SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Aghost
Agus Saputra

Aghost

Agus Saputra
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
41 Wochen
1 / 149 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 699%
Exness-MT5Real7
1:20
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 178
Gewinntrades:
1 405 (64.50%)
Verlusttrades:
773 (35.49%)
Bester Trade:
70 361 341.15 IDR
Schlechtester Trade:
-17 783 553.22 IDR
Bruttoprofit:
1 273 417 461.65 IDR (82 952 399 pips)
Bruttoverlust:
-388 105 615.54 IDR (20 368 739 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
29 (117 648 325.52 IDR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
117 648 325.52 IDR (29)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
85.09%
Max deposit load:
2.85%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
22.67
Long-Positionen:
1 531 (70.29%)
Short-Positionen:
647 (29.71%)
Profit-Faktor:
3.28
Mathematische Gewinnerwartung:
406 479.27 IDR
Durchschnittlicher Profit:
906 346.95 IDR
Durchschnittlicher Verlust:
-502 077.12 IDR
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-10 264 691.72 IDR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-17 783 553.22 IDR (1)
Wachstum pro Monat :
20.11%
Jahresprognose:
244.02%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5 796.12 IDR
Maximaler:
39 050 929.12 IDR (13.83%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.63% (39 058 231.31 IDR)
Kapital:
19.09% (154 661 613.07 IDR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1026
BTCUSD 644
USOIL 327
USDCHF 73
EURUSD 67
USDJPY 8
ETHUSD 8
CHFJPY 6
GBPUSD 2
CADJPY 1
USTEC 1
GBPJPY 1
GBPCAD 1
AUDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 27K
BTCUSD 17K
USOIL 42K
USDCHF 4.4K
EURUSD 919
USDJPY -80
ETHUSD 298
CHFJPY -215
GBPUSD 5
CADJPY -16
USTEC -2
GBPJPY 32
GBPCAD 5
AUDJPY -18
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 2M
BTCUSD 10M
USOIL 68K
USDCHF 3.3K
EURUSD 4.3K
USDJPY -469
ETHUSD 36K
CHFJPY -2K
GBPUSD 44
CADJPY -262
USTEC -15K
GBPJPY 601
GBPCAD 17
AUDJPY -158
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +70 361 341.15 IDR
Schlechtester Trade: -17 783 553 IDR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 29
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +117 648 325.52 IDR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -10 264 691.72 IDR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 3
VantageInternational-Live
0.50 × 24
HFMarketsGlobal-Live5
0.86 × 7
Exness-MT5Real7
0.93 × 1388
Pepperstone-MT5-Live01
1.33 × 3
AdmiralMarkets-Live
1.33 × 6
Exness-MT5Real8
3.29 × 7
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real3
4.46 × 815
AlfaForexRU-Real
5.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
5.29 × 65
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.68 × 499
RoboForex-ECN
5.83 × 127
Exness-MT5Real6
6.52 × 77
Exness-MT5Real31
12.00 × 4
FxPro-MT5
14.00 × 3
VTMarkets-Live
15.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Aghost Fx
Keine Bewertungen
2026.01.15 08:41
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.19 05:20
No swaps are charged on the signal account
2025.12.19 04:17
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 01:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 00:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 23:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 10:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 09:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 05:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 04:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 03:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 02:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 03:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 01:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 03:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Aghost
30 USD pro Monat
699%
1
149
USD
928M
IDR
41
0%
2 178
64%
85%
3.28
406 479.27
IDR
19%
1:20
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.