Hao Dong Dai

Zxcv123123

Hao Dong Dai
0 comentarios
Fiabilidad
111 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 60 USD al mes
incremento desde 2023 99%
ATFXGM9-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
688
Transacciones Rentables:
392 (56.97%)
Transacciones Irrentables:
296 (43.02%)
Mejor transacción:
734.36 USD
Peor transacción:
-404.65 USD
Beneficio Bruto:
12 584.56 USD (564 836 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 804.24 USD (293 185 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
41 (3 175.86 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 175.86 USD (41)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
17.56%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
14 días
Factor de Recuperación:
3.14
Transacciones Largas:
625 (90.84%)
Transacciones Cortas:
63 (9.16%)
Factor de Beneficio:
1.85
Beneficio Esperado:
8.40 USD
Beneficio medio:
32.10 USD
Pérdidas medias:
-22.99 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
28 (-758.55 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-758.55 USD (28)
Crecimiento al mes:
1.32%
Pronóstico anual:
15.99%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 835.15 USD
Máxima:
1 840.48 USD (304.01%)
Reducción relativa:
De balance:
98.02% (1 840.48 USD)
De fondos:
31.52% (1 950.95 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
HK50 310
#HK6862 65
XAUUSD 44
JP225 30
#HK9988 27
#WB 25
#BABA 21
#HK0241 20
#HK1810 19
USDJPY 15
#NVDA 13
USDCNH 12
#TSM 10
XAGUSD 9
#BIDU 8
GER30 8
#INTC 6
#PDD 5
#DIS 5
#HK2318 5
#HK1024 4
#HK9618 4
#TM 4
#HK0700 2
#TSLA 2
#XPEV 2
#JD 2
#HK2020 1
UKOIL.MAR24 1
#HK0322 1
#GE 1
#QCOM 1
#HK0881 1
#HK0763 1
#HK1088 1
NAS100 1
HG_MAY25 1
#GOOG 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
HK50 1.8K
#HK6862 -420
XAUUSD -108
JP225 201
#HK9988 2.1K
#WB -328
#BABA 1.7K
#HK0241 260
#HK1810 287
USDJPY -152
#NVDA -99
USDCNH -73
#TSM 944
XAGUSD 105
#BIDU 440
GER30 -2
#INTC 77
#PDD -51
#DIS -76
#HK2318 160
#HK1024 -63
#HK9618 -434
#TM -207
#HK0700 7
#TSLA -38
#XPEV 43
#JD 129
#HK2020 -9
UKOIL.MAR24 -188
#HK0322 5
#GE -2
#QCOM -47
#HK0881 -24
#HK0763 -23
#HK1088 -90
NAS100 -7
HG_MAY25 -20
#GOOG -43
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
HK50 284K
#HK6862 -1.6K
XAUUSD -7.5K
JP225 20K
#HK9988 17K
#WB 768
#BABA 17K
#HK0241 1.3K
#HK1810 2.4K
USDJPY -17K
#NVDA -952
USDCNH -52K
#TSM 10K
XAGUSD 2.1K
#BIDU 4.8K
GER30 -192
#INTC 592
#PDD -507
#DIS -746
#HK2318 1.3K
#HK1024 -485
#HK9618 -3.3K
#TM -2K
#HK0700 59
#TSLA -257
#XPEV 430
#JD 1.3K
#HK2020 -67
UKOIL.MAR24 -1.9K
#HK0322 40
#GE -20
#QCOM -471
#HK0881 -185
#HK0763 -87
#HK1088 -667
NAS100 -336
HG_MAY25 -78
#GOOG -418
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +734.36 USD
Peor transacción: -405 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 41
Máximo de pérdidas consecutivas: 28
Beneficio máximo consecutivo: +3 175.86 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -758.55 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ATFXGM9-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Exness-Real3
0.45 × 22
GTCGlobalSA-Live 2
3.60 × 25
ATFXGM9-Live
6.38 × 8
每年50%以上，这是保守的说法
No hay comentarios
2025.12.29 08:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 05:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.05 08:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 689 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 08:24
A large drawdown may occur on the account again
