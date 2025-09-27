Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live09 0.00 × 3 Pepperstone-Edge02 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 3 ICMarkets-Live01 0.00 × 1 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 LQDLtd-Live02 0.00 × 1 Tradeview-Live 0.00 × 1 EquitiGroup-Live 0.33 × 3 TickmillAsia-Live06 0.67 × 6 ICMarkets-Live09 0.67 × 3 VantageFXInternational-Live 2 0.67 × 3 Tickmill-Live 0.68 × 1048 TMGM.TradeMax-Live3 0.69 × 74 ICMarketsSC-Live09 0.73 × 93 Tickmill-Live02 0.79 × 1616 ICMarkets-Live04 0.80 × 15 ICMarkets-Live18 0.84 × 105 ICMarkets-Live07 0.86 × 465 ICMarketsSC-Live23 0.92 × 38 ICMarketsSC-Live04 1.05 × 82 ICMarketsSC-Live15 1.15 × 1175 Tickcopy-Real 1.20 × 5 EurotradeSA-Live01 1.22 × 18 ICMarkets-Live12 1.24 × 963 ICMarketsSC-Live03 1.30 × 20 77 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya