SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Zxcv123123
Hao Dong Dai

Zxcv123123

Hao Dong Dai
0 inceleme
99 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 50%
ATFXGM9-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
596
Kârla kapanan işlemler:
340 (57.04%)
Zararla kapanan işlemler:
256 (42.95%)
En iyi işlem:
734.36 USD
En kötü işlem:
-404.65 USD
Brüt kâr:
10 300.15 USD (499 215 pips)
Brüt zarar:
-6 059.21 USD (264 930 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (3 175.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 175.86 USD (41)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
7.02%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
14 gün
Düzelme faktörü:
2.30
Alış işlemleri:
550 (92.28%)
Satış işlemleri:
46 (7.72%)
Kâr faktörü:
1.70
Beklenen getiri:
7.12 USD
Ortalama kâr:
30.29 USD
Ortalama zarar:
-23.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-758.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-758.55 USD (28)
Aylık büyüme:
17.34%
Yıllık tahmin:
210.45%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 835.15 USD
Maksimum:
1 840.48 USD (304.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
98.02% (1 840.48 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
HK50 283
#HK6862 65
JP225 26
#WB 25
#HK9988 24
#BABA 20
#HK1810 19
#HK0241 17
#NVDA 13
USDJPY 13
USDCNH 12
#BIDU 8
GER30 8
XAUUSD 6
#INTC 6
#PDD 5
#DIS 5
#TSM 5
#HK2318 5
#HK1024 4
#HK9618 4
#TM 4
#HK0700 2
#TSLA 2
#XPEV 2
#JD 2
#HK2020 1
UKOIL.MAR24 1
#HK0322 1
#GE 1
#QCOM 1
#HK0881 1
#HK0763 1
#HK1088 1
NAS100 1
HG_MAY25 1
#GOOG 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
HK50 1.7K
#HK6862 -420
JP225 210
#WB -328
#HK9988 1.1K
#BABA 1.8K
#HK1810 287
#HK0241 249
#NVDA -99
USDJPY -131
USDCNH -73
#BIDU 440
GER30 -2
XAUUSD -129
#INTC 77
#PDD -51
#DIS -76
#TSM 502
#HK2318 160
#HK1024 -63
#HK9618 -434
#TM -207
#HK0700 7
#TSLA -38
#XPEV 43
#JD 129
#HK2020 -9
UKOIL.MAR24 -188
#HK0322 5
#GE -2
#QCOM -47
#HK0881 -24
#HK0763 -23
#HK1088 -90
NAS100 -7
HG_MAY25 -20
#GOOG -43
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
HK50 263K
#HK6862 -1.6K
JP225 21K
#WB 768
#HK9988 9.1K
#BABA 18K
#HK1810 2.4K
#HK0241 1.1K
#NVDA -952
USDJPY -16K
USDCNH -52K
#BIDU 4.8K
GER30 -192
XAUUSD -12K
#INTC 592
#PDD -507
#DIS -746
#TSM 5.2K
#HK2318 1.3K
#HK1024 -485
#HK9618 -3.3K
#TM -2K
#HK0700 59
#TSLA -257
#XPEV 430
#JD 1.3K
#HK2020 -67
UKOIL.MAR24 -1.9K
#HK0322 40
#GE -20
#QCOM -471
#HK0881 -185
#HK0763 -87
#HK1088 -667
NAS100 -336
HG_MAY25 -78
#GOOG -418
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +734.36 USD
En kötü işlem: -405 USD
Maksimum ardışık kazanç: 41
Maksimum ardışık kayıp: 28
Maksimum ardışık kâr: +3 175.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -758.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ATFXGM9-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Exness-Real3
0.48 × 21
ATFXGM9-Live
6.38 × 8
每年50%以上，这是保守的说法
İnceleme yok
2025.10.05 08:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 689 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 08:24
A large drawdown may occur on the account again
