Negociações:
999
Negociações com lucro:
865 (86.58%)
Negociações com perda:
134 (13.41%)
Melhor negociação:
539.28 USD
Pior negociação:
-1 656.60 USD
Lucro bruto:
18 103.66 USD (14 862 466 pips)
Perda bruta:
-12 447.94 USD (3 596 002 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
112 (2 115.13 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 188.92 USD (104)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
91.81%
Depósito máximo carregado:
13.62%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.09
Negociações longas:
680 (68.07%)
Negociações curtas:
319 (31.93%)
Fator de lucro:
1.45
Valor esperado:
5.66 USD
Lucro médio:
20.93 USD
Perda média:
-92.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-305.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 922.00 USD (4)
Crescimento mensal:
33.94%
Previsão anual:
411.81%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5 194.30 USD (51.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
63.11% (5 194.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
58.66% (5 069.46 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|896
|BTCUSD
|32
|XAGUSD
|12
|COPPER
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|11K
|BTCUSD
|-197
|XAGUSD
|-775
|COPPER
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|1.3M
|BTCUSD
|-1.7M
|XAGUSD
|-15K
|COPPER
|-13
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +539.28 USD
Pior negociação: -1 657 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 104
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +2 115.13 USD
Máxima perda consecutiva: -305.01 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
Exness-MT5Real5
|1.39 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.24 × 1027
|
ICMarketsSC-MT5
|2.93 × 122
|
Exness-MT5Real
|3.24 × 21
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.57 × 7
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
