信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Aghost
Agus Saputra

Aghost

Agus Saputra
0条评论
可靠性
41
1 / 149 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 699%
Exness-MT5Real7
1:20
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 178
盈利交易:
1 405 (64.50%)
亏损交易:
773 (35.49%)
最好交易:
70 361 341.15 IDR
最差交易:
-17 783 553.22 IDR
毛利:
1 273 417 461.65 IDR (82 952 399 pips)
毛利亏损:
-388 105 615.54 IDR (20 368 739 pips)
最大连续赢利:
29 (117 648 325.52 IDR)
最大连续盈利:
117 648 325.52 IDR (29)
夏普比率:
0.08
交易活动:
85.09%
最大入金加载:
2.85%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
12 小时
采收率:
22.67
长期交易:
1 531 (70.29%)
短期交易:
647 (29.71%)
利润因子:
3.28
预期回报:
406 479.27 IDR
平均利润:
906 346.95 IDR
平均损失:
-502 077.12 IDR
最大连续失误:
10 (-10 264 691.72 IDR)
最大连续亏损:
-17 783 553.22 IDR (1)
每月增长:
20.11%
年度预测:
244.02%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
5 796.12 IDR
最大值:
39 050 929.12 IDR (13.83%)
相对跌幅:
结余:
10.63% (39 058 231.31 IDR)
净值:
19.09% (154 661 613.07 IDR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1026
BTCUSD 644
USOIL 327
USDCHF 73
EURUSD 67
USDJPY 8
ETHUSD 8
CHFJPY 6
GBPUSD 2
CADJPY 1
USTEC 1
GBPJPY 1
GBPCAD 1
AUDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 27K
BTCUSD 17K
USOIL 42K
USDCHF 4.4K
EURUSD 919
USDJPY -80
ETHUSD 298
CHFJPY -215
GBPUSD 5
CADJPY -16
USTEC -2
GBPJPY 32
GBPCAD 5
AUDJPY -18
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 2M
BTCUSD 10M
USOIL 68K
USDCHF 3.3K
EURUSD 4.3K
USDJPY -469
ETHUSD 36K
CHFJPY -2K
GBPUSD 44
CADJPY -262
USTEC -15K
GBPJPY 601
GBPCAD 17
AUDJPY -158
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +70 361 341.15 IDR
最差交易: -17 783 553 IDR
最大连续赢利: 29
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +117 648 325.52 IDR
最大连续亏损: -10 264 691.72 IDR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 3
VantageInternational-Live
0.50 × 24
HFMarketsGlobal-Live5
0.86 × 7
Exness-MT5Real7
0.93 × 1388
Pepperstone-MT5-Live01
1.33 × 3
AdmiralMarkets-Live
1.33 × 6
Exness-MT5Real8
3.29 × 7
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real3
4.46 × 815
AlfaForexRU-Real
5.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
5.29 × 65
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.68 × 499
RoboForex-ECN
5.83 × 127
Exness-MT5Real6
6.52 × 77
Exness-MT5Real31
12.00 × 4
FxPro-MT5
14.00 × 3
VTMarkets-Live
15.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Aghost Fx
没有评论
2026.01.15 08:41
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.19 05:20
No swaps are charged on the signal account
2025.12.19 04:17
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 01:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 00:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 23:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 10:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 09:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 05:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 04:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 03:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 02:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 03:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 01:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 03:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
复制

