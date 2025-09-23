シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Simple GRT
Hassan Niknezhadi

Simple GRT

Hassan Niknezhadi
レビュー0件
17週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -43%
Alpari-ECN1
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
662
利益トレード:
299 (45.16%)
損失トレード:
363 (54.83%)
ベストトレード:
12.15 USD
最悪のトレード:
-11.77 USD
総利益:
559.67 USD (74 634 pips)
総損失:
-625.89 USD (78 331 pips)
最大連続の勝ち:
12 (59.35 USD)
最大連続利益:
59.35 USD (12)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
46.25%
最大入金額:
27.48%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
-0.38
長いトレード:
335 (50.60%)
短いトレード:
327 (49.40%)
プロフィットファクター:
0.89
期待されたペイオフ:
-0.10 USD
平均利益:
1.87 USD
平均損失:
-1.72 USD
最大連続の負け:
13 (-16.09 USD)
最大連続損失:
-30.65 USD (8)
月間成長:
-19.93%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
66.22 USD
最大の:
172.38 USD (55.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
64.30% (172.38 USD)
エクイティによる:
12.06% (12.74 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 42
USDCAD 40
EURJPY 36
AUDUSD 36
USDJPY 32
GBPUSD 30
NZDJPY 30
AUDJPY 30
GBPJPY 29
GBPAUD 29
NZDUSD 27
EURUSD 26
CHFJPY 25
EURNZD 24
USDCHF 24
EURCHF 24
EURCAD 21
EURGBP 20
AUDNZD 20
GBPCAD 19
NZDCAD 18
EURAUD 17
GBPCHF 15
NZDCHF 15
CADCHF 15
AUDCHF 11
CADJPY 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD -6
USDCAD -27
EURJPY 6
AUDUSD 13
USDJPY 14
GBPUSD -12
NZDJPY 4
AUDJPY 1
GBPJPY 1
GBPAUD -1
NZDUSD -3
EURUSD -6
CHFJPY -4
EURNZD 6
USDCHF -10
EURCHF -14
EURCAD 11
EURGBP -2
AUDNZD 5
GBPCAD -5
NZDCAD 3
EURAUD 9
GBPCHF -29
NZDCHF -2
CADCHF -7
AUDCHF -14
CADJPY 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD -788
USDCAD -3.7K
EURJPY 876
AUDUSD 1.3K
USDJPY 2.2K
GBPUSD -1.2K
NZDJPY 671
AUDJPY 166
GBPJPY 65
GBPAUD -226
NZDUSD -288
EURUSD -608
CHFJPY -601
EURNZD 964
USDCHF -841
EURCHF -1.1K
EURCAD 1.5K
EURGBP -119
AUDNZD 869
GBPCAD -643
NZDCAD 375
EURAUD 1.4K
GBPCHF -2.3K
NZDCHF -194
CADCHF -575
AUDCHF -1.1K
CADJPY 232
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +12.15 USD
最悪のトレード: -12 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +59.35 USD
最大連続損失: -16.09 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Alpari-ECN1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RVDMarkets-Live ECN
0.00 × 1
GKFXPrime-Live-1.4
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 10
Tickcopy-Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
CryptoRocket-Real3
0.00 × 2
GalaxyPrime-LIVE
0.00 × 15
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 3
ICMarkets-Live20
0.00 × 4
ADSS-Demo
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
GBEbrokers-Demo
0.00 × 1
FPMarkets-Live4
0.00 × 106
Forexware-Live 7
0.00 × 39
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 86
TradingProInternational-Live
0.00 × 95
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 11
AxioryAsia-06Live
0.00 × 14
FxPro.com-Real08
0.00 × 113
KeyToMarkets-Demo
0.00 × 26
Axi-US06-Live
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 4
PlexyTrade-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real2
0.00 × 4
686 より多く...
Powered by neural networks and genetic algorithms, this bot simulates future markets, self-improving daily. Visual similarity in charts signals strong genetic matches, leading to higher succe
レビューなし
2025.11.24 01:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.11 17:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.11 11:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 18:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 18:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 03:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 03:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
