- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
688
盈利交易:
392 (56.97%)
亏损交易:
296 (43.02%)
最好交易:
734.36 USD
最差交易:
-404.65 USD
毛利:
12 584.56 USD (564 836 pips)
毛利亏损:
-6 804.24 USD (293 185 pips)
最大连续赢利:
41 (3 175.86 USD)
最大连续盈利:
3 175.86 USD (41)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
17.56%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
14 天
采收率:
3.14
长期交易:
625 (90.84%)
短期交易:
63 (9.16%)
利润因子:
1.85
预期回报:
8.40 USD
平均利润:
32.10 USD
平均损失:
-22.99 USD
最大连续失误:
28 (-758.55 USD)
最大连续亏损:
-758.55 USD (28)
每月增长:
1.32%
年度预测:
15.99%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 835.15 USD
最大值:
1 840.48 USD (304.01%)
相对跌幅:
结余:
98.02% (1 840.48 USD)
净值:
31.52% (1 950.95 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|HK50
|310
|#HK6862
|65
|XAUUSD
|44
|JP225
|30
|#HK9988
|27
|#WB
|25
|#BABA
|21
|#HK0241
|20
|#HK1810
|19
|USDJPY
|15
|#NVDA
|13
|USDCNH
|12
|#TSM
|10
|XAGUSD
|9
|#BIDU
|8
|GER30
|8
|#INTC
|6
|#PDD
|5
|#DIS
|5
|#HK2318
|5
|#HK1024
|4
|#HK9618
|4
|#TM
|4
|#HK0700
|2
|#TSLA
|2
|#XPEV
|2
|#JD
|2
|#HK2020
|1
|UKOIL.MAR24
|1
|#HK0322
|1
|#GE
|1
|#QCOM
|1
|#HK0881
|1
|#HK0763
|1
|#HK1088
|1
|NAS100
|1
|HG_MAY25
|1
|#GOOG
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|HK50
|1.8K
|#HK6862
|-420
|XAUUSD
|-108
|JP225
|201
|#HK9988
|2.1K
|#WB
|-328
|#BABA
|1.7K
|#HK0241
|260
|#HK1810
|287
|USDJPY
|-152
|#NVDA
|-99
|USDCNH
|-73
|#TSM
|944
|XAGUSD
|105
|#BIDU
|440
|GER30
|-2
|#INTC
|77
|#PDD
|-51
|#DIS
|-76
|#HK2318
|160
|#HK1024
|-63
|#HK9618
|-434
|#TM
|-207
|#HK0700
|7
|#TSLA
|-38
|#XPEV
|43
|#JD
|129
|#HK2020
|-9
|UKOIL.MAR24
|-188
|#HK0322
|5
|#GE
|-2
|#QCOM
|-47
|#HK0881
|-24
|#HK0763
|-23
|#HK1088
|-90
|NAS100
|-7
|HG_MAY25
|-20
|#GOOG
|-43
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|HK50
|284K
|#HK6862
|-1.6K
|XAUUSD
|-7.5K
|JP225
|20K
|#HK9988
|17K
|#WB
|768
|#BABA
|17K
|#HK0241
|1.3K
|#HK1810
|2.4K
|USDJPY
|-17K
|#NVDA
|-952
|USDCNH
|-52K
|#TSM
|10K
|XAGUSD
|2.1K
|#BIDU
|4.8K
|GER30
|-192
|#INTC
|592
|#PDD
|-507
|#DIS
|-746
|#HK2318
|1.3K
|#HK1024
|-485
|#HK9618
|-3.3K
|#TM
|-2K
|#HK0700
|59
|#TSLA
|-257
|#XPEV
|430
|#JD
|1.3K
|#HK2020
|-67
|UKOIL.MAR24
|-1.9K
|#HK0322
|40
|#GE
|-20
|#QCOM
|-471
|#HK0881
|-185
|#HK0763
|-87
|#HK1088
|-667
|NAS100
|-336
|HG_MAY25
|-78
|#GOOG
|-418
- 入金加载
- 提取
最好交易: +734.36 USD
最差交易: -405 USD
最大连续赢利: 41
最大连续失误: 28
最大连续盈利: +3 175.86 USD
最大连续亏损: -758.55 USD
每年50%以上，这是保守的说法
