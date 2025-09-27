- 成长
交易:
2 393
盈利交易:
1 945 (81.27%)
亏损交易:
448 (18.72%)
最好交易:
1 357.21 USD
最差交易:
-769.66 USD
毛利:
50 530.67 USD (4 576 423 pips)
毛利亏损:
-28 427.18 USD (2 307 244 pips)
最大连续赢利:
54 (685.92 USD)
最大连续盈利:
2 011.12 USD (2)
夏普比率:
0.12
交易活动:
88.25%
最大入金加载:
5.55%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
122
平均持有时间:
4 小时
采收率:
3.87
长期交易:
1 502 (62.77%)
短期交易:
891 (37.23%)
利润因子:
1.78
预期回报:
9.24 USD
平均利润:
25.98 USD
平均损失:
-63.45 USD
最大连续失误:
16 (-3 606.01 USD)
最大连续亏损:
-3 606.01 USD (16)
每月增长:
9.66%
年度预测:
117.15%
算法交易:
60%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
5 709.66 USD (6.58%)
相对跌幅:
结余:
6.58% (5 709.66 USD)
净值:
16.27% (11 411.83 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1000
|GBPUSD
|322
|GBPJPY
|302
|BTCUSD
|158
|USDCHF
|130
|USDJPY
|114
|EURCAD
|111
|EURUSD
|102
|EURNZD
|87
|AUDUSD
|60
|DE40
|5
|GBPNZD
|2
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
|
125 250 375 500 625 750 875 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|10K
|GBPUSD
|4K
|GBPJPY
|694
|BTCUSD
|3K
|USDCHF
|1.3K
|USDJPY
|-451
|EURCAD
|1.1K
|EURUSD
|1.2K
|EURNZD
|480
|AUDUSD
|630
|DE40
|20
|GBPNZD
|39
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|86K
|GBPUSD
|7.7K
|GBPJPY
|1.4K
|BTCUSD
|2.2M
|USDCHF
|250
|USDJPY
|-7.2K
|EURCAD
|3.5K
|EURUSD
|3.7K
|EURNZD
|2.5K
|AUDUSD
|1.9K
|DE40
|6.4K
|GBPNZD
|232
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 357.21 USD
最差交易: -770 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +685.92 USD
最大连续亏损: -3 606.01 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.17 × 42
|
ICMarketsSC-Live09
|0.44 × 222
|
Tickmill-Live
|0.64 × 2314
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
Pepperstone-Demo01
|0.67 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.68 × 3600
|
ICMarkets-Live07
|0.69 × 1180
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarkets-Live03
|0.77 × 44
|
ICMarketsSC-Live23
|0.83 × 54
|
ICMarkets-Live18
|0.84 × 105
|
ICMarkets-Live14
|0.91 × 78
|
ICMarkets-Live12
|1.02 × 1508
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
ICMarketsSC-Live15
|1.15 × 1185
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
没有评论
