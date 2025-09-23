СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Simple GRT
Hassan Niknezhadi

Simple GRT

Hassan Niknezhadi
0 отзывов
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -37%
Alpari-ECN1
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
652
Прибыльных трейдов:
295 (45.24%)
Убыточных трейдов:
357 (54.75%)
Лучший трейд:
12.15 USD
Худший трейд:
-11.77 USD
Общая прибыль:
554.74 USD (73 894 pips)
Общий убыток:
-611.06 USD (76 054 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (59.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
59.35 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
44.85%
Макс. загрузка депозита:
27.48%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
-0.34
Длинных трейдов:
334 (51.23%)
Коротких трейдов:
318 (48.77%)
Профит фактор:
0.91
Мат. ожидание:
-0.09 USD
Средняя прибыль:
1.88 USD
Средний убыток:
-1.71 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-16.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.65 USD (8)
Прирост в месяц:
-20.02%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
61.11 USD
Максимальная:
167.27 USD (53.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
62.39% (167.27 USD)
По эквити:
11.38% (19.93 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 42
USDCAD 40
EURJPY 36
AUDUSD 36
USDJPY 31
GBPUSD 30
AUDJPY 30
NZDJPY 29
GBPAUD 28
GBPJPY 27
NZDUSD 27
EURUSD 26
EURNZD 24
USDCHF 24
CHFJPY 24
EURCHF 24
EURCAD 21
EURGBP 20
AUDNZD 20
GBPCAD 18
NZDCAD 18
NZDCHF 15
CADCHF 15
EURAUD 15
GBPCHF 14
AUDCHF 11
CADJPY 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD -6
USDCAD -27
EURJPY 6
AUDUSD 13
USDJPY 17
GBPUSD -12
AUDJPY 1
NZDJPY 6
GBPAUD -2
GBPJPY 2
NZDUSD -3
EURUSD -6
EURNZD 6
USDCHF -10
CHFJPY 0
EURCHF -14
EURCAD 11
EURGBP -2
AUDNZD 5
GBPCAD -3
NZDCAD 3
NZDCHF -2
CADCHF -7
EURAUD 10
GBPCHF -29
AUDCHF -14
CADJPY 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD -788
USDCAD -3.7K
EURJPY 876
AUDUSD 1.3K
USDJPY 2.6K
GBPUSD -1.2K
AUDJPY 166
NZDJPY 879
GBPAUD -245
GBPJPY 187
NZDUSD -288
EURUSD -608
EURNZD 964
USDCHF -841
CHFJPY -79
EURCHF -1.1K
EURCAD 1.5K
EURGBP -119
AUDNZD 869
GBPCAD -429
NZDCAD 375
NZDCHF -194
CADCHF -575
EURAUD 1.5K
GBPCHF -2.4K
AUDCHF -1.1K
CADJPY 232
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +12.15 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +59.35 USD
Макс. убыток в серии: -16.09 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-ECN1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RVDMarkets-Live ECN
0.00 × 1
GKFXPrime-Live-1.4
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 10
Tickcopy-Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
CryptoRocket-Real3
0.00 × 2
GalaxyPrime-LIVE
0.00 × 15
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 3
ICMarkets-Live20
0.00 × 4
ADSS-Demo
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
GBEbrokers-Demo
0.00 × 1
FPMarkets-Live4
0.00 × 106
Forexware-Live 7
0.00 × 39
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 86
TradingProInternational-Live
0.00 × 95
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 11
AxioryAsia-06Live
0.00 × 14
FxPro.com-Real08
0.00 × 113
KeyToMarkets-Demo
0.00 × 26
Axi-US06-Live
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 4
PlexyTrade-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real2
0.00 × 4
Powered by neural networks and genetic algorithms, this bot simulates future markets, self-improving daily. Visual similarity in charts signals strong genetic matches, leading to higher succe
Нет отзывов
2025.11.24 01:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.11 17:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.11 11:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 18:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 18:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 03:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 03:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Simple GRT
30 USD в месяц
-37%
0
0
USD
106
USD
17
100%
652
45%
45%
0.90
-0.09
USD
62%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.