Señales / MetaTrader 5 / Hendra W
Hendra Widaryanto

Hendra W

Hendra Widaryanto
0 comentarios
Fiabilidad
28 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 687%
Tickmill-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
999
Transacciones Rentables:
865 (86.58%)
Transacciones Irrentables:
134 (13.41%)
Mejor transacción:
539.28 USD
Peor transacción:
-1 656.60 USD
Beneficio Bruto:
18 103.66 USD (14 862 466 pips)
Pérdidas Brutas:
-12 447.94 USD (3 596 002 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
112 (2 115.13 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 188.92 USD (104)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
91.81%
Carga máxima del depósito:
13.62%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
1.09
Transacciones Largas:
680 (68.07%)
Transacciones Cortas:
319 (31.93%)
Factor de Beneficio:
1.45
Beneficio Esperado:
5.66 USD
Beneficio medio:
20.93 USD
Pérdidas medias:
-92.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
20 (-305.01 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 922.00 USD (4)
Crecimiento al mes:
33.94%
Pronóstico anual:
411.81%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
5 194.30 USD (51.90%)
Reducción relativa:
De balance:
63.11% (5 194.30 USD)
De fondos:
58.66% (5 069.46 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 896
BTCUSD 32
XAGUSD 12
COPPER 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 11K
BTCUSD -197
XAGUSD -775
COPPER -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 1.3M
BTCUSD -1.7M
XAGUSD -15K
COPPER -13
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +539.28 USD
Peor transacción: -1 657 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 104
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +2 115.13 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -305.01 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.33 × 3
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
Exness-MT5Real5
1.39 × 49
ICMarketsSC-MT5-2
2.19 × 1027
ICMarketsSC-MT5
2.93 × 122
Exness-MT5Real
3.24 × 21
Aglobe-Live
4.00 × 3
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
4.57 × 7
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
otros 23...
2025.11.25 12:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 02:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 01:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 12:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 10:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 10:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 09:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 14:17
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 13:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 03:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 20:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 16:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 18:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 15:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 09:07
A large drawdown may occur on the account again
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Hendra W
30 USD al mes
687%
0
0
USD
2.6K
USD
28
0%
999
86%
92%
1.45
5.66
USD
63%
1:500
