- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
997
盈利交易:
863 (86.55%)
亏损交易:
134 (13.44%)
最好交易:
539.28 USD
最差交易:
-1 656.60 USD
毛利:
18 092.62 USD (14 861 362 pips)
毛利亏损:
-12 447.94 USD (3 596 002 pips)
最大连续赢利:
112 (2 115.13 USD)
最大连续盈利:
2 188.92 USD (104)
夏普比率:
0.10
交易活动:
91.81%
最大入金加载:
13.62%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.09
长期交易:
678 (68.00%)
短期交易:
319 (32.00%)
利润因子:
1.45
预期回报:
5.66 USD
平均利润:
20.96 USD
平均损失:
-92.90 USD
最大连续失误:
20 (-305.01 USD)
最大连续亏损:
-2 922.00 USD (4)
每月增长:
34.08%
年度预测:
413.49%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
5 194.30 USD (51.90%)
相对跌幅:
结余:
63.11% (5 194.30 USD)
净值:
58.66% (5 069.46 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|894
|BTCUSD
|32
|XAGUSD
|12
|COPPER
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|11K
|BTCUSD
|-197
|XAGUSD
|-775
|COPPER
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.3M
|BTCUSD
|-1.7M
|XAGUSD
|-15K
|COPPER
|-13
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +539.28 USD
最差交易: -1 657 USD
最大连续赢利: 104
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +2 115.13 USD
最大连续亏损: -305.01 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
Exness-MT5Real5
|1.39 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.19 × 1027
|
ICMarketsSC-MT5
|2.93 × 122
|
Exness-MT5Real
|3.24 × 21
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.57 × 7
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
684%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
28
0%
997
86%
92%
1.45
5.66
USD
USD
63%
1:500