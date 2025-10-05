SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Zxcv123123
Hao Dong Dai

Zxcv123123

Hao Dong Dai
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
111 Wochen
0 / 0 USD
Für 60 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 99%
ATFXGM9-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
688
Gewinntrades:
392 (56.97%)
Verlusttrades:
296 (43.02%)
Bester Trade:
734.36 USD
Schlechtester Trade:
-404.65 USD
Bruttoprofit:
12 584.56 USD (564 836 pips)
Bruttoverlust:
-6 804.24 USD (293 185 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
41 (3 175.86 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 175.86 USD (41)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
17.56%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
14 Tage
Erholungsfaktor:
3.14
Long-Positionen:
625 (90.84%)
Short-Positionen:
63 (9.16%)
Profit-Faktor:
1.85
Mathematische Gewinnerwartung:
8.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
32.10 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-22.99 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
28 (-758.55 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-758.55 USD (28)
Wachstum pro Monat :
1.32%
Jahresprognose:
15.99%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 835.15 USD
Maximaler:
1 840.48 USD (304.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
98.02% (1 840.48 USD)
Kapital:
31.52% (1 950.95 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
HK50 310
#HK6862 65
XAUUSD 44
JP225 30
#HK9988 27
#WB 25
#BABA 21
#HK0241 20
#HK1810 19
USDJPY 15
#NVDA 13
USDCNH 12
#TSM 10
XAGUSD 9
#BIDU 8
GER30 8
#INTC 6
#PDD 5
#DIS 5
#HK2318 5
#HK1024 4
#HK9618 4
#TM 4
#HK0700 2
#TSLA 2
#XPEV 2
#JD 2
#HK2020 1
UKOIL.MAR24 1
#HK0322 1
#GE 1
#QCOM 1
#HK0881 1
#HK0763 1
#HK1088 1
NAS100 1
HG_MAY25 1
#GOOG 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
HK50 1.8K
#HK6862 -420
XAUUSD -108
JP225 201
#HK9988 2.1K
#WB -328
#BABA 1.7K
#HK0241 260
#HK1810 287
USDJPY -152
#NVDA -99
USDCNH -73
#TSM 944
XAGUSD 105
#BIDU 440
GER30 -2
#INTC 77
#PDD -51
#DIS -76
#HK2318 160
#HK1024 -63
#HK9618 -434
#TM -207
#HK0700 7
#TSLA -38
#XPEV 43
#JD 129
#HK2020 -9
UKOIL.MAR24 -188
#HK0322 5
#GE -2
#QCOM -47
#HK0881 -24
#HK0763 -23
#HK1088 -90
NAS100 -7
HG_MAY25 -20
#GOOG -43
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
HK50 284K
#HK6862 -1.6K
XAUUSD -7.5K
JP225 20K
#HK9988 17K
#WB 768
#BABA 17K
#HK0241 1.3K
#HK1810 2.4K
USDJPY -17K
#NVDA -952
USDCNH -52K
#TSM 10K
XAGUSD 2.1K
#BIDU 4.8K
GER30 -192
#INTC 592
#PDD -507
#DIS -746
#HK2318 1.3K
#HK1024 -485
#HK9618 -3.3K
#TM -2K
#HK0700 59
#TSLA -257
#XPEV 430
#JD 1.3K
#HK2020 -67
UKOIL.MAR24 -1.9K
#HK0322 40
#GE -20
#QCOM -471
#HK0881 -185
#HK0763 -87
#HK1088 -667
NAS100 -336
HG_MAY25 -78
#GOOG -418
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +734.36 USD
Schlechtester Trade: -405 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 41
Max. aufeinandergehende Verluste: 28
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 175.86 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -758.55 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ATFXGM9-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Exness-Real3
0.45 × 22
GTCGlobalSA-Live 2
3.60 × 25
ATFXGM9-Live
6.38 × 8
每年50%以上，这是保守的说法
Keine Bewertungen
2025.12.29 08:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 05:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.05 08:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 689 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 08:24
A large drawdown may occur on the account again
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Zxcv123123
60 USD pro Monat
99%
0
0
USD
6.3K
USD
111
0%
688
56%
100%
1.84
8.40
USD
98%
1:100
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.