SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Hendra W
Hendra Widaryanto

Hendra W

Hendra Widaryanto
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 571%
Tickmill-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
214
Bénéfice trades:
208 (97.19%)
Perte trades:
6 (2.80%)
Meilleure transaction:
135.82 USD
Pire transaction:
-51.30 USD
Bénéfice brut:
4 603.89 USD (744 290 pips)
Perte brute:
-85.95 USD (191 676 pips)
Gains consécutifs maximales:
104 (2 188.92 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 188.92 USD (104)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.75%
Dernier trade:
8 il y a des minutes
Trades par semaine:
96
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
88.07
Longs trades:
192 (89.72%)
Courts trades:
22 (10.28%)
Facteur de profit:
53.56
Rendement attendu:
21.11 USD
Bénéfice moyen:
22.13 USD
Perte moyenne:
-14.33 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-51.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-51.30 USD (1)
Croissance mensuelle:
275.22%
Prévision annuelle:
3 339.30%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
51.30 USD (5.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.23% (51.30 USD)
Par fonds propres:
1.58% (84.61 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 205
BTCUSD 8
COPPER 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 4.5K
BTCUSD 10
COPPER -1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 451K
BTCUSD 102K
COPPER -13
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +135.82 USD
Pire transaction: -51 USD
Gains consécutifs maximales: 104
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +2 188.92 USD
Perte consécutive maximale: -51.30 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
Exness-MT5Real5
1.39 × 49
ICMarketsSC-MT5-2
2.19 × 1026
ICMarketsSC-MT5
2.95 × 121
Exness-MT5Real
3.24 × 21
Aglobe-Live
4.00 × 3
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live
6.63 × 171
23 plus...
Aucun avis
2025.10.08 00:12
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.05 11:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 09:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
