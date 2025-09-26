SinaisSeções
Agus Saputra

Aghost

Agus Saputra
0 comentários
Confiabilidade
41 semanas
1 / 149 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 699%
Exness-MT5Real7
1:20
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 178
Negociações com lucro:
1 405 (64.50%)
Negociações com perda:
773 (35.49%)
Melhor negociação:
70 361 341.15 IDR
Pior negociação:
-17 783 553.22 IDR
Lucro bruto:
1 273 417 461.65 IDR (82 952 399 pips)
Perda bruta:
-388 105 615.54 IDR (20 368 739 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (117 648 325.52 IDR)
Máximo lucro consecutivo:
117 648 325.52 IDR (29)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
85.09%
Depósito máximo carregado:
2.85%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
22.67
Negociações longas:
1 531 (70.29%)
Negociações curtas:
647 (29.71%)
Fator de lucro:
3.28
Valor esperado:
406 479.27 IDR
Lucro médio:
906 346.95 IDR
Perda média:
-502 077.12 IDR
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-10 264 691.72 IDR)
Máxima perda consecutiva:
-17 783 553.22 IDR (1)
Crescimento mensal:
20.11%
Previsão anual:
244.02%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5 796.12 IDR
Máximo:
39 050 929.12 IDR (13.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.63% (39 058 231.31 IDR)
Pelo Capital Líquido:
19.09% (154 661 613.07 IDR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1026
BTCUSD 644
USOIL 327
USDCHF 73
EURUSD 67
USDJPY 8
ETHUSD 8
CHFJPY 6
GBPUSD 2
CADJPY 1
USTEC 1
GBPJPY 1
GBPCAD 1
AUDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 27K
BTCUSD 17K
USOIL 42K
USDCHF 4.4K
EURUSD 919
USDJPY -80
ETHUSD 298
CHFJPY -215
GBPUSD 5
CADJPY -16
USTEC -2
GBPJPY 32
GBPCAD 5
AUDJPY -18
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 2M
BTCUSD 10M
USOIL 68K
USDCHF 3.3K
EURUSD 4.3K
USDJPY -469
ETHUSD 36K
CHFJPY -2K
GBPUSD 44
CADJPY -262
USTEC -15K
GBPJPY 601
GBPCAD 17
AUDJPY -158
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +70 361 341.15 IDR
Pior negociação: -17 783 553 IDR
Máximo de vitórias consecutivas: 29
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +117 648 325.52 IDR
Máxima perda consecutiva: -10 264 691.72 IDR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 3
VantageInternational-Live
0.50 × 24
HFMarketsGlobal-Live5
0.86 × 7
Exness-MT5Real7
0.93 × 1388
Pepperstone-MT5-Live01
1.33 × 3
AdmiralMarkets-Live
1.33 × 6
Exness-MT5Real8
3.29 × 7
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real3
4.46 × 815
AlfaForexRU-Real
5.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
5.29 × 65
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.68 × 499
RoboForex-ECN
5.83 × 127
Exness-MT5Real6
6.52 × 77
Exness-MT5Real31
12.00 × 4
FxPro-MT5
14.00 × 3
VTMarkets-Live
15.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Aghost Fx
Sem comentários
2026.01.15 08:41
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.19 05:20
No swaps are charged on the signal account
2025.12.19 04:17
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 01:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 00:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 23:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 10:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 09:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 05:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 04:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 03:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 02:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 03:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 01:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 03:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Aghost
30 USD por mês
699%
1
149
USD
928M
IDR
41
0%
2 178
64%
85%
3.28
406 479.27
IDR
19%
1:20
Copiar

