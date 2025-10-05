- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
596
Kârla kapanan işlemler:
340 (57.04%)
Zararla kapanan işlemler:
256 (42.95%)
En iyi işlem:
734.36 USD
En kötü işlem:
-404.65 USD
Brüt kâr:
10 300.15 USD (499 215 pips)
Brüt zarar:
-6 059.21 USD (264 930 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (3 175.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 175.86 USD (41)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
7.02%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
14 gün
Düzelme faktörü:
2.30
Alış işlemleri:
550 (92.28%)
Satış işlemleri:
46 (7.72%)
Kâr faktörü:
1.70
Beklenen getiri:
7.12 USD
Ortalama kâr:
30.29 USD
Ortalama zarar:
-23.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-758.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-758.55 USD (28)
Aylık büyüme:
17.34%
Yıllık tahmin:
210.45%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 835.15 USD
Maksimum:
1 840.48 USD (304.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
98.02% (1 840.48 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|HK50
|283
|#HK6862
|65
|JP225
|26
|#WB
|25
|#HK9988
|24
|#BABA
|20
|#HK1810
|19
|#HK0241
|17
|#NVDA
|13
|USDJPY
|13
|USDCNH
|12
|#BIDU
|8
|GER30
|8
|XAUUSD
|6
|#INTC
|6
|#PDD
|5
|#DIS
|5
|#TSM
|5
|#HK2318
|5
|#HK1024
|4
|#HK9618
|4
|#TM
|4
|#HK0700
|2
|#TSLA
|2
|#XPEV
|2
|#JD
|2
|#HK2020
|1
|UKOIL.MAR24
|1
|#HK0322
|1
|#GE
|1
|#QCOM
|1
|#HK0881
|1
|#HK0763
|1
|#HK1088
|1
|NAS100
|1
|HG_MAY25
|1
|#GOOG
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|HK50
|1.7K
|#HK6862
|-420
|JP225
|210
|#WB
|-328
|#HK9988
|1.1K
|#BABA
|1.8K
|#HK1810
|287
|#HK0241
|249
|#NVDA
|-99
|USDJPY
|-131
|USDCNH
|-73
|#BIDU
|440
|GER30
|-2
|XAUUSD
|-129
|#INTC
|77
|#PDD
|-51
|#DIS
|-76
|#TSM
|502
|#HK2318
|160
|#HK1024
|-63
|#HK9618
|-434
|#TM
|-207
|#HK0700
|7
|#TSLA
|-38
|#XPEV
|43
|#JD
|129
|#HK2020
|-9
|UKOIL.MAR24
|-188
|#HK0322
|5
|#GE
|-2
|#QCOM
|-47
|#HK0881
|-24
|#HK0763
|-23
|#HK1088
|-90
|NAS100
|-7
|HG_MAY25
|-20
|#GOOG
|-43
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|HK50
|263K
|#HK6862
|-1.6K
|JP225
|21K
|#WB
|768
|#HK9988
|9.1K
|#BABA
|18K
|#HK1810
|2.4K
|#HK0241
|1.1K
|#NVDA
|-952
|USDJPY
|-16K
|USDCNH
|-52K
|#BIDU
|4.8K
|GER30
|-192
|XAUUSD
|-12K
|#INTC
|592
|#PDD
|-507
|#DIS
|-746
|#TSM
|5.2K
|#HK2318
|1.3K
|#HK1024
|-485
|#HK9618
|-3.3K
|#TM
|-2K
|#HK0700
|59
|#TSLA
|-257
|#XPEV
|430
|#JD
|1.3K
|#HK2020
|-67
|UKOIL.MAR24
|-1.9K
|#HK0322
|40
|#GE
|-20
|#QCOM
|-471
|#HK0881
|-185
|#HK0763
|-87
|#HK1088
|-667
|NAS100
|-336
|HG_MAY25
|-78
|#GOOG
|-418
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +734.36 USD
En kötü işlem: -405 USD
Maksimum ardışık kazanç: 41
Maksimum ardışık kayıp: 28
Maksimum ardışık kâr: +3 175.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -758.55 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ATFXGM9-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
每年50%以上，这是保守的说法
