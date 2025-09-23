- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
662
利益トレード:
299 (45.16%)
損失トレード:
363 (54.83%)
ベストトレード:
12.15 USD
最悪のトレード:
-11.77 USD
総利益:
559.67 USD (74 634 pips)
総損失:
-625.89 USD (78 331 pips)
最大連続の勝ち:
12 (59.35 USD)
最大連続利益:
59.35 USD (12)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
46.25%
最大入金額:
27.48%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
-0.38
長いトレード:
335 (50.60%)
短いトレード:
327 (49.40%)
プロフィットファクター:
0.89
期待されたペイオフ:
-0.10 USD
平均利益:
1.87 USD
平均損失:
-1.72 USD
最大連続の負け:
13 (-16.09 USD)
最大連続損失:
-30.65 USD (8)
月間成長:
-19.93%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
66.22 USD
最大の:
172.38 USD (55.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
64.30% (172.38 USD)
エクイティによる:
12.06% (12.74 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|42
|USDCAD
|40
|EURJPY
|36
|AUDUSD
|36
|USDJPY
|32
|GBPUSD
|30
|NZDJPY
|30
|AUDJPY
|30
|GBPJPY
|29
|GBPAUD
|29
|NZDUSD
|27
|EURUSD
|26
|CHFJPY
|25
|EURNZD
|24
|USDCHF
|24
|EURCHF
|24
|EURCAD
|21
|EURGBP
|20
|AUDNZD
|20
|GBPCAD
|19
|NZDCAD
|18
|EURAUD
|17
|GBPCHF
|15
|NZDCHF
|15
|CADCHF
|15
|AUDCHF
|11
|CADJPY
|7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|-6
|USDCAD
|-27
|EURJPY
|6
|AUDUSD
|13
|USDJPY
|14
|GBPUSD
|-12
|NZDJPY
|4
|AUDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|GBPAUD
|-1
|NZDUSD
|-3
|EURUSD
|-6
|CHFJPY
|-4
|EURNZD
|6
|USDCHF
|-10
|EURCHF
|-14
|EURCAD
|11
|EURGBP
|-2
|AUDNZD
|5
|GBPCAD
|-5
|NZDCAD
|3
|EURAUD
|9
|GBPCHF
|-29
|NZDCHF
|-2
|CADCHF
|-7
|AUDCHF
|-14
|CADJPY
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|-788
|USDCAD
|-3.7K
|EURJPY
|876
|AUDUSD
|1.3K
|USDJPY
|2.2K
|GBPUSD
|-1.2K
|NZDJPY
|671
|AUDJPY
|166
|GBPJPY
|65
|GBPAUD
|-226
|NZDUSD
|-288
|EURUSD
|-608
|CHFJPY
|-601
|EURNZD
|964
|USDCHF
|-841
|EURCHF
|-1.1K
|EURCAD
|1.5K
|EURGBP
|-119
|AUDNZD
|869
|GBPCAD
|-643
|NZDCAD
|375
|EURAUD
|1.4K
|GBPCHF
|-2.3K
|NZDCHF
|-194
|CADCHF
|-575
|AUDCHF
|-1.1K
|CADJPY
|232
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +12.15 USD
最悪のトレード: -12 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +59.35 USD
最大連続損失: -16.09 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Alpari-ECN1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.00 × 1
|
GKFXPrime-Live-1.4
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 10
|
Tickcopy-Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
CryptoRocket-Real3
|0.00 × 2
|
GalaxyPrime-LIVE
|0.00 × 15
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
GBEbrokers-Demo
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 106
|
Forexware-Live 7
|0.00 × 39
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 86
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 95
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 11
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 14
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 113
|
KeyToMarkets-Demo
|0.00 × 26
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 4
Powered by neural networks and genetic algorithms, this bot simulates future markets, self-improving daily. Visual similarity in charts signals strong genetic matches, leading to higher succe
レビューなし
