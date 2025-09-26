- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
2 178
Gewinntrades:
1 405 (64.50%)
Verlusttrades:
773 (35.49%)
Bester Trade:
70 361 341.15 IDR
Schlechtester Trade:
-17 783 553.22 IDR
Bruttoprofit:
1 273 417 461.65 IDR (82 952 399 pips)
Bruttoverlust:
-388 105 615.54 IDR (20 368 739 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
29 (117 648 325.52 IDR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
117 648 325.52 IDR (29)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
85.09%
Max deposit load:
2.85%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
22.67
Long-Positionen:
1 531 (70.29%)
Short-Positionen:
647 (29.71%)
Profit-Faktor:
3.28
Mathematische Gewinnerwartung:
406 479.27 IDR
Durchschnittlicher Profit:
906 346.95 IDR
Durchschnittlicher Verlust:
-502 077.12 IDR
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-10 264 691.72 IDR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-17 783 553.22 IDR (1)
Wachstum pro Monat :
20.11%
Jahresprognose:
244.02%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5 796.12 IDR
Maximaler:
39 050 929.12 IDR (13.83%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.63% (39 058 231.31 IDR)
Kapital:
19.09% (154 661 613.07 IDR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1026
|BTCUSD
|644
|USOIL
|327
|USDCHF
|73
|EURUSD
|67
|USDJPY
|8
|ETHUSD
|8
|CHFJPY
|6
|GBPUSD
|2
|CADJPY
|1
|USTEC
|1
|GBPJPY
|1
|GBPCAD
|1
|AUDJPY
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|27K
|BTCUSD
|17K
|USOIL
|42K
|USDCHF
|4.4K
|EURUSD
|919
|USDJPY
|-80
|ETHUSD
|298
|CHFJPY
|-215
|GBPUSD
|5
|CADJPY
|-16
|USTEC
|-2
|GBPJPY
|32
|GBPCAD
|5
|AUDJPY
|-18
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|2M
|BTCUSD
|10M
|USOIL
|68K
|USDCHF
|3.3K
|EURUSD
|4.3K
|USDJPY
|-469
|ETHUSD
|36K
|CHFJPY
|-2K
|GBPUSD
|44
|CADJPY
|-262
|USTEC
|-15K
|GBPJPY
|601
|GBPCAD
|17
|AUDJPY
|-158
Bester Trade: +70 361 341.15 IDR
Schlechtester Trade: -17 783 553 IDR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 29
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +117 648 325.52 IDR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -10 264 691.72 IDR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
Tickmill-Live
|0.00 × 3
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
HFMarketsGlobal-Live5
|0.86 × 7
Exness-MT5Real7
|0.93 × 1388
Pepperstone-MT5-Live01
|1.33 × 3
AdmiralMarkets-Live
|1.33 × 6
Exness-MT5Real8
|3.29 × 7
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
ICMarketsSC-MT5-2
|4.32 × 57
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
Exness-MT5Real3
|4.46 × 815
AlfaForexRU-Real
|5.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
|5.29 × 65
Exness-MT5Real
|5.54 × 520
Exness-MT5Real15
|5.68 × 499
RoboForex-ECN
|5.83 × 127
Exness-MT5Real6
|6.52 × 77
Exness-MT5Real31
|12.00 × 4
FxPro-MT5
|14.00 × 3
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
