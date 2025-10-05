СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Hendra W
Hendra Widaryanto

Hendra W

Hendra Widaryanto
0 отзывов
Надежность
29 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 781%
Tickmill-Live
1:1000
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 006
Прибыльных трейдов:
872 (86.67%)
Убыточных трейдов:
134 (13.32%)
Лучший трейд:
539.28 USD
Худший трейд:
-1 656.60 USD
Общая прибыль:
18 598.85 USD (14 867 771 pips)
Общий убыток:
-12 447.94 USD (3 596 002 pips)
Макс. серия выигрышей:
112 (2 115.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 188.92 USD (104)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
91.81%
Макс. загрузка депозита:
15.17%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.18
Длинных трейдов:
685 (68.09%)
Коротких трейдов:
321 (31.91%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
6.11 USD
Средняя прибыль:
21.33 USD
Средний убыток:
-92.90 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-305.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 922.00 USD (4)
Прирост в месяц:
45.21%
Годовой прогноз:
548.53%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5 194.30 USD (51.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
63.11% (5 194.30 USD)
По эквити:
59.17% (2 922.64 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 902
BTCUSD 32
XAGUSD 13
COPPER 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 12K
BTCUSD -197
XAGUSD -754
COPPER -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.3M
BTCUSD -1.7M
XAGUSD -15K
COPPER -13
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +539.28 USD
Худший трейд: -1 657 USD
Макс. серия выигрышей: 104
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +2 115.13 USD
Макс. убыток в серии: -305.01 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.33 × 3
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
Exness-MT5Real5
1.39 × 49
ICMarketsSC-MT5-2
2.19 × 1027
ICMarketsSC-MT5
2.93 × 122
Exness-MT5Real
3.24 × 21
Aglobe-Live
4.00 × 3
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
4.57 × 7
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
еще 23...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.29 14:23
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 12:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 02:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 01:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 12:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 10:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 10:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 09:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 14:17
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 13:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 03:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 20:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 16:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 18:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 15:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика