трейд:
4 082.36 USD
Худший трейд:
-465.20 USD
Общая прибыль:
35 427.15 USD (229 728 pips)
Общий убыток:
-5 984.44 USD (206 869 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (145.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
15 536.28 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
22.52%
Макс. загрузка депозита:
80.64%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
41.80
Длинных трейдов:
346 (48.87%)
Коротких трейдов:
362 (51.13%)
Профит фактор:
5.92
Мат. ожидание:
41.59 USD
Средняя прибыль:
80.88 USD
Средний убыток:
-22.16 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-552.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-702.42 USD (2)
Прирост в месяц:
5.00%
Годовой прогноз:
60.67%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
704.40 USD (1.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.34% (704.40 USD)
По эквити:
10.81% (5 780.65 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|223
|EURNZD
|173
|GBPNZD
|157
|GBPAUD
|155
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|21K
|EURNZD
|3.8K
|GBPNZD
|2.2K
|GBPAUD
|2.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|37K
|EURNZD
|-1.1K
|GBPNZD
|-10K
|GBPAUD
|-2.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MohicansMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real6
|3.00 × 1
|
XMGlobal-Real 24
|3.17 × 88
TJ TEC EA strategy, low risk, high return. 10%~30% income monthly. The efficiency of trading is low，but once the order is opened, the profit will be huge.
