Emad Soliman

Alomda 60

Emad Soliman
0 comentarios
Fiabilidad
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 37%
Tickmill-Live04
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 407
Transacciones Rentables:
1 956 (81.26%)
Transacciones Irrentables:
451 (18.74%)
Mejor transacción:
1 357.21 USD
Peor transacción:
-769.66 USD
Beneficio Bruto:
50 649.25 USD (4 581 082 pips)
Pérdidas Brutas:
-28 435.97 USD (2 307 347 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
54 (685.92 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 011.12 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
87.24%
Carga máxima del depósito:
5.55%
Último trade:
43 minutos
Trades a la semana:
112
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
3.89
Transacciones Largas:
1 513 (62.86%)
Transacciones Cortas:
894 (37.14%)
Factor de Beneficio:
1.78
Beneficio Esperado:
9.23 USD
Beneficio medio:
25.89 USD
Pérdidas medias:
-63.05 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-3 606.01 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 606.01 USD (16)
Crecimiento al mes:
9.25%
Pronóstico anual:
112.22%
Trading algorítmico:
60%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
5 709.66 USD (6.58%)
Reducción relativa:
De balance:
6.58% (5 709.66 USD)
De fondos:
16.27% (11 411.83 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1007
GBPUSD 323
GBPJPY 305
BTCUSD 158
USDCHF 130
USDJPY 114
EURCAD 112
EURUSD 104
EURNZD 87
AUDUSD 60
DE40 5
GBPNZD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 10K
GBPUSD 4K
GBPJPY 702
BTCUSD 3K
USDCHF 1.3K
USDJPY -451
EURCAD 1.1K
EURUSD 1.2K
EURNZD 480
AUDUSD 630
DE40 20
GBPNZD 39
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 90K
GBPUSD 7.8K
GBPJPY 1.4K
BTCUSD 2.2M
USDCHF 250
USDJPY -7.2K
EURCAD 3.6K
EURUSD 3.7K
EURNZD 2.5K
AUDUSD 1.9K
DE40 6.4K
GBPNZD 232
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 357.21 USD
Peor transacción: -770 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +685.92 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 606.01 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Tickmill-Live09
0.00 × 6
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 8
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.17 × 42
ICMarketsSC-Live09
0.44 × 222
Tickmill-Live
0.64 × 2314
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
Pepperstone-Demo01
0.67 × 6
Tickmill-Live02
0.68 × 3600
ICMarkets-Live07
0.69 × 1180
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live03
0.77 × 44
ICMarketsSC-Live23
0.83 × 54
ICMarkets-Live18
0.84 × 105
ICMarkets-Live14
0.91 × 78
ICMarkets-Live12
1.02 × 1508
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
ICMarketsSC-Live15
1.15 × 1185
Tickcopy-Real
1.20 × 5
otros 89...
No hay comentarios
2025.12.05 15:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.29 02:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.27 05:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.27 05:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
