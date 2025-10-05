SegnaliSezioni
Hao Dong Dai

Zxcv123123

Hao Dong Dai
0 recensioni
99 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 50%
ATFXGM9-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
596
Profit Trade:
340 (57.04%)
Loss Trade:
256 (42.95%)
Best Trade:
734.36 USD
Worst Trade:
-404.65 USD
Profitto lordo:
10 300.15 USD (499 215 pips)
Perdita lorda:
-6 059.21 USD (264 930 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (3 175.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 175.86 USD (41)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
7.02%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
14 giorni
Fattore di recupero:
2.30
Long Trade:
550 (92.28%)
Short Trade:
46 (7.72%)
Fattore di profitto:
1.70
Profitto previsto:
7.12 USD
Profitto medio:
30.29 USD
Perdita media:
-23.67 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-758.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-758.55 USD (28)
Crescita mensile:
17.34%
Previsione annuale:
210.45%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 835.15 USD
Massimale:
1 840.48 USD (304.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
98.02% (1 840.48 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
HK50 283
#HK6862 65
JP225 26
#WB 25
#HK9988 24
#BABA 20
#HK1810 19
#HK0241 17
#NVDA 13
USDJPY 13
USDCNH 12
#BIDU 8
GER30 8
XAUUSD 6
#INTC 6
#PDD 5
#DIS 5
#TSM 5
#HK2318 5
#HK1024 4
#HK9618 4
#TM 4
#HK0700 2
#TSLA 2
#XPEV 2
#JD 2
#HK2020 1
UKOIL.MAR24 1
#HK0322 1
#GE 1
#QCOM 1
#HK0881 1
#HK0763 1
#HK1088 1
NAS100 1
HG_MAY25 1
#GOOG 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
HK50 1.7K
#HK6862 -420
JP225 210
#WB -328
#HK9988 1.1K
#BABA 1.8K
#HK1810 287
#HK0241 249
#NVDA -99
USDJPY -131
USDCNH -73
#BIDU 440
GER30 -2
XAUUSD -129
#INTC 77
#PDD -51
#DIS -76
#TSM 502
#HK2318 160
#HK1024 -63
#HK9618 -434
#TM -207
#HK0700 7
#TSLA -38
#XPEV 43
#JD 129
#HK2020 -9
UKOIL.MAR24 -188
#HK0322 5
#GE -2
#QCOM -47
#HK0881 -24
#HK0763 -23
#HK1088 -90
NAS100 -7
HG_MAY25 -20
#GOOG -43
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
HK50 263K
#HK6862 -1.6K
JP225 21K
#WB 768
#HK9988 9.1K
#BABA 18K
#HK1810 2.4K
#HK0241 1.1K
#NVDA -952
USDJPY -16K
USDCNH -52K
#BIDU 4.8K
GER30 -192
XAUUSD -12K
#INTC 592
#PDD -507
#DIS -746
#TSM 5.2K
#HK2318 1.3K
#HK1024 -485
#HK9618 -3.3K
#TM -2K
#HK0700 59
#TSLA -257
#XPEV 430
#JD 1.3K
#HK2020 -67
UKOIL.MAR24 -1.9K
#HK0322 40
#GE -20
#QCOM -471
#HK0881 -185
#HK0763 -87
#HK1088 -667
NAS100 -336
HG_MAY25 -78
#GOOG -418
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +734.36 USD
Worst Trade: -405 USD
Vincite massime consecutive: 41
Massime perdite consecutive: 28
Massimo profitto consecutivo: +3 175.86 USD
Massima perdita consecutiva: -758.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ATFXGM9-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Exness-Real3
0.48 × 21
ATFXGM9-Live
6.38 × 8
每年50%以上，这是保守的说法
Non ci sono recensioni
2025.10.05 08:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 689 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 08:24
A large drawdown may occur on the account again
