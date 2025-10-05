SinaisSeções
Hao Dong Dai

Zxcv123123

Hao Dong Dai
0 comentários
Confiabilidade
111 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 60 USD por mês
crescimento desde 2023 99%
ATFXGM9-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
688
Negociações com lucro:
392 (56.97%)
Negociações com perda:
296 (43.02%)
Melhor negociação:
734.36 USD
Pior negociação:
-404.65 USD
Lucro bruto:
12 584.56 USD (564 836 pips)
Perda bruta:
-6 804.24 USD (293 185 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
41 (3 175.86 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 175.86 USD (41)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
17.56%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
14 dias
Fator de recuperação:
3.14
Negociações longas:
625 (90.84%)
Negociações curtas:
63 (9.16%)
Fator de lucro:
1.85
Valor esperado:
8.40 USD
Lucro médio:
32.10 USD
Perda média:
-22.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
28 (-758.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-758.55 USD (28)
Crescimento mensal:
1.32%
Previsão anual:
15.99%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 835.15 USD
Máximo:
1 840.48 USD (304.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
98.02% (1 840.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.52% (1 950.95 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
HK50 310
#HK6862 65
XAUUSD 44
JP225 30
#HK9988 27
#WB 25
#BABA 21
#HK0241 20
#HK1810 19
USDJPY 15
#NVDA 13
USDCNH 12
#TSM 10
XAGUSD 9
#BIDU 8
GER30 8
#INTC 6
#PDD 5
#DIS 5
#HK2318 5
#HK1024 4
#HK9618 4
#TM 4
#HK0700 2
#TSLA 2
#XPEV 2
#JD 2
#HK2020 1
UKOIL.MAR24 1
#HK0322 1
#GE 1
#QCOM 1
#HK0881 1
#HK0763 1
#HK1088 1
NAS100 1
HG_MAY25 1
#GOOG 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
HK50 1.8K
#HK6862 -420
XAUUSD -108
JP225 201
#HK9988 2.1K
#WB -328
#BABA 1.7K
#HK0241 260
#HK1810 287
USDJPY -152
#NVDA -99
USDCNH -73
#TSM 944
XAGUSD 105
#BIDU 440
GER30 -2
#INTC 77
#PDD -51
#DIS -76
#HK2318 160
#HK1024 -63
#HK9618 -434
#TM -207
#HK0700 7
#TSLA -38
#XPEV 43
#JD 129
#HK2020 -9
UKOIL.MAR24 -188
#HK0322 5
#GE -2
#QCOM -47
#HK0881 -24
#HK0763 -23
#HK1088 -90
NAS100 -7
HG_MAY25 -20
#GOOG -43
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
HK50 284K
#HK6862 -1.6K
XAUUSD -7.5K
JP225 20K
#HK9988 17K
#WB 768
#BABA 17K
#HK0241 1.3K
#HK1810 2.4K
USDJPY -17K
#NVDA -952
USDCNH -52K
#TSM 10K
XAGUSD 2.1K
#BIDU 4.8K
GER30 -192
#INTC 592
#PDD -507
#DIS -746
#HK2318 1.3K
#HK1024 -485
#HK9618 -3.3K
#TM -2K
#HK0700 59
#TSLA -257
#XPEV 430
#JD 1.3K
#HK2020 -67
UKOIL.MAR24 -1.9K
#HK0322 40
#GE -20
#QCOM -471
#HK0881 -185
#HK0763 -87
#HK1088 -667
NAS100 -336
HG_MAY25 -78
#GOOG -418
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +734.36 USD
Pior negociação: -405 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 41
Máximo de perdas consecutivas: 28
Máximo lucro consecutivo: +3 175.86 USD
Máxima perda consecutiva: -758.55 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ATFXGM9-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Exness-Real3
0.45 × 22
GTCGlobalSA-Live 2
3.60 × 25
ATFXGM9-Live
6.38 × 8
每年50%以上，这是保守的说法
Sem comentários
2025.12.29 08:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 05:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.05 08:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 689 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 08:24
A large drawdown may occur on the account again
