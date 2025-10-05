SinaisSeções
Hendra Widaryanto

Hendra W

Hendra Widaryanto
0 comentários
Confiabilidade
28 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 687%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
999
Negociações com lucro:
865 (86.58%)
Negociações com perda:
134 (13.41%)
Melhor negociação:
539.28 USD
Pior negociação:
-1 656.60 USD
Lucro bruto:
18 103.66 USD (14 862 466 pips)
Perda bruta:
-12 447.94 USD (3 596 002 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
112 (2 115.13 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 188.92 USD (104)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
91.81%
Depósito máximo carregado:
13.62%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.09
Negociações longas:
680 (68.07%)
Negociações curtas:
319 (31.93%)
Fator de lucro:
1.45
Valor esperado:
5.66 USD
Lucro médio:
20.93 USD
Perda média:
-92.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-305.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 922.00 USD (4)
Crescimento mensal:
33.94%
Previsão anual:
411.81%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5 194.30 USD (51.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
63.11% (5 194.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
58.66% (5 069.46 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 896
BTCUSD 32
XAGUSD 12
COPPER 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 11K
BTCUSD -197
XAGUSD -775
COPPER -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 1.3M
BTCUSD -1.7M
XAGUSD -15K
COPPER -13
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +539.28 USD
Pior negociação: -1 657 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 104
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +2 115.13 USD
Máxima perda consecutiva: -305.01 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.33 × 3
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
Exness-MT5Real5
1.39 × 49
ICMarketsSC-MT5-2
2.24 × 1027
ICMarketsSC-MT5
2.93 × 122
Exness-MT5Real
3.24 × 21
Aglobe-Live
4.00 × 3
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
4.57 × 7
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
23 mais ...
Sem comentários
2025.11.25 12:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 02:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 01:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 12:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 10:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 10:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 09:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 14:17
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 13:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 03:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 20:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 16:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 18:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 15:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 09:07
A large drawdown may occur on the account again
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.