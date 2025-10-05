シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Zxcv123123
Hao Dong Dai

Zxcv123123

Hao Dong Dai
レビュー0件
信頼性
111週間
0 / 0 USD
月額  60  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 99%
ATFXGM9-Live
1:100
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
688
利益トレード:
392 (56.97%)
損失トレード:
296 (43.02%)
ベストトレード:
734.36 USD
最悪のトレード:
-404.65 USD
総利益:
12 584.56 USD (564 836 pips)
総損失:
-6 804.24 USD (293 185 pips)
最大連続の勝ち:
41 (3 175.86 USD)
最大連続利益:
3 175.86 USD (41)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
17.56%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
14 日
リカバリーファクター:
3.14
長いトレード:
625 (90.84%)
短いトレード:
63 (9.16%)
プロフィットファクター:
1.85
期待されたペイオフ:
8.40 USD
平均利益:
32.10 USD
平均損失:
-22.99 USD
最大連続の負け:
28 (-758.55 USD)
最大連続損失:
-758.55 USD (28)
月間成長:
1.32%
年間予想:
15.99%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 835.15 USD
最大の:
1 840.48 USD (304.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
98.02% (1 840.48 USD)
エクイティによる:
31.52% (1 950.95 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
HK50 310
#HK6862 65
XAUUSD 44
JP225 30
#HK9988 27
#WB 25
#BABA 21
#HK0241 20
#HK1810 19
USDJPY 15
#NVDA 13
USDCNH 12
#TSM 10
XAGUSD 9
#BIDU 8
GER30 8
#INTC 6
#PDD 5
#DIS 5
#HK2318 5
#HK1024 4
#HK9618 4
#TM 4
#HK0700 2
#TSLA 2
#XPEV 2
#JD 2
#HK2020 1
UKOIL.MAR24 1
#HK0322 1
#GE 1
#QCOM 1
#HK0881 1
#HK0763 1
#HK1088 1
NAS100 1
HG_MAY25 1
#GOOG 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
HK50 1.8K
#HK6862 -420
XAUUSD -108
JP225 201
#HK9988 2.1K
#WB -328
#BABA 1.7K
#HK0241 260
#HK1810 287
USDJPY -152
#NVDA -99
USDCNH -73
#TSM 944
XAGUSD 105
#BIDU 440
GER30 -2
#INTC 77
#PDD -51
#DIS -76
#HK2318 160
#HK1024 -63
#HK9618 -434
#TM -207
#HK0700 7
#TSLA -38
#XPEV 43
#JD 129
#HK2020 -9
UKOIL.MAR24 -188
#HK0322 5
#GE -2
#QCOM -47
#HK0881 -24
#HK0763 -23
#HK1088 -90
NAS100 -7
HG_MAY25 -20
#GOOG -43
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
HK50 284K
#HK6862 -1.6K
XAUUSD -7.5K
JP225 20K
#HK9988 17K
#WB 768
#BABA 17K
#HK0241 1.3K
#HK1810 2.4K
USDJPY -17K
#NVDA -952
USDCNH -52K
#TSM 10K
XAGUSD 2.1K
#BIDU 4.8K
GER30 -192
#INTC 592
#PDD -507
#DIS -746
#HK2318 1.3K
#HK1024 -485
#HK9618 -3.3K
#TM -2K
#HK0700 59
#TSLA -257
#XPEV 430
#JD 1.3K
#HK2020 -67
UKOIL.MAR24 -1.9K
#HK0322 40
#GE -20
#QCOM -471
#HK0881 -185
#HK0763 -87
#HK1088 -667
NAS100 -336
HG_MAY25 -78
#GOOG -418
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +734.36 USD
最悪のトレード: -405 USD
最大連続の勝ち: 41
最大連続の負け: 28
最大連続利益: +3 175.86 USD
最大連続損失: -758.55 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ATFXGM9-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Exness-Real3
0.45 × 22
GTCGlobalSA-Live 2
3.60 × 25
ATFXGM9-Live
6.38 × 8
每年50%以上，这是保守的说法
レビューなし
2025.12.29 08:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 05:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.05 08:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 689 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 08:24
A large drawdown may occur on the account again
