Hassan Niknezhadi

Simple GRT

Hassan Niknezhadi
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 17%
Alpari-ECN1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
197
Kârla kapanan işlemler:
101 (51.26%)
Zararla kapanan işlemler:
96 (48.73%)
En iyi işlem:
6.06 USD
En kötü işlem:
-5.26 USD
Brüt kâr:
166.36 USD (22 022 pips)
Brüt zarar:
-131.62 USD (15 843 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (18.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20.57 USD (9)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
39.59%
Maks. mevduat yükü:
10.50%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
0.74
Alış işlemleri:
109 (55.33%)
Satış işlemleri:
88 (44.67%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
0.18 USD
Ortalama kâr:
1.65 USD
Ortalama zarar:
-1.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-15.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.68 USD (9)
Aylık büyüme:
16.55%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
43.39 USD
Maksimum:
47.14 USD (22.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.48% (47.14 USD)
Varlığa göre:
5.60% (11.19 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY 13
AUDCAD 11
EURNZD 10
NZDJPY 10
GBPJPY 9
USDCAD 9
GBPUSD 9
AUDUSD 9
GBPAUD 9
EURCAD 8
USDCHF 8
CHFJPY 8
USDJPY 8
AUDNZD 7
NZDUSD 7
EURAUD 7
AUDJPY 7
GBPCHF 6
EURGBP 6
EURCHF 6
NZDCHF 5
GBPCAD 5
EURUSD 5
CADJPY 4
CADCHF 4
NZDCAD 4
AUDCHF 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY -1
AUDCAD -1
EURNZD 12
NZDJPY 2
GBPJPY 10
USDCAD -5
GBPUSD 0
AUDUSD -1
GBPAUD 1
EURCAD 4
USDCHF -2
CHFJPY 0
USDJPY 0
AUDNZD 3
NZDUSD -5
EURAUD 9
AUDJPY -2
GBPCHF -4
EURGBP -6
EURCHF -6
NZDCHF 2
GBPCAD 6
EURUSD 9
CADJPY 3
CADCHF 3
NZDCAD 4
AUDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY -197
AUDCAD -165
EURNZD 2K
NZDJPY 361
GBPJPY 1.4K
USDCAD -625
GBPUSD -34
AUDUSD -110
GBPAUD 103
EURCAD 594
USDCHF -199
CHFJPY -40
USDJPY -50
AUDNZD 484
NZDUSD -469
EURAUD 1.4K
AUDJPY -316
GBPCHF -329
EURGBP -479
EURCHF -489
NZDCHF 179
GBPCAD 871
EURUSD 914
CADJPY 509
CADCHF 248
NZDCAD 554
AUDCHF 46
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.06 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +18.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.68 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-ECN1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RVDMarkets-Live ECN
0.00 × 1
GKFXPrime-Live-1.4
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 10
Tickcopy-Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
CryptoRocket-Real3
0.00 × 2
GalaxyPrime-LIVE
0.00 × 15
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 3
ICMarkets-Live20
0.00 × 4
ADSS-Demo
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
GBEbrokers-Demo
0.00 × 1
FPMarkets-Live4
0.00 × 106
Forexware-Live 7
0.00 × 39
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 86
TradingProInternational-Live
0.00 × 95
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 11
AxioryAsia-06Live
0.00 × 14
FxPro.com-Real08
0.00 × 113
KeyToMarkets-Demo
0.00 × 26
Axi-US06-Live
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 4
PlexyTrade-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real2
0.00 × 4
686 daha fazla...
Powered by neural networks and genetic algorithms, this bot simulates future markets, self-improving daily. Visual similarity in charts signals strong genetic matches, leading to higher succe
İnceleme yok
2025.09.23 03:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 03:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Simple GRT
Ayda 30 USD
17%
0
0
USD
197
USD
4
100%
197
51%
40%
1.26
0.18
USD
22%
1:500
Kopyala

