Agus Saputra

Aghost

Agus Saputra
0 avis
Fiabilité
41 semaines
1 / 149 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 699%
Exness-MT5Real7
1:20
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 178
Bénéfice trades:
1 405 (64.50%)
Perte trades:
773 (35.49%)
Meilleure transaction:
70 361 341.15 IDR
Pire transaction:
-17 783 553.22 IDR
Bénéfice brut:
1 273 417 461.65 IDR (82 952 399 pips)
Perte brute:
-388 105 615.54 IDR (20 368 739 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (117 648 325.52 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
117 648 325.52 IDR (29)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
85.09%
Charge de dépôt maximale:
2.85%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
22.67
Longs trades:
1 531 (70.29%)
Courts trades:
647 (29.71%)
Facteur de profit:
3.28
Rendement attendu:
406 479.27 IDR
Bénéfice moyen:
906 346.95 IDR
Perte moyenne:
-502 077.12 IDR
Pertes consécutives maximales:
10 (-10 264 691.72 IDR)
Perte consécutive maximale:
-17 783 553.22 IDR (1)
Croissance mensuelle:
20.11%
Prévision annuelle:
244.02%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 796.12 IDR
Maximal:
39 050 929.12 IDR (13.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.63% (39 058 231.31 IDR)
Par fonds propres:
19.09% (154 661 613.07 IDR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1026
BTCUSD 644
USOIL 327
USDCHF 73
EURUSD 67
USDJPY 8
ETHUSD 8
CHFJPY 6
GBPUSD 2
CADJPY 1
USTEC 1
GBPJPY 1
GBPCAD 1
AUDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 27K
BTCUSD 17K
USOIL 42K
USDCHF 4.4K
EURUSD 919
USDJPY -80
ETHUSD 298
CHFJPY -215
GBPUSD 5
CADJPY -16
USTEC -2
GBPJPY 32
GBPCAD 5
AUDJPY -18
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 2M
BTCUSD 10M
USOIL 68K
USDCHF 3.3K
EURUSD 4.3K
USDJPY -469
ETHUSD 36K
CHFJPY -2K
GBPUSD 44
CADJPY -262
USTEC -15K
GBPJPY 601
GBPCAD 17
AUDJPY -158
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +70 361 341.15 IDR
Pire transaction: -17 783 553 IDR
Gains consécutifs maximales: 29
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +117 648 325.52 IDR
Perte consécutive maximale: -10 264 691.72 IDR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 3
VantageInternational-Live
0.50 × 24
HFMarketsGlobal-Live5
0.86 × 7
Exness-MT5Real7
0.93 × 1388
Pepperstone-MT5-Live01
1.33 × 3
AdmiralMarkets-Live
1.33 × 6
Exness-MT5Real8
3.29 × 7
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real3
4.46 × 815
AlfaForexRU-Real
5.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
5.29 × 65
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.68 × 499
RoboForex-ECN
5.83 × 127
Exness-MT5Real6
6.52 × 77
Exness-MT5Real31
12.00 × 4
FxPro-MT5
14.00 × 3
VTMarkets-Live
15.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Aghost Fx
Aucun avis
2026.01.15 08:41
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.19 05:20
No swaps are charged on the signal account
2025.12.19 04:17
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 01:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 00:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 23:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 10:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 09:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 05:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 04:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 03:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 02:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 03:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 01:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 03:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
Copier

