- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 006
Прибыльных трейдов:
872 (86.67%)
Убыточных трейдов:
134 (13.32%)
Лучший трейд:
539.28 USD
Худший трейд:
-1 656.60 USD
Общая прибыль:
18 598.85 USD (14 867 771 pips)
Общий убыток:
-12 447.94 USD (3 596 002 pips)
Макс. серия выигрышей:
112 (2 115.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 188.92 USD (104)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
91.81%
Макс. загрузка депозита:
15.17%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.18
Длинных трейдов:
685 (68.09%)
Коротких трейдов:
321 (31.91%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
6.11 USD
Средняя прибыль:
21.33 USD
Средний убыток:
-92.90 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-305.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 922.00 USD (4)
Прирост в месяц:
45.21%
Годовой прогноз:
548.53%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5 194.30 USD (51.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
63.11% (5 194.30 USD)
По эквити:
59.17% (2 922.64 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|902
|BTCUSD
|32
|XAGUSD
|13
|COPPER
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|12K
|BTCUSD
|-197
|XAGUSD
|-754
|COPPER
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.3M
|BTCUSD
|-1.7M
|XAGUSD
|-15K
|COPPER
|-13
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +539.28 USD
Худший трейд: -1 657 USD
Макс. серия выигрышей: 104
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +2 115.13 USD
Макс. убыток в серии: -305.01 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
Exness-MT5Real5
|1.39 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.19 × 1027
|
ICMarketsSC-MT5
|2.93 × 122
|
Exness-MT5Real
|3.24 × 21
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.57 × 7
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
