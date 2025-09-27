- Büyüme
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
14 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
44.08 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
191.68 USD (4 949 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
14 (191.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
191.68 USD (14)
Sharpe oranı:
0.95
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.08%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
58 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
11 (78.57%)
Satış işlemleri:
3 (21.43%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
13.69 USD
Ortalama kâr:
13.69 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.32%
Algo alım-satım:
42%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.03% (20.83 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|6
|XAUUSD
|1
|BTCUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|106
|GBPUSD
|74
|XAUUSD
|12
|BTCUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|490
|GBPUSD
|309
|XAUUSD
|400
|BTCUSD
|3.8K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +44.08 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +191.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live
|0.68 × 1048
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarketsSC-Live09
|0.73 × 93
|
Tickmill-Live02
|0.79 × 1616
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
ICMarkets-Live18
|0.84 × 105
|
ICMarkets-Live07
|0.86 × 465
|
ICMarketsSC-Live23
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
ICMarketsSC-Live15
|1.15 × 1175
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
|
EurotradeSA-Live01
|1.22 × 18
|
ICMarkets-Live12
|1.24 × 963
|
ICMarketsSC-Live03
|1.30 × 20
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
60K
USD
USD
1
42%
14
100%
100%
n/a
13.69
USD
USD
0%
1:500