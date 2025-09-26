- Crescimento
Negociações:
2 178
Negociações com lucro:
1 405 (64.50%)
Negociações com perda:
773 (35.49%)
Melhor negociação:
70 361 341.15 IDR
Pior negociação:
-17 783 553.22 IDR
Lucro bruto:
1 273 417 461.65 IDR (82 952 399 pips)
Perda bruta:
-388 105 615.54 IDR (20 368 739 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (117 648 325.52 IDR)
Máximo lucro consecutivo:
117 648 325.52 IDR (29)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
85.09%
Depósito máximo carregado:
2.85%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
22.67
Negociações longas:
1 531 (70.29%)
Negociações curtas:
647 (29.71%)
Fator de lucro:
3.28
Valor esperado:
406 479.27 IDR
Lucro médio:
906 346.95 IDR
Perda média:
-502 077.12 IDR
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-10 264 691.72 IDR)
Máxima perda consecutiva:
-17 783 553.22 IDR (1)
Crescimento mensal:
20.11%
Previsão anual:
244.02%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5 796.12 IDR
Máximo:
39 050 929.12 IDR (13.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.63% (39 058 231.31 IDR)
Pelo Capital Líquido:
19.09% (154 661 613.07 IDR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1026
|BTCUSD
|644
|USOIL
|327
|USDCHF
|73
|EURUSD
|67
|USDJPY
|8
|ETHUSD
|8
|CHFJPY
|6
|GBPUSD
|2
|CADJPY
|1
|USTEC
|1
|GBPJPY
|1
|GBPCAD
|1
|AUDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|27K
|BTCUSD
|17K
|USOIL
|42K
|USDCHF
|4.4K
|EURUSD
|919
|USDJPY
|-80
|ETHUSD
|298
|CHFJPY
|-215
|GBPUSD
|5
|CADJPY
|-16
|USTEC
|-2
|GBPJPY
|32
|GBPCAD
|5
|AUDJPY
|-18
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|2M
|BTCUSD
|10M
|USOIL
|68K
|USDCHF
|3.3K
|EURUSD
|4.3K
|USDJPY
|-469
|ETHUSD
|36K
|CHFJPY
|-2K
|GBPUSD
|44
|CADJPY
|-262
|USTEC
|-15K
|GBPJPY
|601
|GBPCAD
|17
|AUDJPY
|-158
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
Melhor negociação: +70 361 341.15 IDR
Pior negociação: -17 783 553 IDR
Máximo de vitórias consecutivas: 29
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +117 648 325.52 IDR
Máxima perda consecutiva: -10 264 691.72 IDR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
HFMarketsGlobal-Live5
|0.86 × 7
|
Exness-MT5Real7
|0.93 × 1388
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.33 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|1.33 × 6
|
Exness-MT5Real8
|3.29 × 7
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.32 × 57
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real3
|4.46 × 815
|
AlfaForexRU-Real
|5.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|5.29 × 65
|
Exness-MT5Real
|5.54 × 520
|
Exness-MT5Real15
|5.68 × 499
|
RoboForex-ECN
|5.83 × 127
|
Exness-MT5Real6
|6.52 × 77
|
Exness-MT5Real31
|12.00 × 4
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
