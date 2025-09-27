- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 387
Прибыльных трейдов:
1 939 (81.23%)
Убыточных трейдов:
448 (18.77%)
Лучший трейд:
1 357.21 USD
Худший трейд:
-769.66 USD
Общая прибыль:
50 453.70 USD (4 572 970 pips)
Общий убыток:
-28 427.18 USD (2 307 244 pips)
Макс. серия выигрышей:
54 (685.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 011.12 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
88.25%
Макс. загрузка депозита:
5.55%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
176
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
3.86
Длинных трейдов:
1 498 (62.76%)
Коротких трейдов:
889 (37.24%)
Профит фактор:
1.77
Мат. ожидание:
9.23 USD
Средняя прибыль:
26.02 USD
Средний убыток:
-63.45 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-3 606.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 606.01 USD (16)
Прирост в месяц:
10.24%
Алготрейдинг:
60%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5 709.66 USD (6.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.58% (5 709.66 USD)
По эквити:
16.27% (11 411.83 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|996
|GBPUSD
|322
|GBPJPY
|300
|BTCUSD
|158
|USDCHF
|130
|USDJPY
|114
|EURCAD
|111
|EURUSD
|102
|EURNZD
|87
|AUDUSD
|60
|DE40
|5
|GBPNZD
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|10K
|GBPUSD
|4K
|GBPJPY
|665
|BTCUSD
|3K
|USDCHF
|1.3K
|USDJPY
|-451
|EURCAD
|1.1K
|EURUSD
|1.2K
|EURNZD
|480
|AUDUSD
|630
|DE40
|20
|GBPNZD
|39
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|82K
|GBPUSD
|7.7K
|GBPJPY
|1.1K
|BTCUSD
|2.2M
|USDCHF
|250
|USDJPY
|-7.2K
|EURCAD
|3.5K
|EURUSD
|3.7K
|EURNZD
|2.5K
|AUDUSD
|1.9K
|DE40
|6.4K
|GBPNZD
|232
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 357.21 USD
Худший трейд: -770 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +685.92 USD
Макс. убыток в серии: -3 606.01 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.17 × 42
|
ICMarketsSC-Live09
|0.44 × 222
|
Tickmill-Live
|0.64 × 2314
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
Pepperstone-Demo01
|0.67 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.68 × 3600
|
ICMarkets-Live07
|0.69 × 1180
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarkets-Live03
|0.77 × 44
|
ICMarketsSC-Live23
|0.83 × 54
|
ICMarkets-Live18
|0.84 × 105
|
ICMarkets-Live14
|0.91 × 78
|
ICMarkets-Live12
|1.02 × 1508
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
ICMarketsSC-Live15
|1.15 × 1185
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
