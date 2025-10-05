СигналыРазделы
Hao Dong Dai

Zxcv123123

Hao Dong Dai
0 отзывов
Надежность
111 недель
0 / 0 USD
Копировать за 60 USD в месяц
прирост с 2023 99%
ATFXGM9-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
688
Прибыльных трейдов:
392 (56.97%)
Убыточных трейдов:
296 (43.02%)
Лучший трейд:
734.36 USD
Худший трейд:
-404.65 USD
Общая прибыль:
12 584.56 USD (564 836 pips)
Общий убыток:
-6 804.24 USD (293 185 pips)
Макс. серия выигрышей:
41 (3 175.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 175.86 USD (41)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
17.56%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
14 дней
Фактор восстановления:
3.14
Длинных трейдов:
625 (90.84%)
Коротких трейдов:
63 (9.16%)
Профит фактор:
1.85
Мат. ожидание:
8.40 USD
Средняя прибыль:
32.10 USD
Средний убыток:
-22.99 USD
Макс. серия проигрышей:
28 (-758.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-758.55 USD (28)
Прирост в месяц:
1.32%
Годовой прогноз:
15.99%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 835.15 USD
Максимальная:
1 840.48 USD (304.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
98.02% (1 840.48 USD)
По эквити:
31.52% (1 950.95 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
HK50 310
#HK6862 65
XAUUSD 44
JP225 30
#HK9988 27
#WB 25
#BABA 21
#HK0241 20
#HK1810 19
USDJPY 15
#NVDA 13
USDCNH 12
#TSM 10
XAGUSD 9
#BIDU 8
GER30 8
#INTC 6
#PDD 5
#DIS 5
#HK2318 5
#HK1024 4
#HK9618 4
#TM 4
#HK0700 2
#TSLA 2
#XPEV 2
#JD 2
#HK2020 1
UKOIL.MAR24 1
#HK0322 1
#GE 1
#QCOM 1
#HK0881 1
#HK0763 1
#HK1088 1
NAS100 1
HG_MAY25 1
#GOOG 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
HK50 1.8K
#HK6862 -420
XAUUSD -108
JP225 201
#HK9988 2.1K
#WB -328
#BABA 1.7K
#HK0241 260
#HK1810 287
USDJPY -152
#NVDA -99
USDCNH -73
#TSM 944
XAGUSD 105
#BIDU 440
GER30 -2
#INTC 77
#PDD -51
#DIS -76
#HK2318 160
#HK1024 -63
#HK9618 -434
#TM -207
#HK0700 7
#TSLA -38
#XPEV 43
#JD 129
#HK2020 -9
UKOIL.MAR24 -188
#HK0322 5
#GE -2
#QCOM -47
#HK0881 -24
#HK0763 -23
#HK1088 -90
NAS100 -7
HG_MAY25 -20
#GOOG -43
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
HK50 284K
#HK6862 -1.6K
XAUUSD -7.5K
JP225 20K
#HK9988 17K
#WB 768
#BABA 17K
#HK0241 1.3K
#HK1810 2.4K
USDJPY -17K
#NVDA -952
USDCNH -52K
#TSM 10K
XAGUSD 2.1K
#BIDU 4.8K
GER30 -192
#INTC 592
#PDD -507
#DIS -746
#HK2318 1.3K
#HK1024 -485
#HK9618 -3.3K
#TM -2K
#HK0700 59
#TSLA -257
#XPEV 430
#JD 1.3K
#HK2020 -67
UKOIL.MAR24 -1.9K
#HK0322 40
#GE -20
#QCOM -471
#HK0881 -185
#HK0763 -87
#HK1088 -667
NAS100 -336
HG_MAY25 -78
#GOOG -418
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +734.36 USD
Худший трейд: -405 USD
Макс. серия выигрышей: 41
Макс. серия проигрышей: 28
Макс. прибыль в серии: +3 175.86 USD
Макс. убыток в серии: -758.55 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ATFXGM9-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Exness-Real3
0.45 × 22
GTCGlobalSA-Live 2
3.60 × 25
ATFXGM9-Live
6.38 × 8
每年50%以上，这是保守的说法
Нет отзывов
2025.12.29 08:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 05:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.05 08:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 689 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 08:24
A large drawdown may occur on the account again
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.