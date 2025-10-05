- 成長
- 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics.
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
688
利益トレード:
392 (56.97%)
損失トレード:
296 (43.02%)
ベストトレード:
734.36 USD
最悪のトレード:
-404.65 USD
総利益:
12 584.56 USD (564 836 pips)
総損失:
-6 804.24 USD (293 185 pips)
最大連続の勝ち:
41 (3 175.86 USD)
最大連続利益:
3 175.86 USD (41)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
17.56%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
14 日
リカバリーファクター:
3.14
長いトレード:
625 (90.84%)
短いトレード:
63 (9.16%)
プロフィットファクター:
1.85
期待されたペイオフ:
8.40 USD
平均利益:
32.10 USD
平均損失:
-22.99 USD
最大連続の負け:
28 (-758.55 USD)
最大連続損失:
-758.55 USD (28)
月間成長:
1.32%
年間予想:
15.99%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 835.15 USD
最大の:
1 840.48 USD (304.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
98.02% (1 840.48 USD)
エクイティによる:
31.52% (1 950.95 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|HK50
|310
|#HK6862
|65
|XAUUSD
|44
|JP225
|30
|#HK9988
|27
|#WB
|25
|#BABA
|21
|#HK0241
|20
|#HK1810
|19
|USDJPY
|15
|#NVDA
|13
|USDCNH
|12
|#TSM
|10
|XAGUSD
|9
|#BIDU
|8
|GER30
|8
|#INTC
|6
|#PDD
|5
|#DIS
|5
|#HK2318
|5
|#HK1024
|4
|#HK9618
|4
|#TM
|4
|#HK0700
|2
|#TSLA
|2
|#XPEV
|2
|#JD
|2
|#HK2020
|1
|UKOIL.MAR24
|1
|#HK0322
|1
|#GE
|1
|#QCOM
|1
|#HK0881
|1
|#HK0763
|1
|#HK1088
|1
|NAS100
|1
|HG_MAY25
|1
|#GOOG
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|HK50
|1.8K
|#HK6862
|-420
|XAUUSD
|-108
|JP225
|201
|#HK9988
|2.1K
|#WB
|-328
|#BABA
|1.7K
|#HK0241
|260
|#HK1810
|287
|USDJPY
|-152
|#NVDA
|-99
|USDCNH
|-73
|#TSM
|944
|XAGUSD
|105
|#BIDU
|440
|GER30
|-2
|#INTC
|77
|#PDD
|-51
|#DIS
|-76
|#HK2318
|160
|#HK1024
|-63
|#HK9618
|-434
|#TM
|-207
|#HK0700
|7
|#TSLA
|-38
|#XPEV
|43
|#JD
|129
|#HK2020
|-9
|UKOIL.MAR24
|-188
|#HK0322
|5
|#GE
|-2
|#QCOM
|-47
|#HK0881
|-24
|#HK0763
|-23
|#HK1088
|-90
|NAS100
|-7
|HG_MAY25
|-20
|#GOOG
|-43
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|HK50
|284K
|#HK6862
|-1.6K
|XAUUSD
|-7.5K
|JP225
|20K
|#HK9988
|17K
|#WB
|768
|#BABA
|17K
|#HK0241
|1.3K
|#HK1810
|2.4K
|USDJPY
|-17K
|#NVDA
|-952
|USDCNH
|-52K
|#TSM
|10K
|XAGUSD
|2.1K
|#BIDU
|4.8K
|GER30
|-192
|#INTC
|592
|#PDD
|-507
|#DIS
|-746
|#HK2318
|1.3K
|#HK1024
|-485
|#HK9618
|-3.3K
|#TM
|-2K
|#HK0700
|59
|#TSLA
|-257
|#XPEV
|430
|#JD
|1.3K
|#HK2020
|-67
|UKOIL.MAR24
|-1.9K
|#HK0322
|40
|#GE
|-20
|#QCOM
|-471
|#HK0881
|-185
|#HK0763
|-87
|#HK1088
|-667
|NAS100
|-336
|HG_MAY25
|-78
|#GOOG
|-418
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +734.36 USD
最悪のトレード: -405 USD
最大連続の勝ち: 41
最大連続の負け: 28
最大連続利益: +3 175.86 USD
最大連続損失: -758.55 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ATFXGM9-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.45 × 22
|
GTCGlobalSA-Live 2
|3.60 × 25
|
ATFXGM9-Live
|6.38 × 8
每年50%以上，这是保守的说法
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
60 USD/月
99%
0
0
USD
USD
6.3K
USD
USD
111
0%
688
56%
100%
1.84
8.40
USD
USD
98%
1:100