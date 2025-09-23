SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Simple GRT
Hassan Niknezhadi

Simple GRT

Hassan Niknezhadi
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 16%
Alpari-ECN1
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
192
Bénéfice trades:
98 (51.04%)
Perte trades:
94 (48.96%)
Meilleure transaction:
6.06 USD
Pire transaction:
-5.26 USD
Bénéfice brut:
164.11 USD (21 687 pips)
Perte brute:
-131.00 USD (15 750 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (18.72 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
20.57 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
34.70%
Charge de dépôt maximale:
10.50%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
53
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
0.70
Longs trades:
104 (54.17%)
Courts trades:
88 (45.83%)
Facteur de profit:
1.25
Rendement attendu:
0.17 USD
Bénéfice moyen:
1.67 USD
Perte moyenne:
-1.39 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-15.68 USD)
Perte consécutive maximale:
-15.68 USD (9)
Croissance mensuelle:
15.58%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
43.39 USD
Maximal:
47.14 USD (22.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.48% (47.14 USD)
Par fonds propres:
5.60% (11.19 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY 12
AUDCAD 11
EURNZD 10
USDCAD 9
GBPUSD 9
AUDUSD 9
NZDJPY 9
GBPAUD 9
GBPJPY 8
EURCAD 8
USDCHF 8
CHFJPY 8
USDJPY 7
AUDNZD 7
NZDUSD 7
EURAUD 7
GBPCHF 6
EURGBP 6
EURCHF 6
AUDJPY 6
NZDCHF 5
GBPCAD 5
EURUSD 5
CADJPY 4
CADCHF 4
NZDCAD 4
AUDCHF 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY -1
AUDCAD -1
EURNZD 12
USDCAD -5
GBPUSD 0
AUDUSD -1
NZDJPY 3
GBPAUD 1
GBPJPY 8
EURCAD 4
USDCHF -2
CHFJPY 0
USDJPY 0
AUDNZD 3
NZDUSD -5
EURAUD 9
GBPCHF -4
EURGBP -6
EURCHF -6
AUDJPY -2
NZDCHF 2
GBPCAD 6
EURUSD 9
CADJPY 3
CADCHF 3
NZDCAD 4
AUDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY -219
AUDCAD -165
EURNZD 2K
USDCAD -625
GBPUSD -34
AUDUSD -110
NZDJPY 440
GBPAUD 103
GBPJPY 1.2K
EURCAD 594
USDCHF -199
CHFJPY -40
USDJPY -36
AUDNZD 484
NZDUSD -469
EURAUD 1.4K
GBPCHF -329
EURGBP -479
EURCHF -489
AUDJPY -351
NZDCHF 179
GBPCAD 871
EURUSD 914
CADJPY 509
CADCHF 248
NZDCAD 554
AUDCHF 46
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6.06 USD
Pire transaction: -5 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +18.72 USD
Perte consécutive maximale: -15.68 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Alpari-ECN1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RVDMarkets-Live ECN
0.00 × 1
GKFXPrime-Live-1.4
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 10
Tickcopy-Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
CryptoRocket-Real3
0.00 × 2
GalaxyPrime-LIVE
0.00 × 15
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 3
ICMarkets-Live20
0.00 × 4
ADSS-Demo
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
GBEbrokers-Demo
0.00 × 1
FPMarkets-Live4
0.00 × 106
Forexware-Live 7
0.00 × 39
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 86
TradingProInternational-Live
0.00 × 95
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 11
AxioryAsia-06Live
0.00 × 14
FxPro.com-Real08
0.00 × 113
KeyToMarkets-Demo
0.00 × 26
Axi-US06-Live
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 4
PlexyTrade-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real2
0.00 × 4
686 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Powered by neural networks and genetic algorithms, this bot simulates future markets, self-improving daily. Visual similarity in charts signals strong genetic matches, leading to higher succe
Aucun avis
2025.09.23 03:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 03:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Simple GRT
30 USD par mois
16%
0
0
USD
195
USD
4
100%
192
51%
35%
1.25
0.17
USD
22%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.