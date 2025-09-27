信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Alomda 60
Emad Soliman

Alomda 60

Emad Soliman
0条评论
可靠性
13
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 37%
Tickmill-Live04
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 393
盈利交易:
1 945 (81.27%)
亏损交易:
448 (18.72%)
最好交易:
1 357.21 USD
最差交易:
-769.66 USD
毛利:
50 530.67 USD (4 576 423 pips)
毛利亏损:
-28 427.18 USD (2 307 244 pips)
最大连续赢利:
54 (685.92 USD)
最大连续盈利:
2 011.12 USD (2)
夏普比率:
0.12
交易活动:
88.25%
最大入金加载:
5.55%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
122
平均持有时间:
4 小时
采收率:
3.87
长期交易:
1 502 (62.77%)
短期交易:
891 (37.23%)
利润因子:
1.78
预期回报:
9.24 USD
平均利润:
25.98 USD
平均损失:
-63.45 USD
最大连续失误:
16 (-3 606.01 USD)
最大连续亏损:
-3 606.01 USD (16)
每月增长:
9.66%
年度预测:
117.15%
算法交易:
60%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
5 709.66 USD (6.58%)
相对跌幅:
结余:
6.58% (5 709.66 USD)
净值:
16.27% (11 411.83 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1000
GBPUSD 322
GBPJPY 302
BTCUSD 158
USDCHF 130
USDJPY 114
EURCAD 111
EURUSD 102
EURNZD 87
AUDUSD 60
DE40 5
GBPNZD 2
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 10K
GBPUSD 4K
GBPJPY 694
BTCUSD 3K
USDCHF 1.3K
USDJPY -451
EURCAD 1.1K
EURUSD 1.2K
EURNZD 480
AUDUSD 630
DE40 20
GBPNZD 39
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 86K
GBPUSD 7.7K
GBPJPY 1.4K
BTCUSD 2.2M
USDCHF 250
USDJPY -7.2K
EURCAD 3.5K
EURUSD 3.7K
EURNZD 2.5K
AUDUSD 1.9K
DE40 6.4K
GBPNZD 232
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 357.21 USD
最差交易: -770 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +685.92 USD
最大连续亏损: -3 606.01 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Tickmill-Live09
0.00 × 6
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 8
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.17 × 42
ICMarketsSC-Live09
0.44 × 222
Tickmill-Live
0.64 × 2314
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
Pepperstone-Demo01
0.67 × 6
Tickmill-Live02
0.68 × 3600
ICMarkets-Live07
0.69 × 1180
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live03
0.77 × 44
ICMarketsSC-Live23
0.83 × 54
ICMarkets-Live18
0.84 × 105
ICMarkets-Live14
0.91 × 78
ICMarkets-Live12
1.02 × 1508
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
ICMarketsSC-Live15
1.15 × 1185
Tickcopy-Real
1.20 × 5
89 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.05 15:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.29 02:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.27 05:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.27 05:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Alomda 60
每月30 USD
37%
0
0
USD
82K
USD
13
60%
2 393
81%
88%
1.77
9.24
USD
16%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载