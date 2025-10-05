시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Zxcv123123
Hao Dong Dai

Zxcv123123

Hao Dong Dai
0 리뷰
안정성
112
0 / 0 USD
월별 60 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 98%
ATFXGM9-Live
1:100
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
696
이익 거래:
397 (57.04%)
손실 거래:
299 (42.96%)
최고의 거래:
734.36 USD
최악의 거래:
-404.65 USD
총 수익:
12 627.23 USD (570 859 pips)
총 손실:
-6 866.09 USD (294 421 pips)
연속 최대 이익:
41 (3 175.86 USD)
연속 최대 이익:
3 175.86 USD (41)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
17.56%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
14 일
회복 요인:
3.13
롱(주식매수):
629 (90.37%)
숏(주식차입매도):
67 (9.63%)
수익 요인:
1.84
기대수익:
8.28 USD
평균 이익:
31.81 USD
평균 손실:
-22.96 USD
연속 최대 손실:
28 (-758.55 USD)
연속 최대 손실:
-758.55 USD (28)
월별 성장률:
1.27%
연간 예측:
15.37%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 835.15 USD
최대한의:
1 840.48 USD (304.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
98.02% (1 840.48 USD)
자본금별:
31.52% (1 950.95 USD)

배포

심볼 Sell Buy
HK50 314
#HK6862 65
XAUUSD 44
JP225 30
#HK9988 27
#WB 25
#BABA 21
#HK0241 20
#HK1810 19
USDJPY 15
#NVDA 13
XAGUSD 13
USDCNH 12
#TSM 10
#BIDU 8
GER30 8
#INTC 6
#PDD 5
#DIS 5
#HK2318 5
#HK1024 4
#HK9618 4
#TM 4
#HK0700 2
#TSLA 2
#XPEV 2
#JD 2
#HK2020 1
UKOIL.MAR24 1
#HK0322 1
#GE 1
#QCOM 1
#HK0881 1
#HK0763 1
#HK1088 1
NAS100 1
HG_MAY25 1
#GOOG 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
HK50 1.9K
#HK6862 -420
XAUUSD -108
JP225 201
#HK9988 2.1K
#WB -328
#BABA 1.7K
#HK0241 260
#HK1810 287
USDJPY -152
#NVDA -99
XAGUSD 48
USDCNH -73
#TSM 944
#BIDU 440
GER30 -2
#INTC 77
#PDD -51
#DIS -76
#HK2318 160
#HK1024 -63
#HK9618 -434
#TM -207
#HK0700 7
#TSLA -38
#XPEV 43
#JD 129
#HK2020 -9
UKOIL.MAR24 -188
#HK0322 5
#GE -2
#QCOM -47
#HK0881 -24
#HK0763 -23
#HK1088 -90
NAS100 -7
HG_MAY25 -20
#GOOG -43
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
HK50 290K
#HK6862 -1.6K
XAUUSD -7.5K
JP225 20K
#HK9988 17K
#WB 768
#BABA 17K
#HK0241 1.3K
#HK1810 2.4K
USDJPY -17K
#NVDA -952
XAGUSD 958
USDCNH -52K
#TSM 10K
#BIDU 4.8K
GER30 -192
#INTC 592
#PDD -507
#DIS -746
#HK2318 1.3K
#HK1024 -485
#HK9618 -3.3K
#TM -2K
#HK0700 59
#TSLA -257
#XPEV 430
#JD 1.3K
#HK2020 -67
UKOIL.MAR24 -1.9K
#HK0322 40
#GE -20
#QCOM -471
#HK0881 -185
#HK0763 -87
#HK1088 -667
NAS100 -336
HG_MAY25 -78
#GOOG -418
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +734.36 USD
최악의 거래: -405 USD
연속 최대 이익: 41
연속 최대 손실: 28
연속 최대 이익: +3 175.86 USD
연속 최대 손실: -758.55 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ATFXGM9-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Exness-Real3
0.45 × 22
GTCGlobalSA-Live 2
3.60 × 25
ATFXGM9-Live
6.38 × 8
每年50%以上，这是保守的说法
리뷰 없음
2025.12.29 08:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 05:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.05 08:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 689 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 08:24
A large drawdown may occur on the account again
