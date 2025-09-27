시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Alomda 60
Emad Soliman

Alomda 60

Emad Soliman
0 리뷰
안정성
15
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 42%
Tickmill-Live04
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 627
이익 거래:
2 124 (80.85%)
손실 거래:
503 (19.15%)
최고의 거래:
1 357.21 USD
최악의 거래:
-797.28 USD
총 수익:
58 847.08 USD (4 817 856 pips)
총 손실:
-33 858.98 USD (2 449 064 pips)
연속 최대 이익:
54 (685.92 USD)
연속 최대 이익:
4 220.18 USD (17)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
87.24%
최대 입금량:
5.55%
최근 거래:
31 분 전
주별 거래 수:
123
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
4.38
롱(주식매수):
1 664 (63.34%)
숏(주식차입매도):
963 (36.66%)
수익 요인:
1.74
기대수익:
9.51 USD
평균 이익:
27.71 USD
평균 손실:
-67.31 USD
연속 최대 손실:
16 (-3 606.01 USD)
연속 최대 손실:
-3 606.01 USD (16)
월별 성장률:
7.05%
연간 예측:
85.56%
Algo 트레이딩:
61%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
5 709.66 USD (6.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.58% (5 709.66 USD)
자본금별:
16.27% (11 411.83 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 1141
GBPUSD 359
GBPJPY 312
BTCUSD 173
USDCHF 133
EURUSD 115
USDJPY 115
EURCAD 113
EURNZD 99
AUDUSD 60
DE40 5
GBPNZD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 13K
GBPUSD 3.4K
GBPJPY 749
BTCUSD 3.2K
USDCHF 1.3K
EURUSD 1.2K
USDJPY -440
EURCAD 1.1K
EURNZD 545
AUDUSD 630
DE40 20
GBPNZD 39
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 69K
GBPUSD 6.9K
GBPJPY 1.8K
BTCUSD 2.3M
USDCHF 320
EURUSD 3.8K
USDJPY -7.1K
EURCAD 3.6K
EURNZD 3.1K
AUDUSD 1.9K
DE40 6.4K
GBPNZD 232
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 357.21 USD
최악의 거래: -797 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 16
연속 최대 이익: +685.92 USD
연속 최대 손실: -3 606.01 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Tickmill-Live09
0.00 × 6
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 8
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.17 × 42
ICMarketsSC-Live09
0.44 × 222
Tickmill-Live
0.64 × 2314
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
Pepperstone-Demo01
0.67 × 6
Tickmill-Live02
0.68 × 3600
ICMarkets-Live07
0.69 × 1180
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live03
0.77 × 44
ICMarketsSC-Live23
0.83 × 54
ICMarkets-Live18
0.84 × 105
ICMarkets-Live14
0.91 × 78
ICMarkets-Live12
1.02 × 1508
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
ICMarketsSC-Live15
1.15 × 1185
Tickcopy-Real
1.20 × 5
89 더...
리뷰 없음
2025.12.05 15:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.29 02:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.27 05:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.27 05:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.