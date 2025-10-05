SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Hendra W
Hendra Widaryanto

Hendra W

Hendra Widaryanto
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 571%
Tickmill-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
214
Profit Trade:
208 (97.19%)
Loss Trade:
6 (2.80%)
Best Trade:
135.82 USD
Worst Trade:
-51.30 USD
Profitto lordo:
4 603.89 USD (744 290 pips)
Perdita lorda:
-85.95 USD (191 676 pips)
Vincite massime consecutive:
104 (2 188.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 188.92 USD (104)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.75%
Ultimo trade:
26 minuti fa
Trade a settimana:
96
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
88.07
Long Trade:
192 (89.72%)
Short Trade:
22 (10.28%)
Fattore di profitto:
53.56
Profitto previsto:
21.11 USD
Profitto medio:
22.13 USD
Perdita media:
-14.33 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-51.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.30 USD (1)
Crescita mensile:
275.22%
Previsione annuale:
3 339.30%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
51.30 USD (5.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.23% (51.30 USD)
Per equità:
1.58% (84.61 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 205
BTCUSD 8
COPPER 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 4.5K
BTCUSD 10
COPPER -1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 451K
BTCUSD 102K
COPPER -13
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +135.82 USD
Worst Trade: -51 USD
Vincite massime consecutive: 104
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2 188.92 USD
Massima perdita consecutiva: -51.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
Exness-MT5Real5
1.39 × 49
ICMarketsSC-MT5-2
2.19 × 1026
ICMarketsSC-MT5
2.95 × 121
Exness-MT5Real
3.24 × 21
Aglobe-Live
4.00 × 3
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live
6.63 × 171
23 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.08 00:12
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.05 11:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 09:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Hendra W
50USD al mese
571%
0
0
USD
5.4K
USD
17
0%
214
97%
100%
53.56
21.11
USD
2%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.