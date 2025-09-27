シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Alomda 60
Emad Soliman

Alomda 60

Emad Soliman
レビュー0件
信頼性
14週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 37%
Tickmill-Live04
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 407
利益トレード:
1 956 (81.26%)
損失トレード:
451 (18.74%)
ベストトレード:
1 357.21 USD
最悪のトレード:
-769.66 USD
総利益:
50 649.25 USD (4 581 082 pips)
総損失:
-28 435.97 USD (2 307 347 pips)
最大連続の勝ち:
54 (685.92 USD)
最大連続利益:
2 011.12 USD (2)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
87.24%
最大入金額:
5.55%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
112
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
3.89
長いトレード:
1 513 (62.86%)
短いトレード:
894 (37.14%)
プロフィットファクター:
1.78
期待されたペイオフ:
9.23 USD
平均利益:
25.89 USD
平均損失:
-63.05 USD
最大連続の負け:
16 (-3 606.01 USD)
最大連続損失:
-3 606.01 USD (16)
月間成長:
9.25%
年間予想:
112.22%
アルゴリズム取引:
60%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
5 709.66 USD (6.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.58% (5 709.66 USD)
エクイティによる:
16.27% (11 411.83 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1007
GBPUSD 323
GBPJPY 305
BTCUSD 158
USDCHF 130
USDJPY 114
EURCAD 112
EURUSD 104
EURNZD 87
AUDUSD 60
DE40 5
GBPNZD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 10K
GBPUSD 4K
GBPJPY 702
BTCUSD 3K
USDCHF 1.3K
USDJPY -451
EURCAD 1.1K
EURUSD 1.2K
EURNZD 480
AUDUSD 630
DE40 20
GBPNZD 39
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 90K
GBPUSD 7.8K
GBPJPY 1.4K
BTCUSD 2.2M
USDCHF 250
USDJPY -7.2K
EURCAD 3.6K
EURUSD 3.7K
EURNZD 2.5K
AUDUSD 1.9K
DE40 6.4K
GBPNZD 232
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 357.21 USD
最悪のトレード: -770 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +685.92 USD
最大連続損失: -3 606.01 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Tickmill-Live09
0.00 × 6
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 8
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.17 × 42
ICMarketsSC-Live09
0.44 × 222
Tickmill-Live
0.64 × 2314
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
Pepperstone-Demo01
0.67 × 6
Tickmill-Live02
0.68 × 3600
ICMarkets-Live07
0.69 × 1180
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live03
0.77 × 44
ICMarketsSC-Live23
0.83 × 54
ICMarkets-Live18
0.84 × 105
ICMarkets-Live14
0.91 × 78
ICMarkets-Live12
1.02 × 1508
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
ICMarketsSC-Live15
1.15 × 1185
Tickcopy-Real
1.20 × 5
89 より多く...
レビューなし
2025.12.05 15:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.29 02:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.27 05:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.27 05:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
