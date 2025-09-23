信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Simple GRT
Hassan Niknezhadi

Simple GRT

Hassan Niknezhadi
0条评论
17
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -43%
Alpari-ECN1
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
662
盈利交易:
299 (45.16%)
亏损交易:
363 (54.83%)
最好交易:
12.15 USD
最差交易:
-11.77 USD
毛利:
559.67 USD (74 634 pips)
毛利亏损:
-625.89 USD (78 331 pips)
最大连续赢利:
12 (59.35 USD)
最大连续盈利:
59.35 USD (12)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
46.25%
最大入金加载:
27.48%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
25
平均持有时间:
12 小时
采收率:
-0.38
长期交易:
335 (50.60%)
短期交易:
327 (49.40%)
利润因子:
0.89
预期回报:
-0.10 USD
平均利润:
1.87 USD
平均损失:
-1.72 USD
最大连续失误:
13 (-16.09 USD)
最大连续亏损:
-30.65 USD (8)
每月增长:
-19.93%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
66.22 USD
最大值:
172.38 USD (55.23%)
相对跌幅:
结余:
64.30% (172.38 USD)
净值:
12.06% (12.74 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 42
USDCAD 40
EURJPY 36
AUDUSD 36
USDJPY 32
GBPUSD 30
NZDJPY 30
AUDJPY 30
GBPJPY 29
GBPAUD 29
NZDUSD 27
EURUSD 26
CHFJPY 25
EURNZD 24
USDCHF 24
EURCHF 24
EURCAD 21
EURGBP 20
AUDNZD 20
GBPCAD 19
NZDCAD 18
EURAUD 17
GBPCHF 15
NZDCHF 15
CADCHF 15
AUDCHF 11
CADJPY 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD -6
USDCAD -27
EURJPY 6
AUDUSD 13
USDJPY 14
GBPUSD -12
NZDJPY 4
AUDJPY 1
GBPJPY 1
GBPAUD -1
NZDUSD -3
EURUSD -6
CHFJPY -4
EURNZD 6
USDCHF -10
EURCHF -14
EURCAD 11
EURGBP -2
AUDNZD 5
GBPCAD -5
NZDCAD 3
EURAUD 9
GBPCHF -29
NZDCHF -2
CADCHF -7
AUDCHF -14
CADJPY 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD -788
USDCAD -3.7K
EURJPY 876
AUDUSD 1.3K
USDJPY 2.2K
GBPUSD -1.2K
NZDJPY 671
AUDJPY 166
GBPJPY 65
GBPAUD -226
NZDUSD -288
EURUSD -608
CHFJPY -601
EURNZD 964
USDCHF -841
EURCHF -1.1K
EURCAD 1.5K
EURGBP -119
AUDNZD 869
GBPCAD -643
NZDCAD 375
EURAUD 1.4K
GBPCHF -2.3K
NZDCHF -194
CADCHF -575
AUDCHF -1.1K
CADJPY 232
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +12.15 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +59.35 USD
最大连续亏损: -16.09 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Alpari-ECN1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RVDMarkets-Live ECN
0.00 × 1
GKFXPrime-Live-1.4
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 10
Tickcopy-Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
CryptoRocket-Real3
0.00 × 2
GalaxyPrime-LIVE
0.00 × 15
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 3
ICMarkets-Live20
0.00 × 4
ADSS-Demo
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
GBEbrokers-Demo
0.00 × 1
FPMarkets-Live4
0.00 × 106
Forexware-Live 7
0.00 × 39
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 86
TradingProInternational-Live
0.00 × 95
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 11
AxioryAsia-06Live
0.00 × 14
FxPro.com-Real08
0.00 × 113
KeyToMarkets-Demo
0.00 × 26
Axi-US06-Live
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 4
PlexyTrade-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real2
0.00 × 4
Powered by neural networks and genetic algorithms, this bot simulates future markets, self-improving daily. Visual similarity in charts signals strong genetic matches, leading to higher succe
没有评论
2025.11.24 01:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.11 17:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.11 11:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 18:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 18:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 03:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 03:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
