시그널 / MetaTrader 5 / Aghost
Agus Saputra

Aghost

Agus Saputra
0 리뷰
안정성
41
1 / 149 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 699%
Exness-MT5Real7
1:20
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 178
이익 거래:
1 405 (64.50%)
손실 거래:
773 (35.49%)
최고의 거래:
70 361 341.15 IDR
최악의 거래:
-17 783 553.22 IDR
총 수익:
1 273 417 461.65 IDR (82 952 399 pips)
총 손실:
-388 106 798.50 IDR (20 368 739 pips)
연속 최대 이익:
29 (117 648 325.52 IDR)
연속 최대 이익:
117 648 325.52 IDR (29)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
85.09%
최대 입금량:
2.85%
최근 거래:
33 분 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
22.67
롱(주식매수):
1 531 (70.29%)
숏(주식차입매도):
647 (29.71%)
수익 요인:
3.28
기대수익:
406 478.73 IDR
평균 이익:
906 346.95 IDR
평균 손실:
-502 078.65 IDR
연속 최대 손실:
10 (-10 264 691.72 IDR)
연속 최대 손실:
-17 783 553.22 IDR (1)
월별 성장률:
20.07%
연간 예측:
244.02%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5 796.12 IDR
최대한의:
39 050 929.12 IDR (13.83%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.63% (39 058 231.31 IDR)
자본금별:
19.09% (154 661 613.07 IDR)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 1026
BTCUSD 644
USOIL 327
USDCHF 73
EURUSD 67
USDJPY 8
ETHUSD 8
CHFJPY 6
GBPUSD 2
CADJPY 1
USTEC 1
GBPJPY 1
GBPCAD 1
AUDJPY 1
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 27K
BTCUSD 17K
USOIL 42K
USDCHF 4.4K
EURUSD 919
USDJPY -80
ETHUSD 298
CHFJPY -215
GBPUSD 5
CADJPY -16
USTEC -2
GBPJPY 32
GBPCAD 5
AUDJPY -18
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 2M
BTCUSD 10M
USOIL 68K
USDCHF 3.3K
EURUSD 4.3K
USDJPY -469
ETHUSD 36K
CHFJPY -2K
GBPUSD 44
CADJPY -262
USTEC -15K
GBPJPY 601
GBPCAD 17
AUDJPY -158
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +70 361 341.15 IDR
최악의 거래: -17 783 553 IDR
연속 최대 이익: 29
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +117 648 325.52 IDR
연속 최대 손실: -10 264 691.72 IDR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 3
VantageInternational-Live
0.50 × 24
HFMarketsGlobal-Live5
0.86 × 7
Exness-MT5Real7
0.93 × 1388
Pepperstone-MT5-Live01
1.33 × 3
AdmiralMarkets-Live
1.33 × 6
Exness-MT5Real8
3.29 × 7
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real3
4.46 × 815
AlfaForexRU-Real
5.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
5.29 × 65
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.68 × 499
RoboForex-ECN
5.83 × 127
Exness-MT5Real6
6.52 × 77
Exness-MT5Real31
12.00 × 4
FxPro-MT5
14.00 × 3
VTMarkets-Live
15.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Aghost
월별 30 USD
699%
1
149
USD
928M
IDR
41
0%
2 178
64%
85%
3.28
406 478.73
IDR
19%
1:20
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.