Emad Soliman

Alomda 60

Emad Soliman
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 37%
Tickmill-Live04
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 387
Прибыльных трейдов:
1 939 (81.23%)
Убыточных трейдов:
448 (18.77%)
Лучший трейд:
1 357.21 USD
Худший трейд:
-769.66 USD
Общая прибыль:
50 453.70 USD (4 572 970 pips)
Общий убыток:
-28 427.18 USD (2 307 244 pips)
Макс. серия выигрышей:
54 (685.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 011.12 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
88.25%
Макс. загрузка депозита:
5.55%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
176
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
3.86
Длинных трейдов:
1 498 (62.76%)
Коротких трейдов:
889 (37.24%)
Профит фактор:
1.77
Мат. ожидание:
9.23 USD
Средняя прибыль:
26.02 USD
Средний убыток:
-63.45 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-3 606.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 606.01 USD (16)
Прирост в месяц:
10.24%
Алготрейдинг:
60%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5 709.66 USD (6.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.58% (5 709.66 USD)
По эквити:
16.27% (11 411.83 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 996
GBPUSD 322
GBPJPY 300
BTCUSD 158
USDCHF 130
USDJPY 114
EURCAD 111
EURUSD 102
EURNZD 87
AUDUSD 60
DE40 5
GBPNZD 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 10K
GBPUSD 4K
GBPJPY 665
BTCUSD 3K
USDCHF 1.3K
USDJPY -451
EURCAD 1.1K
EURUSD 1.2K
EURNZD 480
AUDUSD 630
DE40 20
GBPNZD 39
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 82K
GBPUSD 7.7K
GBPJPY 1.1K
BTCUSD 2.2M
USDCHF 250
USDJPY -7.2K
EURCAD 3.5K
EURUSD 3.7K
EURNZD 2.5K
AUDUSD 1.9K
DE40 6.4K
GBPNZD 232
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 357.21 USD
Худший трейд: -770 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +685.92 USD
Макс. убыток в серии: -3 606.01 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live09
0.00 × 6
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 8
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.17 × 42
ICMarketsSC-Live09
0.44 × 222
Tickmill-Live
0.64 × 2314
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
Pepperstone-Demo01
0.67 × 6
Tickmill-Live02
0.68 × 3600
ICMarkets-Live07
0.69 × 1180
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live03
0.77 × 44
ICMarketsSC-Live23
0.83 × 54
ICMarkets-Live18
0.84 × 105
ICMarkets-Live14
0.91 × 78
ICMarkets-Live12
1.02 × 1508
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
ICMarketsSC-Live15
1.15 × 1185
Tickcopy-Real
1.20 × 5
еще 89...
Нет отзывов
2025.12.05 15:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.29 02:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.27 05:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.27 05:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Alomda 60
30 USD в месяц
37%
0
0
USD
82K
USD
13
60%
2 387
81%
88%
1.77
9.23
USD
16%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.