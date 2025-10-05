- Büyüme
İşlemler:
216
Kârla kapanan işlemler:
210 (97.22%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (2.78%)
En iyi işlem:
135.82 USD
En kötü işlem:
-51.30 USD
Brüt kâr:
4 620.14 USD (745 914 pips)
Brüt zarar:
-85.95 USD (191 676 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
104 (2 188.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 188.92 USD (104)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.75%
En son işlem:
14 dakika önce
Hafta başına işlemler:
97
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
88.39
Alış işlemleri:
194 (89.81%)
Satış işlemleri:
22 (10.19%)
Kâr faktörü:
53.75
Beklenen getiri:
20.99 USD
Ortalama kâr:
22.00 USD
Ortalama zarar:
-14.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-51.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-51.30 USD (1)
Aylık büyüme:
276.35%
Yıllık tahmin:
3 353.08%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
51.30 USD (5.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.23% (51.30 USD)
Varlığa göre:
1.58% (84.61 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|207
|BTCUSD
|8
|COPPER
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|4.5K
|BTCUSD
|10
|COPPER
|-1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|452K
|BTCUSD
|102K
|COPPER
|-13
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +135.82 USD
En kötü işlem: -51 USD
Maksimum ardışık kazanç: 104
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2 188.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -51.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
Exness-MT5Real5
|1.39 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.19 × 1026
|
ICMarketsSC-MT5
|2.95 × 121
|
Exness-MT5Real
|3.24 × 21
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.63 × 171
