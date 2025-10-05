- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
214
Profit Trade:
208 (97.19%)
Loss Trade:
6 (2.80%)
Best Trade:
135.82 USD
Worst Trade:
-51.30 USD
Profitto lordo:
4 603.89 USD (744 290 pips)
Perdita lorda:
-85.95 USD (191 676 pips)
Vincite massime consecutive:
104 (2 188.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 188.92 USD (104)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.75%
Ultimo trade:
26 minuti fa
Trade a settimana:
96
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
88.07
Long Trade:
192 (89.72%)
Short Trade:
22 (10.28%)
Fattore di profitto:
53.56
Profitto previsto:
21.11 USD
Profitto medio:
22.13 USD
Perdita media:
-14.33 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-51.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.30 USD (1)
Crescita mensile:
275.22%
Previsione annuale:
3 339.30%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
51.30 USD (5.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.23% (51.30 USD)
Per equità:
1.58% (84.61 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|205
|BTCUSD
|8
|COPPER
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|4.5K
|BTCUSD
|10
|COPPER
|-1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|451K
|BTCUSD
|102K
|COPPER
|-13
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +135.82 USD
Worst Trade: -51 USD
Vincite massime consecutive: 104
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2 188.92 USD
Massima perdita consecutiva: -51.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
Exness-MT5Real5
|1.39 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.19 × 1026
|
ICMarketsSC-MT5
|2.95 × 121
|
Exness-MT5Real
|3.24 × 21
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.63 × 171
23 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
571%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
17
0%
214
97%
100%
53.56
21.11
USD
USD
2%
1:500