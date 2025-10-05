- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
596
Profit Trade:
340 (57.04%)
Loss Trade:
256 (42.95%)
Best Trade:
734.36 USD
Worst Trade:
-404.65 USD
Profitto lordo:
10 300.15 USD (499 215 pips)
Perdita lorda:
-6 059.21 USD (264 930 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (3 175.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 175.86 USD (41)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
7.02%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
14 giorni
Fattore di recupero:
2.30
Long Trade:
550 (92.28%)
Short Trade:
46 (7.72%)
Fattore di profitto:
1.70
Profitto previsto:
7.12 USD
Profitto medio:
30.29 USD
Perdita media:
-23.67 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-758.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-758.55 USD (28)
Crescita mensile:
17.34%
Previsione annuale:
210.45%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 835.15 USD
Massimale:
1 840.48 USD (304.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
98.02% (1 840.48 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|HK50
|283
|#HK6862
|65
|JP225
|26
|#WB
|25
|#HK9988
|24
|#BABA
|20
|#HK1810
|19
|#HK0241
|17
|#NVDA
|13
|USDJPY
|13
|USDCNH
|12
|#BIDU
|8
|GER30
|8
|XAUUSD
|6
|#INTC
|6
|#PDD
|5
|#DIS
|5
|#TSM
|5
|#HK2318
|5
|#HK1024
|4
|#HK9618
|4
|#TM
|4
|#HK0700
|2
|#TSLA
|2
|#XPEV
|2
|#JD
|2
|#HK2020
|1
|UKOIL.MAR24
|1
|#HK0322
|1
|#GE
|1
|#QCOM
|1
|#HK0881
|1
|#HK0763
|1
|#HK1088
|1
|NAS100
|1
|HG_MAY25
|1
|#GOOG
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|HK50
|1.7K
|#HK6862
|-420
|JP225
|210
|#WB
|-328
|#HK9988
|1.1K
|#BABA
|1.8K
|#HK1810
|287
|#HK0241
|249
|#NVDA
|-99
|USDJPY
|-131
|USDCNH
|-73
|#BIDU
|440
|GER30
|-2
|XAUUSD
|-129
|#INTC
|77
|#PDD
|-51
|#DIS
|-76
|#TSM
|502
|#HK2318
|160
|#HK1024
|-63
|#HK9618
|-434
|#TM
|-207
|#HK0700
|7
|#TSLA
|-38
|#XPEV
|43
|#JD
|129
|#HK2020
|-9
|UKOIL.MAR24
|-188
|#HK0322
|5
|#GE
|-2
|#QCOM
|-47
|#HK0881
|-24
|#HK0763
|-23
|#HK1088
|-90
|NAS100
|-7
|HG_MAY25
|-20
|#GOOG
|-43
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|HK50
|263K
|#HK6862
|-1.6K
|JP225
|21K
|#WB
|768
|#HK9988
|9.1K
|#BABA
|18K
|#HK1810
|2.4K
|#HK0241
|1.1K
|#NVDA
|-952
|USDJPY
|-16K
|USDCNH
|-52K
|#BIDU
|4.8K
|GER30
|-192
|XAUUSD
|-12K
|#INTC
|592
|#PDD
|-507
|#DIS
|-746
|#TSM
|5.2K
|#HK2318
|1.3K
|#HK1024
|-485
|#HK9618
|-3.3K
|#TM
|-2K
|#HK0700
|59
|#TSLA
|-257
|#XPEV
|430
|#JD
|1.3K
|#HK2020
|-67
|UKOIL.MAR24
|-1.9K
|#HK0322
|40
|#GE
|-20
|#QCOM
|-471
|#HK0881
|-185
|#HK0763
|-87
|#HK1088
|-667
|NAS100
|-336
|HG_MAY25
|-78
|#GOOG
|-418
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +734.36 USD
Worst Trade: -405 USD
Vincite massime consecutive: 41
Massime perdite consecutive: 28
Massimo profitto consecutivo: +3 175.86 USD
Massima perdita consecutiva: -758.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ATFXGM9-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.48 × 21
|
ATFXGM9-Live
|6.38 × 8
每年50%以上，这是保守的说法
Non ci sono recensioni