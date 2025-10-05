- 자본
- 축소
트레이드:
1 076
이익 거래:
924 (85.87%)
손실 거래:
152 (14.13%)
최고의 거래:
862.15 USD
최악의 거래:
-1 656.60 USD
총 수익:
26 017.51 USD (15 239 744 pips)
총 손실:
-14 367.02 USD (3 618 257 pips)
연속 최대 이익:
112 (2 115.13 USD)
연속 최대 이익:
4 309.67 USD (12)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
92.82%
최대 입금량:
20.93%
최근 거래:
12 분 전
주별 거래 수:
45
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
2.20
롱(주식매수):
720 (66.91%)
숏(주식차입매도):
356 (33.09%)
수익 요인:
1.81
기대수익:
10.83 USD
평균 이익:
28.16 USD
평균 손실:
-94.52 USD
연속 최대 손실:
20 (-305.01 USD)
연속 최대 손실:
-2 922.00 USD (4)
월별 성장률:
152.98%
연간 예측:
1 856.15%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
5 294.80 USD (52.90%)
상대적 삭감:
잔고별:
63.11% (5 194.30 USD)
자본금별:
66.15% (3 268.46 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|956
|BTCUSD
|32
|XAGUSD
|29
|COPPER
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|14K
|BTCUSD
|-197
|XAGUSD
|3K
|COPPER
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|1.6M
|BTCUSD
|-1.7M
|XAGUSD
|65K
|COPPER
|-13
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +862.15 USD
최악의 거래: -1 657 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +2 115.13 USD
연속 최대 손실: -305.01 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
Exness-MT5Real5
|1.39 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.35 × 983
|
ICMarketsSC-MT5
|2.93 × 122
|
Exness-MT5Real
|3.24 × 21
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.57 × 7
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
1 631%
0
0
USD
USD
4.9K
USD
USD
31
0%
1 076
85%
93%
1.81
10.83
USD
USD
66%
1:500