SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Hendra W
Hendra Widaryanto

Hendra W

Hendra Widaryanto
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 573%
Tickmill-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
216
Kârla kapanan işlemler:
210 (97.22%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (2.78%)
En iyi işlem:
135.82 USD
En kötü işlem:
-51.30 USD
Brüt kâr:
4 620.14 USD (745 914 pips)
Brüt zarar:
-85.95 USD (191 676 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
104 (2 188.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 188.92 USD (104)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.75%
En son işlem:
14 dakika önce
Hafta başına işlemler:
97
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
88.39
Alış işlemleri:
194 (89.81%)
Satış işlemleri:
22 (10.19%)
Kâr faktörü:
53.75
Beklenen getiri:
20.99 USD
Ortalama kâr:
22.00 USD
Ortalama zarar:
-14.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-51.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-51.30 USD (1)
Aylık büyüme:
276.35%
Yıllık tahmin:
3 353.08%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
51.30 USD (5.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.23% (51.30 USD)
Varlığa göre:
1.58% (84.61 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 207
BTCUSD 8
COPPER 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 4.5K
BTCUSD 10
COPPER -1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 452K
BTCUSD 102K
COPPER -13
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +135.82 USD
En kötü işlem: -51 USD
Maksimum ardışık kazanç: 104
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2 188.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -51.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
Exness-MT5Real5
1.39 × 49
ICMarketsSC-MT5-2
2.19 × 1026
ICMarketsSC-MT5
2.95 × 121
Exness-MT5Real
3.24 × 21
Aglobe-Live
4.00 × 3
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live
6.63 × 171
23 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.08 00:12
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.05 11:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 09:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Hendra W
Ayda 50 USD
573%
0
0
USD
5.4K
USD
17
0%
216
97%
100%
53.75
20.99
USD
2%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.