Hao Dong Dai

Zxcv123123

Hao Dong Dai
0 avis
99 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 50%
ATFXGM9-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
596
Bénéfice trades:
340 (57.04%)
Perte trades:
256 (42.95%)
Meilleure transaction:
734.36 USD
Pire transaction:
-404.65 USD
Bénéfice brut:
10 300.15 USD (499 215 pips)
Perte brute:
-6 059.21 USD (264 930 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (3 175.86 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 175.86 USD (41)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
7.02%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
14 jours
Facteur de récupération:
2.30
Longs trades:
550 (92.28%)
Courts trades:
46 (7.72%)
Facteur de profit:
1.70
Rendement attendu:
7.12 USD
Bénéfice moyen:
30.29 USD
Perte moyenne:
-23.67 USD
Pertes consécutives maximales:
28 (-758.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-758.55 USD (28)
Croissance mensuelle:
17.34%
Prévision annuelle:
210.45%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 835.15 USD
Maximal:
1 840.48 USD (304.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
98.02% (1 840.48 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
HK50 283
#HK6862 65
JP225 26
#WB 25
#HK9988 24
#BABA 20
#HK1810 19
#HK0241 17
#NVDA 13
USDJPY 13
USDCNH 12
#BIDU 8
GER30 8
XAUUSD 6
#INTC 6
#PDD 5
#DIS 5
#TSM 5
#HK2318 5
#HK1024 4
#HK9618 4
#TM 4
#HK0700 2
#TSLA 2
#XPEV 2
#JD 2
#HK2020 1
UKOIL.MAR24 1
#HK0322 1
#GE 1
#QCOM 1
#HK0881 1
#HK0763 1
#HK1088 1
NAS100 1
HG_MAY25 1
#GOOG 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
HK50 1.7K
#HK6862 -420
JP225 210
#WB -328
#HK9988 1.1K
#BABA 1.8K
#HK1810 287
#HK0241 249
#NVDA -99
USDJPY -131
USDCNH -73
#BIDU 440
GER30 -2
XAUUSD -129
#INTC 77
#PDD -51
#DIS -76
#TSM 502
#HK2318 160
#HK1024 -63
#HK9618 -434
#TM -207
#HK0700 7
#TSLA -38
#XPEV 43
#JD 129
#HK2020 -9
UKOIL.MAR24 -188
#HK0322 5
#GE -2
#QCOM -47
#HK0881 -24
#HK0763 -23
#HK1088 -90
NAS100 -7
HG_MAY25 -20
#GOOG -43
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
HK50 263K
#HK6862 -1.6K
JP225 21K
#WB 768
#HK9988 9.1K
#BABA 18K
#HK1810 2.4K
#HK0241 1.1K
#NVDA -952
USDJPY -16K
USDCNH -52K
#BIDU 4.8K
GER30 -192
XAUUSD -12K
#INTC 592
#PDD -507
#DIS -746
#TSM 5.2K
#HK2318 1.3K
#HK1024 -485
#HK9618 -3.3K
#TM -2K
#HK0700 59
#TSLA -257
#XPEV 430
#JD 1.3K
#HK2020 -67
UKOIL.MAR24 -1.9K
#HK0322 40
#GE -20
#QCOM -471
#HK0881 -185
#HK0763 -87
#HK1088 -667
NAS100 -336
HG_MAY25 -78
#GOOG -418
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +734.36 USD
Pire transaction: -405 USD
Gains consécutifs maximales: 41
Pertes consécutives maximales: 28
Bénéfice consécutif maximal: +3 175.86 USD
Perte consécutive maximale: -758.55 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ATFXGM9-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Exness-Real3
0.48 × 21
ATFXGM9-Live
6.38 × 8
每年50%以上，这是保守的说法
Aucun avis
2025.10.05 08:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 689 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 08:24
A large drawdown may occur on the account again
