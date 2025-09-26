리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 3 Exness-MT5Real5 0.00 × 3 TitanFX-MT5-01 0.00 × 1 Tickmill-Live 0.00 × 3 VantageInternational-Live 0.50 × 24 HFMarketsGlobal-Live5 0.86 × 7 Exness-MT5Real7 0.93 × 1388 Pepperstone-MT5-Live01 1.33 × 3 AdmiralMarkets-Live 1.33 × 6 Exness-MT5Real8 3.29 × 7 Exness-MT5Real39 3.65 × 23 ICMarketsSC-MT5-2 4.32 × 57 Exness-MT5Real12 4.38 × 86 Exness-MT5Real3 4.46 × 815 AlfaForexRU-Real 5.00 × 1 XMGlobal-MT5 4 5.29 × 65 Exness-MT5Real 5.54 × 520 Exness-MT5Real15 5.68 × 499 RoboForex-ECN 5.83 × 127 Exness-MT5Real6 6.52 × 77 Exness-MT5Real31 12.00 × 4 FxPro-MT5 14.00 × 3 VTMarkets-Live 15.67 × 3 ICMarketsEU-MT5-2 22.70 × 90 ICMarketsSC-MT5 27.89 × 112