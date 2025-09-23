- 成长
交易:
662
盈利交易:
299 (45.16%)
亏损交易:
363 (54.83%)
最好交易:
12.15 USD
最差交易:
-11.77 USD
毛利:
559.67 USD (74 634 pips)
毛利亏损:
-625.89 USD (78 331 pips)
最大连续赢利:
12 (59.35 USD)
最大连续盈利:
59.35 USD (12)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
46.25%
最大入金加载:
27.48%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
25
平均持有时间:
12 小时
采收率:
-0.38
长期交易:
335 (50.60%)
短期交易:
327 (49.40%)
利润因子:
0.89
预期回报:
-0.10 USD
平均利润:
1.87 USD
平均损失:
-1.72 USD
最大连续失误:
13 (-16.09 USD)
最大连续亏损:
-30.65 USD (8)
每月增长:
-19.93%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
66.22 USD
最大值:
172.38 USD (55.23%)
相对跌幅:
结余:
64.30% (172.38 USD)
净值:
12.06% (12.74 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|42
|USDCAD
|40
|EURJPY
|36
|AUDUSD
|36
|USDJPY
|32
|GBPUSD
|30
|NZDJPY
|30
|AUDJPY
|30
|GBPJPY
|29
|GBPAUD
|29
|NZDUSD
|27
|EURUSD
|26
|CHFJPY
|25
|EURNZD
|24
|USDCHF
|24
|EURCHF
|24
|EURCAD
|21
|EURGBP
|20
|AUDNZD
|20
|GBPCAD
|19
|NZDCAD
|18
|EURAUD
|17
|GBPCHF
|15
|NZDCHF
|15
|CADCHF
|15
|AUDCHF
|11
|CADJPY
|7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|-6
|USDCAD
|-27
|EURJPY
|6
|AUDUSD
|13
|USDJPY
|14
|GBPUSD
|-12
|NZDJPY
|4
|AUDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|GBPAUD
|-1
|NZDUSD
|-3
|EURUSD
|-6
|CHFJPY
|-4
|EURNZD
|6
|USDCHF
|-10
|EURCHF
|-14
|EURCAD
|11
|EURGBP
|-2
|AUDNZD
|5
|GBPCAD
|-5
|NZDCAD
|3
|EURAUD
|9
|GBPCHF
|-29
|NZDCHF
|-2
|CADCHF
|-7
|AUDCHF
|-14
|CADJPY
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|-788
|USDCAD
|-3.7K
|EURJPY
|876
|AUDUSD
|1.3K
|USDJPY
|2.2K
|GBPUSD
|-1.2K
|NZDJPY
|671
|AUDJPY
|166
|GBPJPY
|65
|GBPAUD
|-226
|NZDUSD
|-288
|EURUSD
|-608
|CHFJPY
|-601
|EURNZD
|964
|USDCHF
|-841
|EURCHF
|-1.1K
|EURCAD
|1.5K
|EURGBP
|-119
|AUDNZD
|869
|GBPCAD
|-643
|NZDCAD
|375
|EURAUD
|1.4K
|GBPCHF
|-2.3K
|NZDCHF
|-194
|CADCHF
|-575
|AUDCHF
|-1.1K
|CADJPY
|232
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
最好交易: +12.15 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +59.35 USD
最大连续亏损: -16.09 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Alpari-ECN1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.00 × 1
|
GKFXPrime-Live-1.4
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 10
|
Tickcopy-Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
CryptoRocket-Real3
|0.00 × 2
|
GalaxyPrime-LIVE
|0.00 × 15
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
GBEbrokers-Demo
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 106
|
Forexware-Live 7
|0.00 × 39
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 86
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 95
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 11
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 14
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 113
|
KeyToMarkets-Demo
|0.00 × 26
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 4
Powered by neural networks and genetic algorithms, this bot simulates future markets, self-improving daily. Visual similarity in charts signals strong genetic matches, leading to higher succe
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-43%
0
0
USD
USD
96
USD
USD
17
100%
662
45%
46%
0.89
-0.10
USD
USD
64%
1:500