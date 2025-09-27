- 자본
- 축소
트레이드:
2 627
이익 거래:
2 124 (80.85%)
손실 거래:
503 (19.15%)
최고의 거래:
1 357.21 USD
최악의 거래:
-797.28 USD
총 수익:
58 847.08 USD (4 817 856 pips)
총 손실:
-33 858.98 USD (2 449 064 pips)
연속 최대 이익:
54 (685.92 USD)
연속 최대 이익:
4 220.18 USD (17)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
87.24%
최대 입금량:
5.55%
최근 거래:
31 분 전
주별 거래 수:
123
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
4.38
롱(주식매수):
1 664 (63.34%)
숏(주식차입매도):
963 (36.66%)
수익 요인:
1.74
기대수익:
9.51 USD
평균 이익:
27.71 USD
평균 손실:
-67.31 USD
연속 최대 손실:
16 (-3 606.01 USD)
연속 최대 손실:
-3 606.01 USD (16)
월별 성장률:
7.05%
연간 예측:
85.56%
Algo 트레이딩:
61%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
5 709.66 USD (6.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.58% (5 709.66 USD)
자본금별:
16.27% (11 411.83 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1141
|GBPUSD
|359
|GBPJPY
|312
|BTCUSD
|173
|USDCHF
|133
|EURUSD
|115
|USDJPY
|115
|EURCAD
|113
|EURNZD
|99
|AUDUSD
|60
|DE40
|5
|GBPNZD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|13K
|GBPUSD
|3.4K
|GBPJPY
|749
|BTCUSD
|3.2K
|USDCHF
|1.3K
|EURUSD
|1.2K
|USDJPY
|-440
|EURCAD
|1.1K
|EURNZD
|545
|AUDUSD
|630
|DE40
|20
|GBPNZD
|39
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|69K
|GBPUSD
|6.9K
|GBPJPY
|1.8K
|BTCUSD
|2.3M
|USDCHF
|320
|EURUSD
|3.8K
|USDJPY
|-7.1K
|EURCAD
|3.6K
|EURNZD
|3.1K
|AUDUSD
|1.9K
|DE40
|6.4K
|GBPNZD
|232
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 357.21 USD
최악의 거래: -797 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 16
연속 최대 이익: +685.92 USD
연속 최대 손실: -3 606.01 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.17 × 42
|
ICMarketsSC-Live09
|0.44 × 222
|
Tickmill-Live
|0.64 × 2314
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
Pepperstone-Demo01
|0.67 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.68 × 3600
|
ICMarkets-Live07
|0.69 × 1180
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarkets-Live03
|0.77 × 44
|
ICMarketsSC-Live23
|0.83 × 54
|
ICMarkets-Live18
|0.84 × 105
|
ICMarkets-Live14
|0.91 × 78
|
ICMarkets-Live12
|1.02 × 1508
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
ICMarketsSC-Live15
|1.15 × 1185
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
42%
0
0
USD
USD
85K
USD
USD
15
61%
2 627
80%
87%
1.73
9.51
USD
USD
16%
1:500