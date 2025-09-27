- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
14 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
44.08 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
191.68 USD (4 949 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
14 (191.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
191.68 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.95
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.08%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
58 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
11 (78.57%)
Short Trade:
3 (21.43%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
13.69 USD
Profitto medio:
13.69 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.32%
Algo trading:
42%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.03% (20.83 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|6
|XAUUSD
|1
|BTCUSD
|1
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|106
|GBPUSD
|74
|XAUUSD
|12
|BTCUSD
|0
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|490
|GBPUSD
|309
|XAUUSD
|400
|BTCUSD
|3.8K
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +44.08 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +191.68 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live
|0.68 × 1048
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarketsSC-Live09
|0.73 × 93
|
Tickmill-Live02
|0.79 × 1616
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
ICMarkets-Live18
|0.84 × 105
|
ICMarkets-Live07
|0.86 × 465
|
ICMarketsSC-Live23
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
ICMarketsSC-Live15
|1.15 × 1175
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
|
EurotradeSA-Live01
|1.22 × 18
|
ICMarkets-Live12
|1.24 × 963
|
ICMarketsSC-Live03
|1.30 × 20
