シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Aghost
Agus Saputra

Aghost

Agus Saputra
レビュー0件
信頼性
41週間
1 / 149 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 699%
Exness-MT5Real7
1:20
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 178
利益トレード:
1 405 (64.50%)
損失トレード:
773 (35.49%)
ベストトレード:
70 361 341.15 IDR
最悪のトレード:
-17 783 553.22 IDR
総利益:
1 273 417 461.65 IDR (82 952 399 pips)
総損失:
-388 105 615.54 IDR (20 368 739 pips)
最大連続の勝ち:
29 (117 648 325.52 IDR)
最大連続利益:
117 648 325.52 IDR (29)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
85.09%
最大入金額:
2.85%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
22.67
長いトレード:
1 531 (70.29%)
短いトレード:
647 (29.71%)
プロフィットファクター:
3.28
期待されたペイオフ:
406 479.27 IDR
平均利益:
906 346.95 IDR
平均損失:
-502 077.12 IDR
最大連続の負け:
10 (-10 264 691.72 IDR)
最大連続損失:
-17 783 553.22 IDR (1)
月間成長:
20.11%
年間予想:
244.02%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
5 796.12 IDR
最大の:
39 050 929.12 IDR (13.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.63% (39 058 231.31 IDR)
エクイティによる:
19.09% (154 661 613.07 IDR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1026
BTCUSD 644
USOIL 327
USDCHF 73
EURUSD 67
USDJPY 8
ETHUSD 8
CHFJPY 6
GBPUSD 2
CADJPY 1
USTEC 1
GBPJPY 1
GBPCAD 1
AUDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 27K
BTCUSD 17K
USOIL 42K
USDCHF 4.4K
EURUSD 919
USDJPY -80
ETHUSD 298
CHFJPY -215
GBPUSD 5
CADJPY -16
USTEC -2
GBPJPY 32
GBPCAD 5
AUDJPY -18
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 2M
BTCUSD 10M
USOIL 68K
USDCHF 3.3K
EURUSD 4.3K
USDJPY -469
ETHUSD 36K
CHFJPY -2K
GBPUSD 44
CADJPY -262
USTEC -15K
GBPJPY 601
GBPCAD 17
AUDJPY -158
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +70 361 341.15 IDR
最悪のトレード: -17 783 553 IDR
最大連続の勝ち: 29
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +117 648 325.52 IDR
最大連続損失: -10 264 691.72 IDR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 3
VantageInternational-Live
0.50 × 24
HFMarketsGlobal-Live5
0.86 × 7
Exness-MT5Real7
0.93 × 1388
Pepperstone-MT5-Live01
1.33 × 3
AdmiralMarkets-Live
1.33 × 6
Exness-MT5Real8
3.29 × 7
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real3
4.46 × 815
AlfaForexRU-Real
5.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
5.29 × 65
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.68 × 499
RoboForex-ECN
5.83 × 127
Exness-MT5Real6
6.52 × 77
Exness-MT5Real31
12.00 × 4
FxPro-MT5
14.00 × 3
VTMarkets-Live
15.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Aghost Fx
レビューなし
2026.01.15 08:41
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.19 05:20
No swaps are charged on the signal account
2025.12.19 04:17
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 01:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 00:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 23:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 10:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 09:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 05:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 04:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 03:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 02:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 03:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 01:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 03:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Aghost
30 USD/月
699%
1
149
USD
928M
IDR
41
0%
2 178
64%
85%
3.28
406 479.27
IDR
19%
1:20
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください