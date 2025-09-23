SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Simple GRT
Hassan Niknezhadi

Simple GRT

Hassan Niknezhadi
0 Bewertungen
17 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -43%
Alpari-ECN1
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
662
Gewinntrades:
299 (45.16%)
Verlusttrades:
363 (54.83%)
Bester Trade:
12.15 USD
Schlechtester Trade:
-11.77 USD
Bruttoprofit:
559.67 USD (74 634 pips)
Bruttoverlust:
-625.89 USD (78 331 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (59.35 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
59.35 USD (12)
Sharpe Ratio:
-0.04
Trading-Aktivität:
46.25%
Max deposit load:
27.48%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
30
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.38
Long-Positionen:
335 (50.60%)
Short-Positionen:
327 (49.40%)
Profit-Faktor:
0.89
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.10 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.72 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-16.09 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-30.65 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-19.93%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
66.22 USD
Maximaler:
172.38 USD (55.23%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
64.30% (172.38 USD)
Kapital:
12.06% (12.74 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 42
USDCAD 40
EURJPY 36
AUDUSD 36
USDJPY 32
GBPUSD 30
NZDJPY 30
AUDJPY 30
GBPJPY 29
GBPAUD 29
NZDUSD 27
EURUSD 26
CHFJPY 25
EURNZD 24
USDCHF 24
EURCHF 24
EURCAD 21
EURGBP 20
AUDNZD 20
GBPCAD 19
NZDCAD 18
EURAUD 17
GBPCHF 15
NZDCHF 15
CADCHF 15
AUDCHF 11
CADJPY 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD -6
USDCAD -27
EURJPY 6
AUDUSD 13
USDJPY 14
GBPUSD -12
NZDJPY 4
AUDJPY 1
GBPJPY 1
GBPAUD -1
NZDUSD -3
EURUSD -6
CHFJPY -4
EURNZD 6
USDCHF -10
EURCHF -14
EURCAD 11
EURGBP -2
AUDNZD 5
GBPCAD -5
NZDCAD 3
EURAUD 9
GBPCHF -29
NZDCHF -2
CADCHF -7
AUDCHF -14
CADJPY 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD -788
USDCAD -3.7K
EURJPY 876
AUDUSD 1.3K
USDJPY 2.2K
GBPUSD -1.2K
NZDJPY 671
AUDJPY 166
GBPJPY 65
GBPAUD -226
NZDUSD -288
EURUSD -608
CHFJPY -601
EURNZD 964
USDCHF -841
EURCHF -1.1K
EURCAD 1.5K
EURGBP -119
AUDNZD 869
GBPCAD -643
NZDCAD 375
EURAUD 1.4K
GBPCHF -2.3K
NZDCHF -194
CADCHF -575
AUDCHF -1.1K
CADJPY 232
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +12.15 USD
Schlechtester Trade: -12 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +59.35 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -16.09 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Alpari-ECN1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RVDMarkets-Live ECN
0.00 × 1
GKFXPrime-Live-1.4
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 10
Tickcopy-Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
CryptoRocket-Real3
0.00 × 2
GalaxyPrime-LIVE
0.00 × 15
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 3
ICMarkets-Live20
0.00 × 4
ADSS-Demo
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
GBEbrokers-Demo
0.00 × 1
FPMarkets-Live4
0.00 × 106
Forexware-Live 7
0.00 × 39
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 86
TradingProInternational-Live
0.00 × 95
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 11
AxioryAsia-06Live
0.00 × 14
FxPro.com-Real08
0.00 × 113
KeyToMarkets-Demo
0.00 × 26
Axi-US06-Live
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 4
PlexyTrade-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real2
0.00 × 4
noch 686 ...
Powered by neural networks and genetic algorithms, this bot simulates future markets, self-improving daily. Visual similarity in charts signals strong genetic matches, leading to higher succe
Keine Bewertungen
2025.11.24 01:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.11 17:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.11 11:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 18:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 18:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 03:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 03:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
