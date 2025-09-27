SinaisSeções
Emad Soliman

Alomda 60

Emad Soliman
0 comentários
Confiabilidade
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 37%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 407
Negociações com lucro:
1 956 (81.26%)
Negociações com perda:
451 (18.74%)
Melhor negociação:
1 357.21 USD
Pior negociação:
-769.66 USD
Lucro bruto:
50 649.25 USD (4 581 082 pips)
Perda bruta:
-28 435.97 USD (2 307 347 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
54 (685.92 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 011.12 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
87.24%
Depósito máximo carregado:
5.55%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
112
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
3.89
Negociações longas:
1 513 (62.86%)
Negociações curtas:
894 (37.14%)
Fator de lucro:
1.78
Valor esperado:
9.23 USD
Lucro médio:
25.89 USD
Perda média:
-63.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-3 606.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 606.01 USD (16)
Crescimento mensal:
9.25%
Previsão anual:
112.22%
Algotrading:
60%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5 709.66 USD (6.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.58% (5 709.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.27% (11 411.83 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1007
GBPUSD 323
GBPJPY 305
BTCUSD 158
USDCHF 130
USDJPY 114
EURCAD 112
EURUSD 104
EURNZD 87
AUDUSD 60
DE40 5
GBPNZD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 10K
GBPUSD 4K
GBPJPY 702
BTCUSD 3K
USDCHF 1.3K
USDJPY -451
EURCAD 1.1K
EURUSD 1.2K
EURNZD 480
AUDUSD 630
DE40 20
GBPNZD 39
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 90K
GBPUSD 7.8K
GBPJPY 1.4K
BTCUSD 2.2M
USDCHF 250
USDJPY -7.2K
EURCAD 3.6K
EURUSD 3.7K
EURNZD 2.5K
AUDUSD 1.9K
DE40 6.4K
GBPNZD 232
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 357.21 USD
Pior negociação: -770 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +685.92 USD
Máxima perda consecutiva: -3 606.01 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Tickmill-Live09
0.00 × 6
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 8
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.17 × 42
ICMarketsSC-Live09
0.44 × 222
Tickmill-Live
0.64 × 2314
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
Pepperstone-Demo01
0.67 × 6
Tickmill-Live02
0.68 × 3600
ICMarkets-Live07
0.69 × 1180
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live03
0.77 × 44
ICMarketsSC-Live23
0.83 × 54
ICMarkets-Live18
0.84 × 105
ICMarkets-Live14
0.91 × 78
ICMarkets-Live12
1.02 × 1508
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
ICMarketsSC-Live15
1.15 × 1185
Tickcopy-Real
1.20 × 5
89 mais ...
Sem comentários
2025.12.05 15:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.29 02:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.27 05:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.27 05:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
