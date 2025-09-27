- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 407
利益トレード:
1 956 (81.26%)
損失トレード:
451 (18.74%)
ベストトレード:
1 357.21 USD
最悪のトレード:
-769.66 USD
総利益:
50 649.25 USD (4 581 082 pips)
総損失:
-28 435.97 USD (2 307 347 pips)
最大連続の勝ち:
54 (685.92 USD)
最大連続利益:
2 011.12 USD (2)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
87.24%
最大入金額:
5.55%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
112
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
3.89
長いトレード:
1 513 (62.86%)
短いトレード:
894 (37.14%)
プロフィットファクター:
1.78
期待されたペイオフ:
9.23 USD
平均利益:
25.89 USD
平均損失:
-63.05 USD
最大連続の負け:
16 (-3 606.01 USD)
最大連続損失:
-3 606.01 USD (16)
月間成長:
9.25%
年間予想:
112.22%
アルゴリズム取引:
60%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
5 709.66 USD (6.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.58% (5 709.66 USD)
エクイティによる:
16.27% (11 411.83 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1007
|GBPUSD
|323
|GBPJPY
|305
|BTCUSD
|158
|USDCHF
|130
|USDJPY
|114
|EURCAD
|112
|EURUSD
|104
|EURNZD
|87
|AUDUSD
|60
|DE40
|5
|GBPNZD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|10K
|GBPUSD
|4K
|GBPJPY
|702
|BTCUSD
|3K
|USDCHF
|1.3K
|USDJPY
|-451
|EURCAD
|1.1K
|EURUSD
|1.2K
|EURNZD
|480
|AUDUSD
|630
|DE40
|20
|GBPNZD
|39
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|90K
|GBPUSD
|7.8K
|GBPJPY
|1.4K
|BTCUSD
|2.2M
|USDCHF
|250
|USDJPY
|-7.2K
|EURCAD
|3.6K
|EURUSD
|3.7K
|EURNZD
|2.5K
|AUDUSD
|1.9K
|DE40
|6.4K
|GBPNZD
|232
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 357.21 USD
最悪のトレード: -770 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +685.92 USD
最大連続損失: -3 606.01 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.17 × 42
|
ICMarketsSC-Live09
|0.44 × 222
|
Tickmill-Live
|0.64 × 2314
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
Pepperstone-Demo01
|0.67 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.68 × 3600
|
ICMarkets-Live07
|0.69 × 1180
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarkets-Live03
|0.77 × 44
|
ICMarketsSC-Live23
|0.83 × 54
|
ICMarkets-Live18
|0.84 × 105
|
ICMarkets-Live14
|0.91 × 78
|
ICMarkets-Live12
|1.02 × 1508
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
ICMarketsSC-Live15
|1.15 × 1185
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
レビューなし
