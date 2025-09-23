- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
652
Прибыльных трейдов:
295 (45.24%)
Убыточных трейдов:
357 (54.75%)
Лучший трейд:
12.15 USD
Худший трейд:
-11.77 USD
Общая прибыль:
554.74 USD (73 894 pips)
Общий убыток:
-611.06 USD (76 054 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (59.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
59.35 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
44.85%
Макс. загрузка депозита:
27.48%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
-0.34
Длинных трейдов:
334 (51.23%)
Коротких трейдов:
318 (48.77%)
Профит фактор:
0.91
Мат. ожидание:
-0.09 USD
Средняя прибыль:
1.88 USD
Средний убыток:
-1.71 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-16.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.65 USD (8)
Прирост в месяц:
-20.02%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
61.11 USD
Максимальная:
167.27 USD (53.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
62.39% (167.27 USD)
По эквити:
11.38% (19.93 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|42
|USDCAD
|40
|EURJPY
|36
|AUDUSD
|36
|USDJPY
|31
|GBPUSD
|30
|AUDJPY
|30
|NZDJPY
|29
|GBPAUD
|28
|GBPJPY
|27
|NZDUSD
|27
|EURUSD
|26
|EURNZD
|24
|USDCHF
|24
|CHFJPY
|24
|EURCHF
|24
|EURCAD
|21
|EURGBP
|20
|AUDNZD
|20
|GBPCAD
|18
|NZDCAD
|18
|NZDCHF
|15
|CADCHF
|15
|EURAUD
|15
|GBPCHF
|14
|AUDCHF
|11
|CADJPY
|7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|-6
|USDCAD
|-27
|EURJPY
|6
|AUDUSD
|13
|USDJPY
|17
|GBPUSD
|-12
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|6
|GBPAUD
|-2
|GBPJPY
|2
|NZDUSD
|-3
|EURUSD
|-6
|EURNZD
|6
|USDCHF
|-10
|CHFJPY
|0
|EURCHF
|-14
|EURCAD
|11
|EURGBP
|-2
|AUDNZD
|5
|GBPCAD
|-3
|NZDCAD
|3
|NZDCHF
|-2
|CADCHF
|-7
|EURAUD
|10
|GBPCHF
|-29
|AUDCHF
|-14
|CADJPY
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|-788
|USDCAD
|-3.7K
|EURJPY
|876
|AUDUSD
|1.3K
|USDJPY
|2.6K
|GBPUSD
|-1.2K
|AUDJPY
|166
|NZDJPY
|879
|GBPAUD
|-245
|GBPJPY
|187
|NZDUSD
|-288
|EURUSD
|-608
|EURNZD
|964
|USDCHF
|-841
|CHFJPY
|-79
|EURCHF
|-1.1K
|EURCAD
|1.5K
|EURGBP
|-119
|AUDNZD
|869
|GBPCAD
|-429
|NZDCAD
|375
|NZDCHF
|-194
|CADCHF
|-575
|EURAUD
|1.5K
|GBPCHF
|-2.4K
|AUDCHF
|-1.1K
|CADJPY
|232
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +12.15 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +59.35 USD
Макс. убыток в серии: -16.09 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-ECN1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.00 × 1
|
GKFXPrime-Live-1.4
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 10
|
Tickcopy-Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
CryptoRocket-Real3
|0.00 × 2
|
GalaxyPrime-LIVE
|0.00 × 15
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
GBEbrokers-Demo
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 106
|
Forexware-Live 7
|0.00 × 39
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 86
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 95
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 11
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 14
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 113
|
KeyToMarkets-Demo
|0.00 × 26
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 4
еще 686...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Powered by neural networks and genetic algorithms, this bot simulates future markets, self-improving daily. Visual similarity in charts signals strong genetic matches, leading to higher succe
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-37%
0
0
USD
USD
106
USD
USD
17
100%
652
45%
45%
0.90
-0.09
USD
USD
62%
1:500