トレード:
2 178
利益トレード:
1 405 (64.50%)
損失トレード:
773 (35.49%)
ベストトレード:
70 361 341.15 IDR
最悪のトレード:
-17 783 553.22 IDR
総利益:
1 273 417 461.65 IDR (82 952 399 pips)
総損失:
-388 105 615.54 IDR (20 368 739 pips)
最大連続の勝ち:
29 (117 648 325.52 IDR)
最大連続利益:
117 648 325.52 IDR (29)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
85.09%
最大入金額:
2.85%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
22.67
長いトレード:
1 531 (70.29%)
短いトレード:
647 (29.71%)
プロフィットファクター:
3.28
期待されたペイオフ:
406 479.27 IDR
平均利益:
906 346.95 IDR
平均損失:
-502 077.12 IDR
最大連続の負け:
10 (-10 264 691.72 IDR)
最大連続損失:
-17 783 553.22 IDR (1)
月間成長:
20.11%
年間予想:
244.02%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
5 796.12 IDR
最大の:
39 050 929.12 IDR (13.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.63% (39 058 231.31 IDR)
エクイティによる:
19.09% (154 661 613.07 IDR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1026
|BTCUSD
|644
|USOIL
|327
|USDCHF
|73
|EURUSD
|67
|USDJPY
|8
|ETHUSD
|8
|CHFJPY
|6
|GBPUSD
|2
|CADJPY
|1
|USTEC
|1
|GBPJPY
|1
|GBPCAD
|1
|AUDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|27K
|BTCUSD
|17K
|USOIL
|42K
|USDCHF
|4.4K
|EURUSD
|919
|USDJPY
|-80
|ETHUSD
|298
|CHFJPY
|-215
|GBPUSD
|5
|CADJPY
|-16
|USTEC
|-2
|GBPJPY
|32
|GBPCAD
|5
|AUDJPY
|-18
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|2M
|BTCUSD
|10M
|USOIL
|68K
|USDCHF
|3.3K
|EURUSD
|4.3K
|USDJPY
|-469
|ETHUSD
|36K
|CHFJPY
|-2K
|GBPUSD
|44
|CADJPY
|-262
|USTEC
|-15K
|GBPJPY
|601
|GBPCAD
|17
|AUDJPY
|-158
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +70 361 341.15 IDR
最悪のトレード: -17 783 553 IDR
最大連続の勝ち: 29
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +117 648 325.52 IDR
最大連続損失: -10 264 691.72 IDR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
HFMarketsGlobal-Live5
|0.86 × 7
|
Exness-MT5Real7
|0.93 × 1388
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.33 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|1.33 × 6
|
Exness-MT5Real8
|3.29 × 7
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.32 × 57
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real3
|4.46 × 815
|
AlfaForexRU-Real
|5.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|5.29 × 65
|
Exness-MT5Real
|5.54 × 520
|
Exness-MT5Real15
|5.68 × 499
|
RoboForex-ECN
|5.83 × 127
|
Exness-MT5Real6
|6.52 × 77
|
Exness-MT5Real31
|12.00 × 4
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
