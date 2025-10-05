シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Hendra W
Hendra Widaryanto

Hendra W

Hendra Widaryanto
レビュー0件
信頼性
28週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 687%
Tickmill-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
999
利益トレード:
865 (86.58%)
損失トレード:
134 (13.41%)
ベストトレード:
539.28 USD
最悪のトレード:
-1 656.60 USD
総利益:
18 103.66 USD (14 862 466 pips)
総損失:
-12 447.94 USD (3 596 002 pips)
最大連続の勝ち:
112 (2 115.13 USD)
最大連続利益:
2 188.92 USD (104)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
91.81%
最大入金額:
13.62%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.09
長いトレード:
680 (68.07%)
短いトレード:
319 (31.93%)
プロフィットファクター:
1.45
期待されたペイオフ:
5.66 USD
平均利益:
20.93 USD
平均損失:
-92.90 USD
最大連続の負け:
20 (-305.01 USD)
最大連続損失:
-2 922.00 USD (4)
月間成長:
33.94%
年間予想:
411.81%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
5 194.30 USD (51.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
63.11% (5 194.30 USD)
エクイティによる:
58.66% (5 069.46 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 896
BTCUSD 32
XAGUSD 12
COPPER 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 11K
BTCUSD -197
XAGUSD -775
COPPER -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 1.3M
BTCUSD -1.7M
XAGUSD -15K
COPPER -13
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +539.28 USD
最悪のトレード: -1 657 USD
最大連続の勝ち: 104
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +2 115.13 USD
最大連続損失: -305.01 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.33 × 3
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
Exness-MT5Real5
1.39 × 49
ICMarketsSC-MT5-2
2.19 × 1027
ICMarketsSC-MT5
2.93 × 122
Exness-MT5Real
3.24 × 21
Aglobe-Live
4.00 × 3
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
4.57 × 7
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
23 より多く...
レビューなし
2025.11.25 12:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 02:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 01:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 12:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 10:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 10:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 09:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 14:17
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 13:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 03:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 20:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 16:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 18:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 15:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 09:07
A large drawdown may occur on the account again
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください