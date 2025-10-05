СигналыРазделы
Sheng Jie Tang

TJ TEC

Sheng Jie Tang
0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2025 70%
MohicansMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
708
Прибыльных трейдов:
438 (61.86%)
Убыточных трейдов:
270 (38.14%)
Лучший трейд:
4 082.36 USD
Худший трейд:
-465.20 USD
Общая прибыль:
35 427.15 USD (229 728 pips)
Общий убыток:
-5 984.44 USD (206 869 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (145.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
15 536.28 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
22.52%
Макс. загрузка депозита:
80.64%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
41.80
Длинных трейдов:
346 (48.87%)
Коротких трейдов:
362 (51.13%)
Профит фактор:
5.92
Мат. ожидание:
41.59 USD
Средняя прибыль:
80.88 USD
Средний убыток:
-22.16 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-552.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-702.42 USD (2)
Прирост в месяц:
5.00%
Годовой прогноз:
60.67%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
704.40 USD (1.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.34% (704.40 USD)
По эквити:
10.81% (5 780.65 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 223
EURNZD 173
GBPNZD 157
GBPAUD 155
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 21K
EURNZD 3.8K
GBPNZD 2.2K
GBPAUD 2.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 37K
EURNZD -1.1K
GBPNZD -10K
GBPAUD -2.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4 082.36 USD
Худший трейд: -465 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +145.41 USD
Макс. убыток в серии: -552.17 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MohicansMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real6
3.00 × 1
XMGlobal-Real 24
3.17 × 88
TJ TEC EA strategy, low risk, high return. 10%~30% income monthly. The efficiency of trading is low，but once the order is opened, the profit will be huge. Please contact WeChat：Charles_Tang11  WhatsApp：  
Нет отзывов
2025.12.23 03:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 12:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.26 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.17 18:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 01:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 14:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.