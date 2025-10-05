SignaleKategorien
Hendra Widaryanto

Hendra W

Hendra Widaryanto
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
29 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 699%
Tickmill-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 004
Gewinntrades:
870 (86.65%)
Verlusttrades:
134 (13.35%)
Bester Trade:
539.28 USD
Schlechtester Trade:
-1 656.60 USD
Bruttoprofit:
18 141.65 USD (14 864 593 pips)
Bruttoverlust:
-12 447.94 USD (3 596 002 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
112 (2 115.13 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 188.92 USD (104)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
91.81%
Max deposit load:
14.66%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.10
Long-Positionen:
685 (68.23%)
Short-Positionen:
319 (31.77%)
Profit-Faktor:
1.46
Mathematische Gewinnerwartung:
5.67 USD
Durchschnittlicher Profit:
20.85 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-92.90 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-305.01 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 922.00 USD (4)
Wachstum pro Monat :
31.69%
Jahresprognose:
384.45%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
5 194.30 USD (51.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
63.11% (5 194.30 USD)
Kapital:
58.66% (5 069.46 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 900
BTCUSD 32
XAGUSD 13
COPPER 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 12K
BTCUSD -197
XAGUSD -754
COPPER -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 1.3M
BTCUSD -1.7M
XAGUSD -15K
COPPER -13
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +539.28 USD
Schlechtester Trade: -1 657 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 104
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 115.13 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -305.01 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.33 × 3
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
Exness-MT5Real5
1.39 × 49
ICMarketsSC-MT5-2
2.19 × 1027
ICMarketsSC-MT5
2.93 × 122
Exness-MT5Real
3.24 × 21
Aglobe-Live
4.00 × 3
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
4.57 × 7
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
noch 23 ...
Keine Bewertungen
2025.11.25 12:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 02:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 01:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 12:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 10:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 10:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 09:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 14:17
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 13:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 03:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 20:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 16:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 18:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 15:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 09:07
A large drawdown may occur on the account again
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.