- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 407
Negociações com lucro:
1 956 (81.26%)
Negociações com perda:
451 (18.74%)
Melhor negociação:
1 357.21 USD
Pior negociação:
-769.66 USD
Lucro bruto:
50 649.25 USD (4 581 082 pips)
Perda bruta:
-28 435.97 USD (2 307 347 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
54 (685.92 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 011.12 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
87.24%
Depósito máximo carregado:
5.55%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
112
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
3.89
Negociações longas:
1 513 (62.86%)
Negociações curtas:
894 (37.14%)
Fator de lucro:
1.78
Valor esperado:
9.23 USD
Lucro médio:
25.89 USD
Perda média:
-63.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-3 606.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 606.01 USD (16)
Crescimento mensal:
9.25%
Previsão anual:
112.22%
Algotrading:
60%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5 709.66 USD (6.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.58% (5 709.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.27% (11 411.83 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1007
|GBPUSD
|323
|GBPJPY
|305
|BTCUSD
|158
|USDCHF
|130
|USDJPY
|114
|EURCAD
|112
|EURUSD
|104
|EURNZD
|87
|AUDUSD
|60
|DE40
|5
|GBPNZD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|10K
|GBPUSD
|4K
|GBPJPY
|702
|BTCUSD
|3K
|USDCHF
|1.3K
|USDJPY
|-451
|EURCAD
|1.1K
|EURUSD
|1.2K
|EURNZD
|480
|AUDUSD
|630
|DE40
|20
|GBPNZD
|39
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|90K
|GBPUSD
|7.8K
|GBPJPY
|1.4K
|BTCUSD
|2.2M
|USDCHF
|250
|USDJPY
|-7.2K
|EURCAD
|3.6K
|EURUSD
|3.7K
|EURNZD
|2.5K
|AUDUSD
|1.9K
|DE40
|6.4K
|GBPNZD
|232
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 357.21 USD
Pior negociação: -770 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +685.92 USD
Máxima perda consecutiva: -3 606.01 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.17 × 42
|
ICMarketsSC-Live09
|0.44 × 222
|
Tickmill-Live
|0.64 × 2314
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
Pepperstone-Demo01
|0.67 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.68 × 3600
|
ICMarkets-Live07
|0.69 × 1180
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarkets-Live03
|0.77 × 44
|
ICMarketsSC-Live23
|0.83 × 54
|
ICMarkets-Live18
|0.84 × 105
|
ICMarkets-Live14
|0.91 × 78
|
ICMarkets-Live12
|1.02 × 1508
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
ICMarketsSC-Live15
|1.15 × 1185
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
89 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
37%
0
0
USD
USD
82K
USD
USD
14
60%
2 407
81%
87%
1.78
9.23
USD
USD
16%
1:500