- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
696
이익 거래:
397 (57.04%)
손실 거래:
299 (42.96%)
최고의 거래:
734.36 USD
최악의 거래:
-404.65 USD
총 수익:
12 627.23 USD (570 859 pips)
총 손실:
-6 866.09 USD (294 421 pips)
연속 최대 이익:
41 (3 175.86 USD)
연속 최대 이익:
3 175.86 USD (41)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
17.56%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
14 일
회복 요인:
3.13
롱(주식매수):
629 (90.37%)
숏(주식차입매도):
67 (9.63%)
수익 요인:
1.84
기대수익:
8.28 USD
평균 이익:
31.81 USD
평균 손실:
-22.96 USD
연속 최대 손실:
28 (-758.55 USD)
연속 최대 손실:
-758.55 USD (28)
월별 성장률:
1.27%
연간 예측:
15.37%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 835.15 USD
최대한의:
1 840.48 USD (304.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
98.02% (1 840.48 USD)
자본금별:
31.52% (1 950.95 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|HK50
|314
|#HK6862
|65
|XAUUSD
|44
|JP225
|30
|#HK9988
|27
|#WB
|25
|#BABA
|21
|#HK0241
|20
|#HK1810
|19
|USDJPY
|15
|#NVDA
|13
|XAGUSD
|13
|USDCNH
|12
|#TSM
|10
|#BIDU
|8
|GER30
|8
|#INTC
|6
|#PDD
|5
|#DIS
|5
|#HK2318
|5
|#HK1024
|4
|#HK9618
|4
|#TM
|4
|#HK0700
|2
|#TSLA
|2
|#XPEV
|2
|#JD
|2
|#HK2020
|1
|UKOIL.MAR24
|1
|#HK0322
|1
|#GE
|1
|#QCOM
|1
|#HK0881
|1
|#HK0763
|1
|#HK1088
|1
|NAS100
|1
|HG_MAY25
|1
|#GOOG
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|HK50
|1.9K
|#HK6862
|-420
|XAUUSD
|-108
|JP225
|201
|#HK9988
|2.1K
|#WB
|-328
|#BABA
|1.7K
|#HK0241
|260
|#HK1810
|287
|USDJPY
|-152
|#NVDA
|-99
|XAGUSD
|48
|USDCNH
|-73
|#TSM
|944
|#BIDU
|440
|GER30
|-2
|#INTC
|77
|#PDD
|-51
|#DIS
|-76
|#HK2318
|160
|#HK1024
|-63
|#HK9618
|-434
|#TM
|-207
|#HK0700
|7
|#TSLA
|-38
|#XPEV
|43
|#JD
|129
|#HK2020
|-9
|UKOIL.MAR24
|-188
|#HK0322
|5
|#GE
|-2
|#QCOM
|-47
|#HK0881
|-24
|#HK0763
|-23
|#HK1088
|-90
|NAS100
|-7
|HG_MAY25
|-20
|#GOOG
|-43
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|HK50
|290K
|#HK6862
|-1.6K
|XAUUSD
|-7.5K
|JP225
|20K
|#HK9988
|17K
|#WB
|768
|#BABA
|17K
|#HK0241
|1.3K
|#HK1810
|2.4K
|USDJPY
|-17K
|#NVDA
|-952
|XAGUSD
|958
|USDCNH
|-52K
|#TSM
|10K
|#BIDU
|4.8K
|GER30
|-192
|#INTC
|592
|#PDD
|-507
|#DIS
|-746
|#HK2318
|1.3K
|#HK1024
|-485
|#HK9618
|-3.3K
|#TM
|-2K
|#HK0700
|59
|#TSLA
|-257
|#XPEV
|430
|#JD
|1.3K
|#HK2020
|-67
|UKOIL.MAR24
|-1.9K
|#HK0322
|40
|#GE
|-20
|#QCOM
|-471
|#HK0881
|-185
|#HK0763
|-87
|#HK1088
|-667
|NAS100
|-336
|HG_MAY25
|-78
|#GOOG
|-418
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +734.36 USD
최악의 거래: -405 USD
연속 최대 이익: 41
연속 최대 손실: 28
연속 최대 이익: +3 175.86 USD
연속 최대 손실: -758.55 USD
每年50%以上，这是保守的说法
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 60 USD
98%
0
0
USD
USD
6.3K
USD
USD
112
0%
696
57%
100%
1.83
8.28
USD
USD
98%
1:100