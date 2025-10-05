- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
999
利益トレード:
865 (86.58%)
損失トレード:
134 (13.41%)
ベストトレード:
539.28 USD
最悪のトレード:
-1 656.60 USD
総利益:
18 103.66 USD (14 862 466 pips)
総損失:
-12 447.94 USD (3 596 002 pips)
最大連続の勝ち:
112 (2 115.13 USD)
最大連続利益:
2 188.92 USD (104)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
91.81%
最大入金額:
13.62%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.09
長いトレード:
680 (68.07%)
短いトレード:
319 (31.93%)
プロフィットファクター:
1.45
期待されたペイオフ:
5.66 USD
平均利益:
20.93 USD
平均損失:
-92.90 USD
最大連続の負け:
20 (-305.01 USD)
最大連続損失:
-2 922.00 USD (4)
月間成長:
33.94%
年間予想:
411.81%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
5 194.30 USD (51.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
63.11% (5 194.30 USD)
エクイティによる:
58.66% (5 069.46 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|896
|BTCUSD
|32
|XAGUSD
|12
|COPPER
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|11K
|BTCUSD
|-197
|XAGUSD
|-775
|COPPER
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|1.3M
|BTCUSD
|-1.7M
|XAGUSD
|-15K
|COPPER
|-13
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +539.28 USD
最悪のトレード: -1 657 USD
最大連続の勝ち: 104
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +2 115.13 USD
最大連続損失: -305.01 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
Exness-MT5Real5
|1.39 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.19 × 1027
|
ICMarketsSC-MT5
|2.93 × 122
|
Exness-MT5Real
|3.24 × 21
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.57 × 7
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
23 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
687%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
28
0%
999
86%
92%
1.45
5.66
USD
USD
63%
1:500