Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ATFXGM9-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live06 0.00 × 1 Exness-Real3 0.45 × 22 GTCGlobalSA-Live 2 3.60 × 25 ATFXGM9-Live 6.38 × 8