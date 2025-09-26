- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
2 178
Bénéfice trades:
1 405 (64.50%)
Perte trades:
773 (35.49%)
Meilleure transaction:
70 361 341.15 IDR
Pire transaction:
-17 783 553.22 IDR
Bénéfice brut:
1 273 417 461.65 IDR (82 952 399 pips)
Perte brute:
-388 105 615.54 IDR (20 368 739 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (117 648 325.52 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
117 648 325.52 IDR (29)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
85.09%
Charge de dépôt maximale:
2.85%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
22.67
Longs trades:
1 531 (70.29%)
Courts trades:
647 (29.71%)
Facteur de profit:
3.28
Rendement attendu:
406 479.27 IDR
Bénéfice moyen:
906 346.95 IDR
Perte moyenne:
-502 077.12 IDR
Pertes consécutives maximales:
10 (-10 264 691.72 IDR)
Perte consécutive maximale:
-17 783 553.22 IDR (1)
Croissance mensuelle:
20.11%
Prévision annuelle:
244.02%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 796.12 IDR
Maximal:
39 050 929.12 IDR (13.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.63% (39 058 231.31 IDR)
Par fonds propres:
19.09% (154 661 613.07 IDR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1026
|BTCUSD
|644
|USOIL
|327
|USDCHF
|73
|EURUSD
|67
|USDJPY
|8
|ETHUSD
|8
|CHFJPY
|6
|GBPUSD
|2
|CADJPY
|1
|USTEC
|1
|GBPJPY
|1
|GBPCAD
|1
|AUDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|27K
|BTCUSD
|17K
|USOIL
|42K
|USDCHF
|4.4K
|EURUSD
|919
|USDJPY
|-80
|ETHUSD
|298
|CHFJPY
|-215
|GBPUSD
|5
|CADJPY
|-16
|USTEC
|-2
|GBPJPY
|32
|GBPCAD
|5
|AUDJPY
|-18
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|2M
|BTCUSD
|10M
|USOIL
|68K
|USDCHF
|3.3K
|EURUSD
|4.3K
|USDJPY
|-469
|ETHUSD
|36K
|CHFJPY
|-2K
|GBPUSD
|44
|CADJPY
|-262
|USTEC
|-15K
|GBPJPY
|601
|GBPCAD
|17
|AUDJPY
|-158
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +70 361 341.15 IDR
Pire transaction: -17 783 553 IDR
Gains consécutifs maximales: 29
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +117 648 325.52 IDR
Perte consécutive maximale: -10 264 691.72 IDR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
HFMarketsGlobal-Live5
|0.86 × 7
|
Exness-MT5Real7
|0.93 × 1388
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.33 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|1.33 × 6
|
Exness-MT5Real8
|3.29 × 7
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.32 × 57
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real3
|4.46 × 815
|
AlfaForexRU-Real
|5.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|5.29 × 65
|
Exness-MT5Real
|5.54 × 520
|
Exness-MT5Real15
|5.68 × 499
|
RoboForex-ECN
|5.83 × 127
|
Exness-MT5Real6
|6.52 × 77
|
Exness-MT5Real31
|12.00 × 4
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
