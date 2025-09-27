SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Alomda 60
Emad Soliman

Alomda 60

Emad Soliman
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 38%
Tickmill-Live04
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 447
Gewinntrades:
1 991 (81.36%)
Verlusttrades:
456 (18.64%)
Bester Trade:
1 357.21 USD
Schlechtester Trade:
-769.66 USD
Bruttoprofit:
51 991.69 USD (4 664 337 pips)
Bruttoverlust:
-28 984.45 USD (2 314 150 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
54 (685.92 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 011.12 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
87.24%
Max deposit load:
5.55%
Letzter Trade:
21 Minuten
Trades pro Woche:
142
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
4.03
Long-Positionen:
1 546 (63.18%)
Short-Positionen:
901 (36.82%)
Profit-Faktor:
1.79
Mathematische Gewinnerwartung:
9.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
26.11 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-63.56 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-3 606.01 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 606.01 USD (16)
Wachstum pro Monat :
9.71%
Jahresprognose:
117.86%
Algo-Trading:
61%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
5 709.66 USD (6.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.58% (5 709.66 USD)
Kapital:
16.27% (11 411.83 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1034
GBPUSD 323
GBPJPY 310
BTCUSD 162
USDCHF 130
USDJPY 114
EURCAD 113
EURUSD 104
EURNZD 90
AUDUSD 60
DE40 5
GBPNZD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 11K
GBPUSD 4K
GBPJPY 735
BTCUSD 3.1K
USDCHF 1.3K
USDJPY -451
EURCAD 1.1K
EURUSD 1.2K
EURNZD 502
AUDUSD 630
DE40 20
GBPNZD 39
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 95K
GBPUSD 7.8K
GBPJPY 1.7K
BTCUSD 2.2M
USDCHF 250
USDJPY -7.2K
EURCAD 3.6K
EURUSD 3.7K
EURNZD 2.7K
AUDUSD 1.9K
DE40 6.4K
GBPNZD 232
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 357.21 USD
Schlechtester Trade: -770 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +685.92 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 606.01 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tickmill-Live09
0.00 × 6
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 8
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.17 × 42
ICMarketsSC-Live09
0.44 × 222
Tickmill-Live
0.64 × 2314
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
Pepperstone-Demo01
0.67 × 6
Tickmill-Live02
0.68 × 3600
ICMarkets-Live07
0.69 × 1180
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live03
0.77 × 44
ICMarketsSC-Live23
0.83 × 54
ICMarkets-Live18
0.84 × 105
ICMarkets-Live14
0.91 × 78
ICMarkets-Live12
1.02 × 1508
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
ICMarketsSC-Live15
1.15 × 1185
Tickcopy-Real
1.20 × 5
noch 89 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.05 15:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.29 02:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.27 05:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.27 05:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Alomda 60
30 USD pro Monat
38%
0
0
USD
83K
USD
14
61%
2 447
81%
87%
1.79
9.40
USD
16%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.