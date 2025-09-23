SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Simple GRT
Hassan Niknezhadi

Simple GRT

Hassan Niknezhadi
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 17%
Alpari-ECN1
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
197
Profit Trade:
101 (51.26%)
Loss Trade:
96 (48.73%)
Best Trade:
6.06 USD
Worst Trade:
-5.26 USD
Profitto lordo:
166.36 USD (22 022 pips)
Perdita lorda:
-131.62 USD (15 843 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (18.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.57 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
39.59%
Massimo carico di deposito:
10.50%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
0.74
Long Trade:
109 (55.33%)
Short Trade:
88 (44.67%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
0.18 USD
Profitto medio:
1.65 USD
Perdita media:
-1.37 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-15.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.68 USD (9)
Crescita mensile:
16.55%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
43.39 USD
Massimale:
47.14 USD (22.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.48% (47.14 USD)
Per equità:
5.60% (11.19 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 13
AUDCAD 11
EURNZD 10
NZDJPY 10
GBPJPY 9
USDCAD 9
GBPUSD 9
AUDUSD 9
GBPAUD 9
EURCAD 8
USDCHF 8
CHFJPY 8
USDJPY 8
AUDNZD 7
NZDUSD 7
EURAUD 7
AUDJPY 7
GBPCHF 6
EURGBP 6
EURCHF 6
NZDCHF 5
GBPCAD 5
EURUSD 5
CADJPY 4
CADCHF 4
NZDCAD 4
AUDCHF 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY -1
AUDCAD -1
EURNZD 12
NZDJPY 2
GBPJPY 10
USDCAD -5
GBPUSD 0
AUDUSD -1
GBPAUD 1
EURCAD 4
USDCHF -2
CHFJPY 0
USDJPY 0
AUDNZD 3
NZDUSD -5
EURAUD 9
AUDJPY -2
GBPCHF -4
EURGBP -6
EURCHF -6
NZDCHF 2
GBPCAD 6
EURUSD 9
CADJPY 3
CADCHF 3
NZDCAD 4
AUDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY -197
AUDCAD -165
EURNZD 2K
NZDJPY 361
GBPJPY 1.4K
USDCAD -625
GBPUSD -34
AUDUSD -110
GBPAUD 103
EURCAD 594
USDCHF -199
CHFJPY -40
USDJPY -50
AUDNZD 484
NZDUSD -469
EURAUD 1.4K
AUDJPY -316
GBPCHF -329
EURGBP -479
EURCHF -489
NZDCHF 179
GBPCAD 871
EURUSD 914
CADJPY 509
CADCHF 248
NZDCAD 554
AUDCHF 46
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.06 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +18.72 USD
Massima perdita consecutiva: -15.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-ECN1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RVDMarkets-Live ECN
0.00 × 1
GKFXPrime-Live-1.4
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 10
Tickcopy-Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
CryptoRocket-Real3
0.00 × 2
GalaxyPrime-LIVE
0.00 × 15
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 3
ICMarkets-Live20
0.00 × 4
ADSS-Demo
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
GBEbrokers-Demo
0.00 × 1
FPMarkets-Live4
0.00 × 106
Forexware-Live 7
0.00 × 39
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 86
TradingProInternational-Live
0.00 × 95
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 11
AxioryAsia-06Live
0.00 × 14
FxPro.com-Real08
0.00 × 113
KeyToMarkets-Demo
0.00 × 26
Axi-US06-Live
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 4
PlexyTrade-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real2
0.00 × 4
686 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Powered by neural networks and genetic algorithms, this bot simulates future markets, self-improving daily. Visual similarity in charts signals strong genetic matches, leading to higher succe
Non ci sono recensioni
2025.09.23 03:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 03:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Simple GRT
30USD al mese
17%
0
0
USD
197
USD
4
100%
197
51%
40%
1.26
0.18
USD
22%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.